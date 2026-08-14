"Kremlin không thể kiểm soát": Nga bất ngờ có đồng minh mới - Ông Putin xóa mọi lằn ranh giữa lúc quân đội tóm gọn sở chỉ huy Ukraine

Trong khi lực lượng Nga áp sát một đầu mối tiếp tế lớn và siết chặt vòng vây tại Kharkov, Moscow bất ngờ có thêm một "đồng minh" mà Kremlin cũng không thể kiểm soát.

Quân Ukraine đầu hàng, Nga tóm gọn sở chỉ huy

Đài TST (Nga) ngày 14/8 đưa tin, quân đội Nga vừa bí mật đột nhập một cứ điểm của Ukraine tại Novoye Pole, tỉnh Zaporizhzhia, và thu giữ sở chỉ huy UAV mà không cần nổ một phát súng, các binh sĩ tại đây đã đầu hàng.

Theo kênh truyền hình Zvezda, chiến dịch do các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 36, Cụm quân "Vostok" thực hiện. Lực lượng Nga tiến vào Novoye Pole từ hướng đông theo một tuyến đường dài gấp ba lần đường trực tiếp, nhưng giúp họ tránh bị phát hiện.

Các đơn vị Ukraine khi đó tập trung đề phòng hướng Kommunarovka, khu vực vừa nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, nên không ngờ lực lượng đối phương lại vòng sang một hướng khác.

Dưới màn đêm, những nhóm nhỏ của quân đội Nga bí mật thâm nhập vào phòng tuyến và tiếp cận sở chỉ huy UAV – nơi binh sĩ Ukraine đang điều khiển máy bay không người lái.

Một binh sĩ Nga mang mật danh Angel kể lại:

"Khi chúng tôi đến, họ vẫn đang phóng UAV. Họ tưởng chúng tôi là người của mình. Chúng tôi uống trà, nói chuyện rồi đề nghị họ hạ vũ khí đầu hàng. Họ chấp nhận, và cứ điểm UAV rơi vào tay chúng tôi mà không xảy ra giao tranh".

Binh sĩ mang mật danh Klest cho biết phía Ukraine thậm chí không nhận ra cứ điểm đã đổi chủ. Một quân nhân Ukraine bước xuống, nhìn thấy lực lượng Nga liền kinh ngạc hỏi: "Anh vào đây bằng cách nào? Người của chúng tôi vừa còn ở đây mà".

Sau khi được yêu cầu buông súng, người này lập tức đầu hàng. Klest trả lời:

"Trước đây là của các anh, bây giờ là của chúng tôi."

Toàn bộ UAV tại sở chỉ huy cũng bị Nga thu giữ làm chiến lợi phẩm. Diễn biến này cho thấy lực lượng Nga không chỉ tìm cách xuyên qua phòng tuyến Ukraine bằng hỏa lực, mà còn sử dụng các tuyến tiếp cận bất ngờ để đánh thẳng vào những mắt xích chỉ huy phía sau.

Mặt trận sụp đổ, ông Putin "xóa bỏ mọi lằn ranh đỏ"

Cùng thời điểm đó, tình hình tại Kharkov tiếp tục chuyển biến nhanh chóng. Theo TST, Cụm quân "Sever" đã kiểm soát làng Vodyanoye trên hướng Veliky Burluk và bắt đầu tiến về Olkhovatka – một khu định cư lớn, được Ukraine củng cố vững chắc.

Dù Vodyanoye có diện tích không lớn, việc Nga kiểm soát ngôi làng này mở đường cho chiến dịch quét sạch khu vực rộng khoảng 15 km² ở phía đông Olkhovatka.

Tuyến phòng thủ Ukraine tại đây dựa vào ba khu định cư gồm Bely Kolodez, Prikolotnoye và Olkhovatka. Bely Kolodez hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, trong khi giao tranh đã bắt đầu tại Olkhovatka. Nếu khu vực này thất thủ, Ukraine sẽ chỉ còn điểm tựa lớn tại Prikolotnoye.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov dự báo quân đội Ukraine khó giữ được Olkhovatka. Theo ông, khu định cư này có thể đổi chủ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 hoặc muộn nhất là giữa đến cuối tháng 9.

Đáng chú ý hơn, hình ảnh giám sát chiến trường cho thấy lực lượng Nga đã xuất hiện ở cửa ngõ Chernoye. Điều đó đồng nghĩa hành lang rút khỏi khu vực có nguy cơ hình thành vòng vây đang tiếp tục bị thu hẹp. Từ vị trí hiện tại của quân đội Nga tới Vasilyevka chỉ còn khoảng 13 km.

Ukraine đã điều thêm lực lượng tới đây, bao gồm một số đơn vị lính đánh thuê Mỹ Latinh. Tuy nhiên, theo TST, lực lượng này gần như lập tức mở cuộc phản kích và bị tiêu diệt. Trong hai ngày 12–13/8, một đợt tăng viện khác cũng bị các đơn vị vận hành UAV Nga tấn công ngay khi binh sĩ vừa được đưa xuống khỏi phương tiện.

