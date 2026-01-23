TST: Điều hiếm thấy vừa xảy ra, đoàn xe quân sự Nga thẳng tiến Kiev sát giờ G – Ông Putin tung quân bài chủ

Hoạt động tiến công của quân đội Nga được cho là đang gia tăng mạnh. Đài TST (Nga) dẫn lời một tướng Nga cho biết, các đoàn phương tiện và binh lực đang di chuyển với tốc độ cao theo hướng Kiev – điều hiếm thấy trong thời gian gần đây trên chiến trường.

Đáng nói, thông tin được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thông báo rằng, đại diện Ukraine, Mỹ và Nga sẽ có cuộc gặp ba bên tại UAE vào ngày 23–24/1.

Ở các hướng khác, khoảng cách tới vùng ngoại vi Dnepropetrovsk còn khoảng 50 km, và chỉ còn vài km tới Sumy và Zaporizhzhia.

Các mũi tiến công hướng về thủ đô Kiev

Trái với dự đoán trước đó về khả năng giao tranh tại tỉnh Chernihiv để mở đường tới Kiev, khu vực Dnepropetrovsk đang trở thành hướng tiến công đáng chú ý.

Trong cuộc trao đổi với tờ AIF – một tờ báo lớn và lâu đời tại Nga – Tướng Sergey Lipovoy cho biết lực lượng Nga đang tiến lên hằng ngày, kiểm soát thêm từ vài đến hàng chục km².

Song song với hoạt động trên tiền tuyến, các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng vẫn tiếp diễn, gây khó khăn cho hậu cần và sản xuất quân sự. Vị tướng nhận định nhịp độ tiến công nhanh phản ánh sự phối hợp giữa các đơn vị xung kích, pháo binh và lực lượng vận hành UAV trinh sát – hỏa lực.

Một đoàn xe quân sự Nga tại Ukraine. Ảnh: aljazeera

Ông cho biết khi xuất hiện các điểm kháng cự, pháo binh và UAV sẽ được sử dụng để loại bỏ mục tiêu, nhằm tạo thuận lợi cho lực lượng xung kích.

"Chúng tôi thấy nhịp độ tiến công tăng nhanh, điều này cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị xung kích, pháo binh và các kíp vận hành UAV, những người kiểm soát tình hình trên không và chỉ dẫn hướng tiến quân.

Nếu nhịp độ này được duy trì, chúng ta (quân đội Nga) sẽ sớm ra tới bờ sông Dnieper. Đây sẽ là ranh giới đầu tiên, sau khi vượt qua, chúng ta có thể tiến về hướng Kiev" – ông Lipovoy nói.

Ông Putin tung "quân bài", ông Zelensky đang "xuống nước"

Trong bối cảnh nhịp độ tác chiến trên thực địa được mô tả là gia tăng, ngày 23/1 tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp kéo dài gần bốn giờ với phái đoàn Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và quan chức Josh Gruenbaum. Phía Nga có trợ lý Yuri Ushakov và đặc phái viên Kirill Dmitriev tham dự.

Theo TST, đây được xem là bước "đối chiếu lần cuối" giữa Moscow và Washington trước khi tiến trình đàm phán được chuyển sang Abu Dhabi.

Tại cuộc gặp này, hai bên đã thống nhất các tham số chính của một thỏa thuận về Ukraine. Phần việc còn lại – đặc biệt là vấn đề lãnh thổ – sẽ được chuyển cho cuộc họp ba bên Nga – Mỹ – Ukraine tại UAE xử lý ở cấp thực địa.

Tổng thống Putin (trái) bắt tay ông Witkoff trong cuộc gặp bàn về tình hình Ukraine đêm 22-1. Ảnh: Điện Kremlin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận nhiệm vụ trọng tâm là bàn thảo việc rút lực lượng Ukraine khỏi Donbass.

Chi tiết này được bài viết xem là "quân bài" mà Moscow đưa ra: khi các tham số chính đã được thống nhất ở cấp chính trị với Mỹ, phần khó nhất – đường ranh giới trên thực địa – được chuyển sang cho giới quân sự xử lý, trong bối cảnh Nga được cho là đang nắm ưu thế trên chiến trường.

Ở chiều ngược lại, tại Davos, ông Zelensky thừa nhận:

"Tôi nghĩ rằng tại các cuộc gặp ba bên (ở UAE) chúng tôi có thể sẽ trình bày cho nhau các phương án… về lãnh thổ… Đây là những vấn đề mà chúng tôi vẫn chưa giải quyết."

Đồng thời, ông cũng đề cập khả năng thảo luận một "ngừng bắn về năng lượng", theo đó Nga dừng các đòn tấn công hạ tầng năng lượng, đổi lại Kiev cam kết không tấn công tàu chở dầu Nga.

Theo TST, việc Kiev sẵn sàng bàn về phương án lãnh thổ và đề xuất "ngừng bắn năng lượng" được xem là dấu hiệu cho thấy lập trường đàm phán đã mềm hơn so với trước đó.

Nga tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine. Ảnh minh họa (TST)

Sẵn sàng nhượng lãnh thổ

Đáng lưu ý, trong khi ông Putin đàm phán với đặc phái viên Steve Witkoff tại Điện Kremlin, ông Trump đã có một số phát biểu. Ông xác nhận các tham số của thỏa thuận về Ukraine đã được thống nhất và ông Zelensky sẵn sàng thỏa hiệp:

"Ông Zelensky đồng ý ký thỏa thuận: hôm qua ông ấy đã nói với tôi điều đó. Điều này rất khó khăn với người dân Ukraine. Họ sống không có sưởi ấm khi nhiệt độ -20 độ. Ở đó còn lạnh hơn cả Canada. Không thể sống như vậy được."

Theo ông Trump, tất cả các bên, bao gồm cả châu Âu, đều phải nhượng bộ. Ông nói cả ông Putin và ông Zelensky đều muốn "đạt được thỏa thuận".

Trước đó, ông Zelensky từng nói rằng Ukraine và Mỹ đã không đạt được đồng thuận về một vấn đề tại Davos. Theo ông Trump, chính vấn đề này đã cản trở thỏa thuận suốt năm qua.

Các chuyên gia cho rằng điểm vướng mắc không phải là vấn đề lãnh thổ, mà là sự hiện diện của lực lượng NATO trên phần lãnh thổ còn lại của Ukraine sau chiến tranh – điều Moscow phản đối. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nội dung thực sự vẫn là lãnh thổ.

Theo truyền thông Ukraine, đại diện Ukraine, Mỹ và Nga sẽ có cuộc gặp ba bên tại UAE vào ngày 23–24/1. Sau khi kết thúc đàm phán tại Điện Kremlin (kéo dài 3,5 giờ), phái đoàn Mỹ đã rời Moscow để tới Abu Dhabi tham dự cuộc gặp này.