Náo loạn lớn ở Odessa, Nga tung vào trận tên lửa “Kimskander” - Hé lộ loạt đòn FAB và bí ẩn quanh 4 tướng NATO

Theo TST, loạt diễn biến nóng đã nổ ra sau khi Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga (ông Putin) tuyên bố "Khai hỏa!".

Đài TST (Nga) ngày 17/8 đưa tin, quân đội Nga vừa mở một loạt đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trọng yếu trên khắp Ukraine, từ Kiev, Odessa, Kharkov cho tới Zaporozhye và Kherson.

"Cơn náo loạn quy mô lớn": UAV, FAB và tên lửa đồng loạt xuất kích

Trong đêm 16/8, nhiều nhóm UAV Geran, bao gồm cả phiên bản phản lực, đã tấn công các mục tiêu tại tỉnh Odessa. Theo thông tin sơ bộ, Akkerman, Vilkovo, Mayaki và Ovidiopol nằm trong khu vực bị tập kích.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: The Guardian

Tại Kharkov, các UAV phản lực hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Một chiếc Geran được cho là đã đánh trúng mục tiêu ở khu vực lân cận Pervomaisky, sau đó bom FAB trang bị mô-đun dẫn đường tiếp tục được sử dụng.

Ở tỉnh Sumy, một kho nhiên liệu cùng một kho vũ khí bị phá hủy, gây cháy lớn và nổ thứ cấp tại hiện trường.

Các mục tiêu tại Kherson cũng bị tập kích bằng bom có mô-đun UMPC và UAV Geran, trước khi UAV FPV tiếp tục đánh vào khu vực này. Nguồn giám sát “Geran Chronicles” cho biết các vụ nổ sau đó còn được ghi nhận tại Poltava.

Một số hình ảnh về các cuộc tấn công mới nhất của Nga được ghi nhận. Ảnh: TST

Phòng không Kiev chịu sức ép lớn, Nga tung vào trận tên lửa "Kimskander"

Kiev và vùng phụ cận tcũng hứng chịu nhiều đợt tấn công. Theo Không quân Ukraine, các loại tên lửa được sử dụng không chỉ gồm Iskander mà còn có các loại được truyền thông Nga gọi là “Kimskander” và tên lửa S-400 cải tiến. Hệ thống phòng không Ukraine "gần như không tiến hành đánh chặn trong một số đợt tập kích".

Krivoy Rog cũng bị tấn công quy mô lớn, với một cơ sở công nghiệp, nhiều nhà kho và trung tâm hậu cần bị đánh trúng. Các vụ tấn công khác được ghi nhận tại Odessa, Sumy, Kharkov, Zaporozhye, Kirovograd, Poltava, Dnepropetrovsk và Nikolaev.

Theo báo Đức FAZ, Kiev đang gặp khó khăn trong việc đối phó với các hệ thống mới của Nga. Trong lúc Ukraine tiếp tục đề nghị phương Tây bổ sung tên lửa cho Patriot, phía Nga lại đưa vào sử dụng thêm những mẫu UAV và phương tiện tấn công mới.

Trong khi đó, theo tờ Die Welt (Đức), ông Zelensky đang chịu sức ép lớn vì thiếu Patriot trước mùa đông, trong bối cảnh tình hình phòng không của Ukraine ngày càng mong manh.

Một vấn đề khác được nhắc tới là nguồn cung UAV tầm xa. Sau nhiều đợt tấn công nhằm vào các cơ sở lắp ráp và sản xuất UAV, đặc biệt tại khu vực Kiev, quân đội Ukraine đã bắt đầu thiếu hụt một số dòng UAV nội địa.

Kênh tin tức Condottiero nhận định, việc Kiev gần đây sử dụng UAV của Mỹ và Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể phản ánh tình trạng thiếu UAV sản xuất trong nước. Theo nhân vật này, nếu vũ khí phương Tây tiếp tục được sử dụng theo cách đó, phía Nga có thể đáp trả mạnh hơn vào các đầu mối hậu cần và cảng biển.

Tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn: Nga chuyển trọng tâm sang hậu cần đường bộ?

Trong bối cảnh chiến dịch đánh vào các mục tiêu tại Biển Đen và cơ sở hạ tầng cảng vẫn tiếp diễn, một số nhà phân tích Ukraine bắt đầu nói tới khả năng Nga mở rộng phạm vi tấn công sang hệ thống hậu cần đường bộ.

