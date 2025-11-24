TST: Hỗn loạn! Quân Kiev bỏ cả vũ khí chạy khỏi Konstantinovka - Ông Putin đổi ý phút chót, hé lộ cú rẽ bất ngờ

Ukraine tung 3.000 tay súng vào Kupyansk

Đài TST (Nga) ngày 24/11 đưa tin, chỉ trong một ngày, chiến sự trên nhiều hướng đã bùng phát dữ dội với những tín hiệu được mô tả là "cực kỳ đáng ngại".

Từ bốn khu vực khác nhau dồn dập xuất hiện cảnh báo: tại tỉnh Kharkov, phía Ukraine tung lữ đoàn mới khoảng 3.000 tay súng vào khu vực Kupyansk, đồng thời các cột xe tăng mở mũi tấn công sát vùng giáp ranh Belgorod.

Ở hướng Zaporizhzhia, quân Ukraine cho phá hủy hàng chục hecta rừng, buộc lực lượng Nga phải tiến lên qua một cánh đồng trống rộng lớn. Tại Shakhovo, toàn bộ dự bị của Ukraine đã được ném vào trận.

Phóng viên chiến trường Nga thậm chí thừa nhận một thực tế đáng lo: túi đựng thi thể đang thiếu trầm trọng sau khi xuất hiện mệnh lệnh khác thường từ quân đội Nga yêu cầu thu gom cả thi thể binh sĩ Ukraine trên chiến trường. "Công việc này" gia tăng mạnh khi mặt trận liên tục dịch chuyển về phía trước.

Ukraine đang tìm cách giải vây Kupyansk. Ảnh: TST

Trên hướng Zaporizhzhia, quân Nga giành quyền kiểm soát liên tiếp hai khu dân cư — Novo-Zaporozhye và Vysokoye.

Phía Ukraine rút qua sông Ganchur sau nhiều nỗ lực phản kháng bất thành. Mục tiêu kế tiếp mà phía Nga hướng đến là Dobropolye và Varvarovka — nơi các tuyến phòng thủ chính của Ukraine được bố trí ở bờ tây con sông.

Phóng viên quân sự Yuri Podolyaka cho biết Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực, phải cố gắng dùng UAV kìm tốc độ tiến quân để kéo thời gian đưa thêm lực lượng bịt lỗ hổng tuyến.

Tuy nhiên, việc quân Nga giành quyền kiểm soát Novo-Zaporozhye – một cụm phòng thủ diện tích hơn 14 km² – đã khiến dải kiểm soát dọc sông Gaichur mở rộng lên hơn 9 km.

Các chuyên gia nhận định quân Nga sẽ phải phá tuyến phòng thủ của Ukraine thêm một lần nữa ở khu vực này, nhưng điều đó khó tránh khỏi.

Kharkov – Liman – Seversk căng thẳng tột độ, Kiev đối mặt nguy cơ vỡ trận

Trong khi đó, nguồn từ Bộ Tổng tham mưu Nga nói với báo giới rằng, Pokrovsk đã thất thủ, Mirnograd bị bao vây, 80% Kupyansk nằm dưới quyền kiểm soát của phía Nga.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Seversk và Liman; tại Konstantinovka, chiến sự diễn ra ngay trung tâm; còn ở Gulyaypole, lực lượng Ukraine đã bắt đầu rút garnizon. Dù vậy, Tổng tư lệnh Ukraine Syrsky vẫn tuyên bố "tình hình trong tầm kiểm soát".

Gần biên giới Belgorod, xe tăng Ukraine phản công vào Dvurechenskoye nhưng bị các đơn vị Nga Loại bỏ. OSINT của Ukraine phải thừa nhận: "Có thể thấy Nga đã giành quyền kiểm soát Dvurechenskoye".

Mặt trận Kharkov – Liman – Seversk căng thẳng tột độ. Ảnh: TST

Theo cựu binh Wagner vận hành kênh Condottiero, Bộ chỉ huy Ukraine đã rút một lực lượng tương đương lữ đoàn khỏi hướng Bắc và điều tới Kupyansk khoảng 3.000 tay súng nhằm giải vây cho 15 tiểu đoàn đang bị "khóa chặt". Tuy nhiên, khu vực hầu như không còn quân Ukraine đủ sức giữ lâu hơn.

Nguồn từ các kênh Ukraine ghi nhận: "Tất cả đơn vị tinh nhuệ đều bị ép ném vào Kupyansk và Shakhovo… mục tiêu là tiêu hao tối đa các phần tử cực đoan". Trên mặt trận Liman – Seversk, lực lượng Nga tìm cách áp sát sông Seversky Donets và vòng qua phía nam Liman nhằm hình thành "nồi hầm Seversk".

Đại diện quân đội Ukraine S. Bunyatov cho rằng điều này lý giải lý do Nga đẩy mạnh kiểm soát hậu cần bằng UAV.

