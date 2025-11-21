Phòng tuyến Ukraine sụp đổ từ Volchansk đến Kupyansk

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 21/11 đưa tin, chiến sự đã bùng phát dữ dội trên gần như toàn bộ các hướng. Quân đội Nga mở các mũi cơ động rộng, tiến nhanh nhằm chiếm giữ các cụm phòng thủ lớn nhất của Ukraine.

Kiev thừa nhận thảm họa không thể ngăn chặn, chỉ có thể trì hoãn trong thời gian ngắn với cái giá hàng nghìn quân nhân thương vong.

Dzen nhận định: Trận đánh tổng lực của năm 2025 đã bước vào giai đoạn cao trào.

Tại Gulyaypole, Nga đang triển khai chiến dịch gồm ba giai đoạn, tiến hành chậm rãi nhưng chắc chắn. Hướng đông bắc ghi nhận bước tiến rõ rệt; Nga đã giành quyền kiểm soát Vesyoloye, buộc các đơn vị Ukraine phải rút về Zeleny Gay.

Tại Zatishe, quân Nga vòng qua làng từ phía đông, giành kiểm soát chốt ở bắc sông Kalmychka rồi vượt sang bờ nam, đồng thời thiết lập thế tấn công từ nhiều tuyến dải rừng và điểm cao.

Trận đánh tổng lực của năm 2025 đang đến giai đoạn cao trào. Ảnh: TST

Theo ông Sergey Lebedev - điều phối lực lượng ngầm thân Nga tại Nikolaev, quân Ukraine tháo chạy vội vã, bỏ lại thương binh, thiết bị và khí tài.

Nga củng cố thêm vị trí ở phía bắc Zatishe, tiếp tục áp sát Varvarovka và tiến vào các dải rừng chạy dọc tuyến đường Bolshaya Novosyolka – Gulyaypole. Những toán trinh sát Nga đã áp sát đường Gulyaypole – Pokrovskoye trong phạm vi 500 m.

Kênh Ukraine "Legitimnyy" cho rằng Nga đang thực hiện 3 giai đoạn: tiếp cận trong bán kính 5–7 km (gần hoàn thành), kiểm soát logistics bằng UAV ở toàn bộ khu vực ra vào (đang triển khai), và cuối cùng là tấn công đồng loạt ba hướng bằng DRG rồi các nhóm đột kích nhỏ.

Trường hợp trời xuất hiện sương mù, Nga có thể tung đội hình cơ giới quy mô lớn vốn đã chuẩn bị sẵn.

Ông Zelensky đã điều dự bị đến khu vực này nhưng theo các nguồn tin, lực lượng là không đủ khi thương vong tăng cao mỗi ngày. Bộ tham mưu Ukraine vẫn liên tục tung quân vào các đợt phản công, khiến sức phòng thủ vốn đã yếu càng thêm mong manh.

Kharkov có nguy cơ sụp đổ dây chuyền. Ảnh: TST

Kharkov chịu hỏa lực nghẹt thở, nguy cơ sụp đổ dây chuyền

Trong khi đó, Seversk đang đối mặt nguy cơ thất thủ nghiêm trọng. Tuyến "huyết mạch" hậu cần của Ukraine bị cắt đứt; phần lớn thành phố đã nằm dưới kiểm soát của Nga.

Nhà báo chiến trường Ruslan Tatarinov cho biết quân Nga chỉ mất vài ngày để xuyên thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất mà Ukraine xây dựng tại Donbass.

Ngày 20/11, các nguồn tin tiền tuyến xác nhận quân đội Nga giành quyền kiểm soát 1/3 Seversk chỉ sau 24 giờ.

Nga từ phía nam tiến đến các phố Centralnaya và Yamskaya; phía đông vượt 1,3 km qua phố Yubileynaya để áp sát tuyến đường sắt vào trung tâm; phía tây giải phóng Platonnovka, cắt nguồn tiếp tế từ Krasny Liman.

Tại Stavki, lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát trường học, nhà thờ và mở rộng vùng kiểm soát quanh Novosyolovka, tiến vào Dobryshevo. Cũng trong ngày 20/11, các phóng viên xác nhận giao tranh nổ ra tại rìa đông nam Krasny Liman.

Nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cho rằng khu vực Pokrovsk đang bước vào điểm bùng phát của trận đánh năm 2025.

Ukraine đang cố mở đột phá ở Rodinskoye nhằm giải vây cho Mirnograd, trong khi Nga gây sức ép mạnh ở Shakhovo. Nhiều khu vực như Suvorovo, Rodinskoye và Shakhovo đã chuyển dưới quyền kiểm soát của quân Nga.

Tại hướng Kharkov, khu vực này nhiều ngày liền chịu hỏa lực dày đặc. Binh sĩ Lữ đoàn 105 viết: "Ở Kharkov như địa ngục". Phòng tuyến gần như sụp đổ, Nga được cho là kiểm soát khoảng 20% thành phố.