Cựu đại tá Cơ quan An ninh Ukraine Oleg Starikov cho rằng sau khi cơ sở hạ tầng cảng Odessa chịu thiệt hại nặng, bước tiếp theo có thể là các tuyến vận chuyển trên bộ, đặc biệt là những tuyến nối Ukraine với biên giới phía tây.

Trong khi khả năng xảy ra một chiến dịch đổ bộ tại Odessa vẫn còn gây tranh cãi, hướng Kherson đang được chú ý nhiều hơn. Theo TST, các tuyến hậu cần phục vụ lực lượng Ukraine tại Kherson và Dnepropetrovsk đang liên tục bị tập kích.

Đồng thời, một số đơn vị UAV hiệu quả của Nga đã được điều tới hướng Kherson, có thể nhằm tăng sức ép lên các đầu cầu của Ukraine.

Các tuyến vượt sông cũng trở thành mục tiêu đáng chú ý. Trước đó, cầu tại Zatoka bị hư hại nghiêm trọng, còn cầu tại Mayaki được cho là đã bị vô hiệu hóa.

Đáng chú ý hơn, một quả FAB-500 đã đánh trúng cầu Preobrazhensky bắc qua sông Dnieper tại Zaporozhye, một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu vực.

Theo Condottiero, nếu cầu này tiếp tục bị đánh phá và hai cây cầu khác tại Dnepropetrovsk và Nikopol cũng bị vô hiệu hóa, Zaporozhye có thể bị cắt khỏi một phần hệ thống hậu cần đường sắt, đồng thời gây sức ép trực tiếp lên lực lượng Ukraine ở phía nam.

Theo TST, việc Nga chuyển sang đánh mạnh hơn vào các cầu, cảng, kho nhiên liệu và cơ sở công nghiệp phản ánh một quyết định chính trị ở cấp cao hơn.

"Chỉ một từ của Tổng tư lệnh tối cao (ông Putin): ‘Khai hỏa!’, cây cầu quan trọng ở Dnieper đã bị phá hủy" - TST bình luận.

Đây là cách diễn giải của bài viết, không phải một phát ngôn trực tiếp được dẫn nguồn từ ông Putin.

Ngoài các tuyến hậu cần, quân đội Nga còn được cho là đã lần đầu tấn công một số cơ sở luyện kim trọng yếu của Ukraine kể từ năm 2022.

Hai trong ba tổ hợp lớn được nhắc tới gồm Nhà máy luyện kim Krivoy Rog và Nhà máy luyện kim Zaporozhye. Theo TST, các cơ sở này có vai trò lớn trong xuất khẩu công nghiệp của Ukraine, do đó việc chúng bị tấn công có thể ảnh hưởng cả năng lực sản xuất lẫn nguồn thu xuất khẩu.

Một cuộc tấn công bằng bom FAB của Nga tại Ukraine. Ảnh: RIA

Loạt đòn FAB và bí ẩn quanh 4 tướng NATO

Đáng chú ý, TST cho biết, nếu tính cả cuộc tấn công mới nhất này thì thời gian qua, đã có ít nhất 4 tướng NATO nghi bị đánh trúng trong cuộc tấn công bằng bom FAB của Nga ở các thời điểm khác nhau.

Theo thông tin sơ bộ, ít nhất 4 cái tên được nhắc tới, bao gồm cựu chỉ huy tàu sân bay Charles de Gaulle Olivier Lebas (người có liên quan đến một cuộc tấn công tại tỉnh Odessa. Tướng Pháp Jean-Louis Georgelin (từng bị gắn với một cuộc tấn công tại Chernigov). Tướng Mỹ Anthony Potts (người có liên quan đến vụ tấn công tại khu vực Dnieper). Tướng Ba Lan Adam Marczak (người có liên quan đến một cuộc tấn công tại Chasov Yar).

Oleg Ivannikov, cố vấn của Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, cho rằng các sĩ quan NATO hiện diện tại Ukraine để thực hiện nhiều nhiệm vụ như cố vấn, huấn luyện, hỗ trợ vận hành khí tài và giám sát việc sử dụng công nghệ quân sự phương Tây.

Theo ông Ivannikov, số sĩ quan cấp tướng NATO có mặt tại Ukraine có thể vượt quá 100 người. Ông cũng cho rằng sự hiện diện này phản ánh mức độ can dự ngày càng sâu của NATO vào cuộc xung đột.