Tuyến phòng thủ còn lại của Ukraine chủ yếu dựa vào Vasilyevka và Chernoye. Quân đội Ukraine được cho là đang rút khỏi Vasilyevka, trong khi lực lượng Nga mở đường tiến về Chernoye. Nếu hai vị trí này thất thủ, Blagodatnoye và Nefyodovo sẽ khó đủ sức ngăn đà tiến quân.

Khi đó, một lực lượng Ukraine trong khu vực rộng khoảng 350 km² có thể bị bao vây hoàn toàn. TST gọi đây là vòng vây lớn nhất trong bốn năm qua, thậm chí có thể là lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Ở những khu vực lân cận, tình hình cũng trở nên khó khăn đối với Kiev. Lữ đoàn 27 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine không thể ngăn các nhóm quân Nga tiến về Chernoye và Kupino. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập số 129 bị đẩy lùi xuống phía nam với tổn thất lớn, sau đó phải tổ chức phòng thủ tại Olkhovatka.

Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cho rằng nguyên nhân nằm ở việc bộ chỉ huy đánh giá thấp cuộc khủng hoảng và điều lực lượng dự bị tới quá muộn. Các đơn vị vừa đến đã phải lập tức tham chiến mà thiếu trinh sát, hỏa lực pháo binh và súng cối yểm trợ.

Trong lúc mặt trận nóng lên, việc Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện trong quân phục trên tuần dương hạm tên lửa Varyag ngày 12/8 cũng thu hút sự chú ý đặc biệt.

Ông Putin tham dự giai đoạn cuối cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương và nghe Tư lệnh Viktor Liina báo cáo. Theo các nguồn tin được TST dẫn lại, hình ảnh này phát đi tín hiệu rằng Moscow sẵn sàng đưa ra những biện pháp đáp trả cứng rắn trên biển và không tìm kiếm thỏa hiệp trước các mối đe dọa.

Sau đợt tập kích nhằm vào Kiev, Odessa và khu vực Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát, nhà khoa học chính trị Alexander Semchenko tuyên bố tên lửa Zircon cùng các vũ khí tấn công khác đã đánh trúng hàng loạt mục tiêu hậu cần, quân sự quan trọng.

Ông Semchenko mô tả động thái này bằng cụm từ:

"Ông Putin đã xóa bỏ tất cả các lằn ranh đỏ."

Theo TST, điều đó ám chỉ Moscow đang từ bỏ những giới hạn tự áp đặt trong bối cảnh xung đột leo thang. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó tiếp tục đề nghị phương Tây cung cấp tên lửa đánh chặn, với số lượng tương đương 5–10% tổng kho dự trữ của Mỹ.

Newsweek cho rằng Moscow đang có thêm một "đồng minh" mới là đợt nắng nóng khắc nghiệt bao trùm châu Âu. Ảnh: Reuters

Moscow bất ngờ có "đồng minh mới"

Giữa lúc quân đội Nga gia tăng sức ép trên chiến trường, Newsweek cho rằng Moscow đang có thêm một "đồng minh" bất ngờ mà ngay cả Điện Kremlin cũng không thể kiểm soát: đợt nắng nóng khắc nghiệt bao trùm châu Âu.

Theo tạp chí Mỹ, thời tiết cực đoan đang làm suy yếu hàng loạt phương án dự phòng từng giúp Ukraine duy trì hoạt động. Khi các cảng bị đe dọa, Kiev sử dụng tuyến vận tải thay thế; khi nhà máy điện bị phá hủy, Ukraine nhập khẩu điện từ châu Âu; còn khi hạn hán xảy ra, nước này dựa vào hệ thống tưới tiêu.

Tuy nhiên, nắng nóng bất thường đang đồng thời gây sức ép lên tất cả những cơ chế này, đúng lúc Ukraine phải phụ thuộc vào chúng nhiều nhất.

Sông Danube từng được xem là tuyến đường quan trọng giúp Kiev vận chuyển hàng hóa mà không phải đi qua Biển Đen. Nhưng mùa hè năm nay, mực nước sông tại Romania sụt giảm nhanh chóng, khiến hoạt động tàu thuyền gần như đình trệ và sản lượng thủy điện suy giảm.

Trong khi thiên nhiên làm tê liệt các tuyến hậu cần thay thế, quân đội Nga tiếp tục tập kích cơ sở hạ tầng cảng quanh Odessa, khiến Ukraine ngày càng bị siết chặt cả trên bộ lẫn trên biển.

Tình hình tại Kiev cũng trở nên nghiêm trọng do quân đội Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn và chưa rõ khi nào phương Tây có thể cung cấp thêm. Cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter nhận định Ukraine không thể trụ vững nếu không còn năng lực phòng không.

"Từ đây, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn", ông Ritter tuyên bố.

Theo TST, trong hoàn cảnh hiện nay, Kiev chỉ còn lựa chọn nối lại đàm phán với Moscow mà không đưa ra điều kiện tiên quyết hoặc tiếp tục đối mặt sức ép đồng thời từ chiến trường, hậu cần, năng lượng và thời tiết cực đoan.