Một binh sĩ Ukraine có biệt danh "Mucnoy" xác nhận cánh nam "đang sụp" và tình thế tiến dần đến "điểm gãy". Đáng lo ngại là Nga đã áp sát tuyến Seversk – Liman còn 1 km; nếu tuyến này bị cắt, Seversk sẽ rơi vào bán bao vây.

Kênh Legitimnyy cho rằng phòng tuyến ở Volchansk, Seversk, Novopavlovka và Pokrovsk "gần như mất". "Phao Pokrovsk" được mô tả là đã nuốt toàn bộ dự bị của Kiev.

Các nhận định trong bài cho rằng Kiev không còn khả năng đảo ngược cục diện; nỗ lực hiện tại chỉ khiến sự sụp đổ toàn tuyến bị trì hoãn trước khi điểm chịu đựng bị vượt quá ngưỡng.

Dzen cảnh báo Ukraine đang dồn dự bị về Kherson và Chernihiv, dù các cụm quân này liên tục bị UAV và bom KAB tấn công.

Có khả năng Kiev đang chuẩn bị một đợt phản công có tính chất truyền thông. Trong khi đó, quân Nga tiếp tục gây sức ép ở Kherson, và nhiều chuyên gia tin rằng mục tiêu tiếp theo có thể là Odessa.

Về Chernihiv, các kênh Ukraine cho biết dọc biên giới chỉ còn chưa tới 20.000 quân, trong khi họ quan sát thấy các dấu hiệu Nga chuẩn bị tấn công — và nếu Chernihiv thất thủ, mục tiêu tiếp theo theo logic chiến dịch sẽ là Kiev.

Ngày 21/11, Điện Kremlin một lần nữa gửi tín hiệu rõ ràng về đường lối chiến lược. Trong bối cảnh Kupyansk trở thành điểm giao tranh then chốt, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp đến sở chỉ huy cụm quân "Zapad", bác bỏ mọi tin đồn về một "thỏa thuận ngầm" và khẳng định: mọi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt phải được hoàn thành.

Ông Putin đã bác bỏ tin tức về "thỏa thuận ngầm". Ảnh: Kremlin

Kiev "dậy sóng" trước điều đang xảy ra với ông Zelensky

Trong bối cảnh chiến sự đình trệ và loạt bê bối tham nhũng bùng phát, ông Zelensky đối mặt tình trạng "quay lưng" ngày càng rõ rệt từ chính những người từng là đồng minh chính trị thân cận nhất.

Các dấu hiệu bất đồng trong nội bộ, cùng sự hoài nghi gia tăng từ quốc tế, đang đẩy Kiev vào tình thế khó xử và làm lộ ra những đường nứt sâu trong hệ thống quyền lực quanh Tổng thống.

Theo Kyiv Independent, ngày 19/11, một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Đầy tớ của Nhân dân – lực lượng vốn trung thành với ông Zelensky – đã kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, với sự tham gia của cả phe đối lập.

Khoảng 10 nghị sĩ ký vào thư ngỏ yêu cầu khôi phục vai trò của quốc hội và quyền lực của chính phủ, cho rằng hai cơ quan này đã bị lu mờ bởi Văn phòng Tổng thống – nơi vừa vướng vào bê bối tham nhũng lớn nhất kể từ khi ông Zelensky lên nắm quyền.

Ông Zelensky đang đối diện với cuộc khủng hoảng chưa từng có. Ảnh: Telegraph

Khủng hoảng càng leo thang sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) truy tố tám người trong đường dây tham nhũng tại Energoatom.

Timur Mindich – một nhân vật thân cận với Tổng thống – bị nêu tên là kẻ cầm đầu; người bạn tin cậy của ông Zelensky, cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov, cũng nằm trong diện bị điều tra. Hai bộ trưởng Năng lượng và Tư pháp đã bị bãi nhiệm do liên quan.

Tuyên bố do nghị sĩ Mykyta Poturayev công bố kêu gọi mở đối thoại giữa mọi phe phái ủng hộ Ukraine trong Verkhovna Rada nhằm lập ra một liên minh tăng cường sức chống chịu quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh cần khôi phục cơ chế kiểm soát của quốc hội và đảm bảo Văn phòng Tổng thống vận hành minh bạch, không để các nhóm lợi ích chi phối.

Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng bê bối tham nhũng ở tầng cao nhất đang gây "khủng hoảng niềm tin" và đe dọa tới sự ổn định của nhà nước. Họ yêu cầu mọi cá nhân liên quan đến đường dây của Mindich phải bị bãi nhiệm ngay lập tức.

Trong khi đó, ba đảng đối lập – European Solidarity, Batkivshchyna và Holos – đồng loạt kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Holos còn đòi toàn bộ nội các từ chức và yêu cầu thay lãnh đạo Văn phòng Tổng thống, cho rằng cơ quan này đã đi vào "ngõ cụt" về năng lực và nhân sự.

Các chuyên gia nhận định: nếu danh sách nghi phạm trong đại án tiếp tục mở rộng, việc cải tổ chính phủ là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.