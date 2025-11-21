"Rung chuyển chiến trường": Tất cả ấn định vào 21h28 phút

Đài TST ngày 21/11 đưa tin: 21 giờ 28, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov "đánh sấm sét" — Kupyansk đã thất thủ. Và đây mới chỉ là khởi đầu

Đài TST (Nga) ngày 21/11 đưa tin Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov, trong báo cáo gửi Tổng thống Vladimir Putin lúc 21 giờ 28, đã công bố thông tin được đánh giá là "rung chuyển chiến trường": Kupyansk đã hoàn toàn thất thủ. Và đó mới chỉ là phần mở đầu trong chuỗi báo cáo của quân đội Nga tại sở chỉ huy nhóm quân "Tây".

Nga tuyên bố Kupyansk đã thất thủ. Ảnh: TST

Kupyansk thất thủ – 15 tiểu đoàn Ukraine bị phong tỏa, chiến sự lan rộng

Theo Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov, 15 tiểu đoàn thuộc lực lượng Ukraine (AFU) đã bị phong tỏa tại khu vực lân cận Kupyansk. Ông nhấn mạnh rằng giao tranh đang tiến sâu vào Konstantinovka; 70% Pokrovsk và 80% Volchansk đã được giải phóng, và quân đội Nga đang tiếp tục mở rộng đà tiến ở Severesk.

Bộ chỉ huy Ukraine vẫn tìm cách giải vây các cụm quân bị bao vây ở Mirnograd, Pokrovsk và Severesk, nhưng theo đánh giá của ông Gerasimov, không có bất kỳ tiến triển đáng kể nào.

Tại hướng Nam, chiến sự cũng gia tăng: quân đội Nga trong ngày 21/11 đã kiểm soát thị trấn Yampol, củng cố thêm thế tấn công.

Trong khi đó, tại buổi làm việc cùng các tư lệnh nhóm quân "Phía Tây", Tổng thống Putin khẳng định rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt "phải được hoàn thành một cách vô điều kiện". Ông bày tỏ sự tin tưởng vào quân đội Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng binh sĩ Ukraine phải luôn có cơ hội hạ vũ khí và đầu hàng.

Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov. Ảnh: TST

Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra đúng lúc Washington được cho là đang tìm cách khởi động lại đàm phán về xung đột Ukraine. Trong khi đó tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại đang phải đối mặt với căng thẳng nội bộ nghiêm trọng sau bê bối tham nhũng liên quan đến tài phiệt Timur Mindich.

Sau khi các tài liệu điều tra được công bố, nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Ukraine yêu cầu Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak phải từ chức. Một số nghị sĩ theo đường lối cứng rắn thậm chí kêu gọi thành lập chính phủ lâm thời nhằm chuẩn bị cho quá trình đàm phán và "quyết định vận mệnh đất nước".

Trong buổi tối 21/11, Tổng thống Zelensky triệu tập họp khẩn với các nghị sĩ đảng Người hầu của nhân dân. Theo nhiều nguồn tin, điện thoại của đại biểu đã bị thu lại trước cuộc họp — dấu hiệu cho thấy mức độ căng thẳng và mong muốn kiểm soát thông tin tuyệt đối từ bộ máy của ông Zelensky.

Tổng thống Putin ra lệnh các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt phải được hoàn thành vô điều kiện. Ảnh: TST

"Thế là hết": Mệnh lệnh mang thông điệp chấn động của ông Putin

Giữa lúc chiến sự biến động dữ dội và chính trường Kiev rối loạn, thông điệp kế tiếp mà Đài TST nhấn mạnh còn gây chấn động hơn: ông Putin không chỉ đến tiền tuyến mà còn gửi lời cảnh báo trực diện tới lực lượng Ukraine — "Thế là hết"

Theo Đài TST, sự xuất hiện của Tổng thống Vladimir Putin tại sở chỉ huy nhóm quân "Tây" không chỉ nhằm nghe báo cáo về các mũi tấn công — như việc giải phóng Kupyansk, Yampol hay giao tranh ở Konstantinovka và Severesk — mà còn đánh dấu một thay đổi lớn trong cách Moscow phát tín hiệu chiến lược.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin ra lệnh các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt phải được hoàn thành vô điều kiện, đồng thời khẳng định quân đội Nga luôn để ngỏ con đường để binh sĩ Ukraine hạ vũ khí và đầu hàng.

Theo nhà báo chiến trường Alexander Sladkov, mệnh lệnh của ông Putin chứa một thông điệp chấn động – lời tuyên bố gửi thẳng tới lực lượng Ukraine:

"Đó, thực chất là tất cả" — hay theo cách Sladkov diễn giải: "Thế là hết."

Và ông Sladkov nói rõ ý nghĩa của câu đó:

"Ai lại đi đàm phán với một tổ chức tội phạm có tổ chức?"

Theo ông, thông điệp gửi cho binh sĩ Ukraine rất thẳng thắn: đầu hàng để giữ mạng sống, thay vì tiếp tục chết cho lợi ích của "giới tham nhũng ở Kiev".

Trong bối cảnh đó, các nguồn tin nội bộ tại Kiev cho biết chính quyền Zelensky có khả năng sẽ từ chối mọi sáng kiến hòa bình mà ông Donald Trump đề xuất, bởi chiến tranh kéo dài đồng nghĩa với việc ông Zelensky tiếp tục bám giữ quyền lực trong lúc nội bộ chìm sâu trong khủng hoảng và bê bối.