Các nguồn phương Tây theo dõi chiến trường ghi nhận quân Ukraine rút khỏi trung tâm Konstantinovka trong tình trạng hỗn loạn, bỏ lại cả trang bị và thương binh.

Phóng viên Podolyaka dự báo "1–2 ngày tới sẽ có nhiều tin tốt từ chiến tuyến", còn kênh tin tức "Shёpot Fronta" cảnh báo Ukraine có thể sắp mất Seversk: một khi Seversk và Liman thất thủ, tuyến Slavyansk – Kramatorsk sẽ khó giữ, kéo theo nguy cơ lan xuống Dnepropetrovsk.

Cùng lúc, các cuộc trao đổi thi thể giữa hai bên tiếp tục phản ánh quy mô thương vong nghiêm trọng.

Theo kênh tin tức Rezident (Ukraine), riêng trong năm 2025, Nga đã chuyển trả 15.301 thi thể binh sĩ Ukraine; tổng số từ đầu chiến sự ít nhất 20.362 — tỷ lệ trao đổi lên tới 6,23:1.

Phóng viên Romanov cho biết mệnh lệnh thu gom toàn bộ thi thể, kể cả của Ukraine, khiến túi đựng thi thể khan hiếm: "Túi chuyên dụng thiếu nghiêm trọng. Khi mặt trận tiến lên, việc thu gom tăng mạnh".

Ông Putin đổi ý khiến nội bộ quân đội Nga có một cú rẽ bất ngờ. Ảnh: TST

Ông Putin đổi ý vào phút chót

Cùng với những diễn biến căng thẳng trên tiền tuyến, quân đội Nga những ngày gần đây liên tục mở các đợt không kích quy mô lớn vào hậu phương Ukraine, loại bỏ nhiều cơ sở quân sự, hậu cần và hạ tầng năng lượng, khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện kéo dài.

Tuy vậy, theo đại tá Nga Aslan Nakhushev, ông Putin từng cân nhắc dừng chiến dịch này "vì lý do nhân đạo", dù Moscow đang sở hữu khả năng tấn công mạnh hơn bao giờ hết.

Liên quan tới tình hình Ukraine, vị Đại tá tiết lộ thêm rằng, Tổng thống Putin đã "đổi ý vào phút chót" về vị trí chỉ huy của một trong những cụm quân chủ lực.

Ngày 20/11, trong chuyến thị sát sở chỉ huy cụm quân "Phía Tây", ông Putin thông báo việc bổ nhiệm Trung tướng Sergey Medvedev làm Tư lệnh cụm quân "Nam".

Trước đó, Tướng Medvedev giữ chức tham mưu trưởng và được đánh giá là một trong những sĩ quan có kinh nghiệm thực chiến sâu, từng tham gia việc đẩy lùi đợt tiến công mạnh của Ukraine vào Tokmak mùa hè 2023 cùng Tập đoàn quân 58.

Theo đại tá Nakhushev, quyết định này là một cú "rẽ hướng" so với phương án ban đầu. Vị trí chỉ huy cụm "Nam" trước đó dự kiến sẽ được giao cho Trung tướng Denis Lyamin – người vốn được xem là gương mặt sáng giá tiếp theo trong hệ thống chỉ huy Nga.

Tuy nhiên, ông Putin đã thay đổi quyết định ngay trong giai đoạn cuối cùng của quá trình bổ nhiệm, đưa Tướng Medvedev lên giữ vị trí quan trọng này.

Nakhushev giải thích rằng việc tạm thời chưa bổ nhiệm ông Lyamin không liên quan đến năng lực, mà mang tính chiến lược.

Để tiếp tục thăng tiến, ông Lyamin trước hết phải "đặt dấu chấm thắng lợi" tại chiến dịch mang tính quyết định ở Pokrovsk. "Tôi tin ông ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc" - Đại tá khẳng định.

Ông cũng nhắc lại rằng ông Medvedev và ông Lyamin từng làm việc cùng nhau — khi ông Lyamin chỉ huy Tập đoàn quân 58 thì ông Medvedev là tham mưu trưởng.

Hai vị tướng được mô tả là "đồng niên, đồng đội và bạn bè", và cùng được đánh giá là đại diện cho thế hệ chỉ huy mới của quân đội Nga.

Theo Nakhushev, những sĩ quan như ông Medvedev và ông Lyamin là "xương sống" của lực lượng vũ trang Nga hiện nay: Không xuất hiện trên mạng xã hội, không quảng bá hình ảnh cá nhân, mà tập trung vào công việc trong điều kiện chiến sự căng thẳng. "Họ âm thầm làm việc nặng nhọc và đạt mục tiêu của cấp trên – những người lính chính hiệu" - ông nhấn mạnh.

Diễn biến nhân sự này được cho là phản ánh sự linh hoạt trong hoạch định chiến lược của Moscow, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của lớp chỉ huy thực chiến trong bối cảnh xung đột Nga–Ukraine tiếp tục leo thang.