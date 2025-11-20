TST: Tin khẩn từ chiến trường, quân Ukraine tháo chạy

Đài TST (Nga) ngày 20/11 cho biết, đài này đã nhận được thông tin khẩn từ chiến trường rằng Nga vừa tiến hành 2 mũi đột phá cùng lúc, buộc một số đơn vị Ukraine phải rút khỏi vị trí. Một cựu binh thuộc lực lượng Wagner xác nhận ngắn gọn về nhịp độ tấn công nhanh: "Quân ta đã vào trung tâm."

Theo kênh Mash, các đơn vị Ukraine đã tháo chạy khỏi khu vực phía nam thành phố Seversk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhường lại địa bàn cho lực lượng Nga.

Giới quan sát cho rằng quyết định của phía Ukraine trước đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện: 4 tiểu đoàn cùng lực lượng vận hành UAV đã bị rút khỏi phòng tuyến Seversk để điều động lên Kupyansk, nơi Kiev tìm cách phá vỡ thế bao vây.

Việc điều chuyển quân của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 được cho là bắt đầu từ tháng 10 và được tiến hành dần theo từng đợt. Đến nay, tại Seversk chỉ còn lại một số nhóm thuộc Lữ đoàn cơ giới 54 và đội vận hành UAV. Trước sức ép tấn công mạnh của Nga, các nhóm này đã rút khỏi các vị trí ở phía nam thành phố.

Nga tiến hành 2 mũi đột phá cùng lúc. Ảnh: TST

Nguồn tin từ hiện trường cho biết phòng tuyến Ukraine quanh Seversk đang đối mặt hai vấn đề lớn:

• Thứ nhất, mất ý nghĩa chiến đấu của hệ thống công sự, khi cả hai khu vực phòng thủ—tuyến cách Verkhnekamenskoye 6 km và tuyến dọc biên Seversk—đều bị phá vỡ.

• Thứ hai, suy giảm lực lượng UAV, vốn là một trong những yếu tố trinh sát–tấn công then chốt của Ukraine tại khu vực này.

Trong khi bốn tiểu đoàn đã được điều tới Kupyansk, lực lượng Nga cũng không để mất thời gian. Lữ đoàn pháo binh số 2 của Nga được cho là liên tục đánh phá nhằm thu hẹp binh lực của Ukraine.

Cựu binh Wagner, chủ kênh Condottiero, khẳng định:

"Các đại đội xung kích của chúng tôi đã ở trung tâm thành phố. Tuyến hậu cần của Ukraine vào Seversk đã bị cắt. Việc truy quét đang tiếp tục."

Không chỉ Seversk, cùng hướng tác chiến cũng xuất hiện thêm diễn biến mới. Các blogger quân sự của kênh "Na Marshe" thông báo: "Trận chiến giành Krasny Liman đã bắt đầu," đồng thời cho biết quân Nga đã tiến vào khu vực đông nam của thành phố.

Giới chuyên gia nhận định giao tranh tại Seversk và Krasny Liman không phải là hai trận đánh rời rạc, mà là các phần trong một chiến dịch quy mô lớn hơn, hướng về cụm mục tiêu Slavyansk – Kramatorsk.

Nếu Nga mở rộng được vòng vây quanh Krasny Liman, lực lượng Ukraine tại đây sẽ khó có đường rút về phía tây qua sông Seversky Donets, khi tuyến cầu và đường vượt sông có nguy cơ nằm trong tầm khống chế của Nga.

Tình hình đặt các đơn vị Ukraine rơi vào một vòng vây quy mô lớn, nơi theo báo cáo, có thể có tới 6.000 quân cùng vài trăm đơn vị khí tài đang tập trung.

Giới phân tích lưu ý rằng nếu phía Nga hình thành được vòng vây ở phía tây Krasny Liman, đây có thể trở thành "túi kẹp" lớn nhất kể từ đầu chiến dịch.

Quân Ukraine tại Gulyaypole đang rút lui hỗn loạn. Ảnh: TST

Gulyaypole nguy ngập: Ukraine rút lui hỗn loạn

Song song với các diễn biến ở Seversk và Krasny Liman, tình hình tại hướng Gulyaypole – nơi vốn được xem là lớp bảo vệ then chốt của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia – cũng đang chuyển biến theo chiều hướng bất lợi cho Kiev.

