Nga hé lộ kế hoạch tỷ đô, tuyên bố "có thể giúp Việt Nam"

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết có tiêu đề " Là cường quốc công nghệ nguồn, Nga có thể giúp Việt Nam".

Theo bài viết, diễn đàn Khoa học Việt – Nga về xúc tiến công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã khai mạc chiều 20/11 tại Hà Nội, mở ra không gian trao đổi sâu rộng giữa cơ quan quản lý, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy công nghiệp hóa theo chiều sâu, còn Liên bang Nga định hướng mở rộng hợp tác quốc tế trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ảnh: Bing

Việt Nam coi trọng hợp tác với Nga trong khoa học – công nghệ

Tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga đang phát triển rất tích cực.

Ông cho biết Việt Nam coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là "quốc sách hàng đầu", đặt mục tiêu đến năm 2030 công nghiệp chiếm trên 40% GDP, trong đó chế biến – chế tạo khoảng 30%.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam không chỉ dựa vào nội lực mà còn coi trọng hợp tác quốc tế, đặc biệt với Liên bang Nga – quốc gia có nền tảng khoa học kỹ thuật cơ bản vững chắc và trình độ công nghệ nguồn hàng đầu.

Ông kỳ vọng diễn đàn lần này sẽ tạo động lực hợp tác thực chất, nhất là khi có sự góp mặt của nhiều tập đoàn lớn như Rosatom, Rusal, AlPharma và các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện tại, theo Sputnik, Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong bối cảnh ngành điện tử toàn cầu biến động.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài và Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Aleksey Gruzdev chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Nga hé lộ kế hoạch tỷ đô, có thể giúp Việt Nam

Đại diện phía Nga, Thứ trưởng Bộ Công Thương Aleksey Gruzdev nhắc lại truyền thống hợp tác lâu đời giữa hai nước từ thập niên 1950, thời điểm Liên Xô hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền công nghiệp sơ khai. Ông đánh giá diễn đàn là bước tiến mới thúc đẩy quan hệ công nghiệp – công nghệ song phương phát triển sâu hơn.

Ông Gruzdev cho biết Chính phủ Nga định hướng rót hàng tỷ USD để phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên như sản xuất xe tải động cơ, thiết bị công nghệ cao và công nghệ số.

Đây là những lĩnh vực Nga đang muốn đẩy mạnh trong chiến lược tự chủ công nghiệp, hướng đến mục tiêu đạt 90% vào năm 2030 và nâng tỷ trọng xuất khẩu phi năng lượng lên 40%.

Theo phân tích từ diễn đàn, các định hướng đầu tư này của Nga mở ra nhiều khả năng hợp tác, từ chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng công nghiệp đến đào tạo kỹ thuật. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc hiện đại hóa, những lĩnh vực Nga đang ưu tiên được nhận định "có thể giúp Việt Nam" thu hẹp khoảng cách công nghệ và hỗ trợ phát triển các ngành trọng điểm.

Hợp tác năng lượng – công nghiệp số và đào tạo nhân lực là ưu tiên chung

Cũng tại diễn đàn, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước thống nhất rằng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, sẽ là trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam và Nga. Đây là lĩnh vực có nhu cầu lớn và phù hợp với năng lực của cả hai bên.

Ngoài ra, đào tạo nhân lực – lĩnh vực hợp tác đã kéo dài hơn 70 năm – đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và tự chủ sản xuất. Nhiều ý kiến chỉ ra các thách thức như chương trình đào tạo chậm cập nhật, rào cản ngôn ngữ và mức độ gắn kết doanh nghiệp còn hạn chế.

Do đó, hai bên đều nhấn mạnh việc nâng cấp chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ, mở rộng trung tâm nghiên cứu chung và tăng cường mô hình học đi đôi với hành nhằm hình thành thế hệ chuyên gia đủ năng lực làm chủ công nghệ cao trong giai đoạn tới.