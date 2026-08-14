Chernomorsk nổ lớn, thiết bị quân sự bốc cháy - Siêu vũ khí Nga lộ diện, ông Putin tung nước cờ với 13.000 quân và 60 tàu chiến

Giữa lúc các đòn tập kích của Nga gây thiệt hại tại nhiều khu vực, tình báo Kiev hoảng hốt tiết lộ về một loại “siêu vũ khí” mới của Nga, với khả năng thay đổi cục diện.

Odessa và Kiev chìm trong lửa, “siêu vũ khí” Nga lộ diện

Quân đội Nga vừa tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng phục vụ hoạt động của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Những mục tiêu bị tấn công trải rộng từ Kiev, Odessa và Poltava đến Chernigov, Dnepropetrovsk và Zaporizhzhia.

Theo kênh Telegram “War Correspondents of Russian Spring”, Kiev và Odessa chìm trong biển lửa sau các đòn tập kích. Tại thủ đô Ukraine, UAV Geran của Nga đánh trúng một cơ sở hậu cần được sử dụng để lưu trữ và phân phối linh kiện máy bay không người lái, tổ hợp robot cùng thiết bị tác chiến điện tử. Hỏa hoạn lớn cũng xảy ra tại Brovary, thuộc khu vực Kiev.

Tại Odessa, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh trúng một kho nhiên liệu và dầu nhờn chuyên cung cấp cho các đơn vị Ukraine. Hạ tầng tại các cảng Izmail, Chernomorsk và Odessa cũng trở thành mục tiêu do được sử dụng để bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự. Loạt vụ nổ lớn được ghi nhận, nhiều thiết bị quân sự bốc cháy.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Guardian

Giữa lúc các đòn tập kích của Nga gây thiệt hại tại nhiều khu vực, tình báo Kiev hoảng hốt tiết lộ về một loại “siêu vũ khí” mới của Nga, với khả năng thay đổi cục diện. Theo Tổng cục Tình báo Ukraine, Geran-3 mới chỉ là phiên bản chuyển tiếp để tiến tới Geran-4 – mẫu UAV hiện đại hơn đang được phát triển với động cơ phản lực.

Không chỉ có tốc độ cao hơn và khiến hệ thống phòng không Ukraine còn ít thời gian phản ứng hơn, Geran-4 được cho là có khả năng tự gây nhiễu các UAV đánh chặn đang truy đuổi nó. Đây chính là đặc điểm có thể tạo ra bước ngoặt: phương tiện đánh chặn của Ukraine có nguy cơ bị vô hiệu hóa, trong khi Geran tiếp tục xuyên qua lưới phòng không để lao tới mục tiêu.

Theo ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolaev, Geran đang dần không còn là một loại đạn bay đơn thuần được trang bị động cơ và hệ thống định vị. Nó có thể trở thành một nền tảng tác chiến hoàn chỉnh, cho phép lắp đặt nhiều loại thiết bị khác nhau tùy theo nhiệm vụ.

Sự kết hợp giữa tốc độ phản lực, khả năng tự bảo vệ bằng tác chiến điện tử và cấu hình đa nhiệm có thể khiến các cuộc tập kích của Nga trở nên nguy hiểm hơn đáng kể, đồng thời tạo ra một bài toán phòng thủ hoàn toàn mới đối với Kiev.

Sở chỉ huy Ukraine bị đánh sập

Không chỉ Kiev và Odessa, cuộc tập kích còn hướng tới nhiều mắt xích trong hệ thống chỉ huy và hậu cần quân sự của Ukraine tại khu vực phía nam.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo một sở chỉ huy của Hải quân Ukraine tại cảng Reni đã bị đánh trúng. Tại khu vực Ochakov, tỉnh Nikolaev, một xuồng tuần tra CB-90 của Hải quân Ukraine cũng bị phá hủy.

Ở cảng Odessa, một tàu hàng khô chở vật tư quân sự và phương tiện tác chiến điện tử bị đánh trúng, cùng với một tàu chở nhiên liệu dành cho quân đội Ukraine. Như vậy, đòn tập kích đồng thời nhằm vào sở chỉ huy, phương tiện chiến đấu, tàu vận tải và nguồn cung nhiên liệu phục vụ lực lượng Ukraine trên hướng phía nam.

Nhiều mục tiêu ở Odesa bị tấn công. Ảnh: TST

Hạ tầng đường sắt cũng trở thành mục tiêu. Tại khu vực Razdelnaya và Starye Shompoly thuộc tỉnh Odessa, một đoàn tàu sửa chữa – khôi phục cùng một đầu máy xe lửa bị UAV Geran tập kích. Một đoàn tàu khác tại ga Zaporizhzhia-1 cũng được cho là đã bị đánh trúng.

Tại tỉnh Poltava, ông Lebedev cho biết danh sách mục tiêu bị tấn công gồm hai đầu máy xe lửa, một vị trí phóng UAV FPV, một kho chứa máy bay không người lái, trạm phân phối khí đốt, cơ sở lưu trữ khí, kho hậu cần, nhà máy lọc dầu và hai trạm xăng.

Ở Zaporizhzhia, nhà máy luyện kim Zaporizhstal bị tập kích. Phía Nga tuyên bố khuôn viên nhà máy không chỉ phục vụ sản xuất công nghiệp mà còn được sử dụng để lắp đặt các lớp bảo vệ bổ sung cho xe bọc thép hạng nặng nhằm chống lại UAV FPV.

Loạt mục tiêu cho thấy quân đội Nga không chỉ tấn công các vị trí trực tiếp của lực lượng Ukraine mà còn đánh vào toàn bộ chuỗi bảo đảm phía sau, từ sở chỉ huy, cảng biển và kho nhiên liệu đến đường sắt cùng các trung tâm hậu cần.

Ông Putin tung nước cờ với 13.000 quân và 60 tàu chiến

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang, Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện trên tuần dương hạm tên lửa Varyag tại Yuzhno-Sakhalinsk trong bộ quân phục màu xanh đậm, mang phù hiệu Tổng tư lệnh tối cao.

Ông Putin lên tàu để trực tiếp theo dõi giai đoạn cuối của cuộc tập trận do Hạm đội Thái Bình Dương tiến hành tại biển Nhật Bản, biển Okhotsk và khu vực tây bắc Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 4/8 dưới sự chỉ huy của Đô đốc Viktor Liina, huy động khoảng 60 tàu nổi và tàu ngầm, gần 30 máy bay cùng phương tiện không người lái và 13.000 quân nhân. Tổng thống Nga nhấn mạnh những cuộc diễn tập như vậy là cần thiết để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an ninh tại vùng Viễn Đông.

Đây không phải lần đầu tiên gần đây ông Putin xuất hiện trong quân phục. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng mặc trang phục tương tự khi tới một sở chỉ huy trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt và họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng các tư lệnh lực lượng.

Kênh Telegram “Secret Chancellery” nhận định đây là một tín hiệu chính trị có chủ ý. Hình ảnh ông Putin trong quân phục trên chiến hạm được xem là thông điệp rằng sức ép kinh tế cùng các cuộc tấn công tầm xa mà phương Tây đặt kỳ vọng chưa thể buộc Điện Kremlin thay đổi đường lối.

Thay vào đó, Moscow đang tung nước cờ ngược lại: tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, mở rộng hoạt động phô diễn lực lượng sang khu vực Viễn Đông và thể hiện sẵn sàng nâng mức đặt cược. Theo các chuyên gia, chiến lược của phương Tây nhằm sử dụng sức ép bên ngoài để buộc Nga thay đổi đường lối đã không phát huy tác dụng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Kịch bản nghiêm trọng nhất có thể xảy ra

Theo kênh “Secret Chancellery”, thông điệp đáng chú ý nhất từ lần xuất hiện này là ông Putin muốn cho thấy Moscow sẵn sàng theo đuổi cuộc đối đầu đến cùng, bất kể xung đột tiếp tục mở rộng trong lãnh thổ Ukraine hay vượt ra ngoài giới hạn địa lý của nước này.

Kịch bản nghiêm trọng nhất là cuộc đối đầu Nga – phương Tây không còn bị giới hạn tại chiến trường Ukraine. Nếu những đòn tấn công tầm xa nhằm sâu vào lãnh thổ Nga tiếp tục gia tăng, Moscow có thể đáp trả bằng cách mở rộng phạm vi mục tiêu hoặc triển khai thêm lực lượng tại những khu vực chiến lược khác.

Việc ông Putin lựa chọn Hạm đội Thái Bình Dương để phát đi tín hiệu cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Cuộc phô diễn sức mạnh diễn ra tại khu vực có sự hiện diện ngày càng lớn của các lực lượng phương Tây, đồng thời nằm gần Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và những tuyến hàng hải quan trọng.

Nếu các bên tiếp tục nâng mức đặt cược, một sự cố quân sự ngoài ý muốn có thể kéo thêm nhiều quốc gia vào vòng xoáy đối đầu. Khi đó, xung đột không chỉ mở rộng về địa lý mà còn có nguy cơ chuyển thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân – kịch bản nguy hiểm nhất được đặt ra từ những tín hiệu mới của Moscow.