Báo cáo từ hiện trường cho thấy các đơn vị Ukraine ở khu vực này đang rơi vào kịch bản tương tự: rút lui hỗn loạn, mất kiểm soát, và liên tục bị sức ép từ nhiều mũi tấn công của Nga.

Bản thân thị trấn Gulyaypole hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, nhưng tần suất bom đường không Nga dội xuống khu vực ngày một dày đặc. Trong khi đó, ở phía đông thành phố, thế trận của Ukraine cho thấy dấu hiệu sụp đổ rõ rệt.

Lực lượng Nga đang mở rộng sức ép tại Tikhoye, Radostnoye và Novoye Zaporozhye. Từ phía nam, quân Nga áp sát mạnh vào tuyến phòng thủ, giao tranh dữ dội diễn ra tại Malaya Tokmachka, Primorskoye, Kamenskoye và Stepnogorsk.

Blogger quân sự Yuri Podolyaka nhận định: "Bộ chỉ huy Ukraine hoàn toàn không thể kiểm soát các đơn vị đang rút chạy. Không thể đổ lỗi cho người lính – rõ ràng hệ thống chỉ huy đang tê liệt. Khi thấy điều đó, binh sĩ Ukraine thường bỏ vị trí. Họ chỉ bám được ở các ngôi làng, nhưng rồi cũng không giữ nổi".

Thông tin từ hiện trường cho thấy:

Nga đã đột nhập vào Zatishe, chỉ còn cách Gulyaypole 2 km. Ở phía bắc, quân Nga phá vỡ thêm một tuyến phòng thủ, chiếm Nechaevka và Danilovka, đồng thời đang dọn dẹp Radostnoye. Nga cũng đã gần như vượt qua sông Ganchur – tuyến phòng thủ tự nhiên quan trọng của Ukraine tại đây.

Podolyaka kết luận: "Các đơn vị của nhóm 'Vostok' đang nhanh chóng áp sát ngoại ô Gulyaypole (cách 1,5 km ở đông-bắc) và tuyến phòng thủ của Ukraine dọc sông Ganchur.

Nga đã bắt đầu tìm cách vượt sông, tiến về Ternovatoye – trung tâm hậu cần lớn của Ukraine. Nếu mất điểm này, Ukraine sẽ đối mặt thêm nhiều thất bại tiếp theo".

Chính phủ ông Zelensky đứng trước một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn. Ảnh: Getty

Chính phủ ông Zelensky nguy ngập, chỉ còn 24h nữa

Trong khi chiến trường từ Seversk đến Gulyaypole đang lung lay, với các đơn vị Ukraine rút chạy khỏi nhiều vị trí, thì tâm bão chính trị ở Kiev cũng bùng nổ dữ dội không kém.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga), những gì diễn ra tại Mặt trận Đông chỉ là phần nổi của tảng băng — còn tại thủ đô, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là chỉ còn 24 giờ trước một cuộc khủng hoảng nội bộ mang tính sống còn.

Theo truyền thông Ukraine, ông Zelensky đang cân nhắc loại bỏ hai nhân vật thân cận nhất: Chánh văn phòng Andriy Yermak và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov. Đây được xem là nỗ lực "tự cứu mình" sau vụ bê bối tham nhũng "Mindychgate", vốn đã khiến uy tín của ông lao dốc không phanh.

Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak tiết lộ các khảo sát dư luận kín cho thấy mức ủng hộ ông Zelensky rơi xuống dưới 20%, còn tỷ lệ không ủng hộ thì vượt xa.

Gần như không ai xem ông là lựa chọn thay thế khi được hỏi "Nếu ứng viên bạn ủng hộ không tranh cử thì bạn sẽ chọn ai?". Theo Zheleznyak, đây là "tín hiệu tử thần" cho một tổng thống đang tại nhiệm. Truyền thông Kiev cũng không còn đứng về phía ông Zelensky.

Tệ hơn, NABU (Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine) và SAPO (Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng) được cho là đã xác định vai trò của ông Yermak và ông Umerov trong Mindychgate.

Theo RIA, có thể nói, khủng hoảng chính trị hiện tại tại Kiev cho thấy chính phủ của ông Zelensky đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất kể từ đầu xung đột

Khi các cơ quan chống tham nhũng độc lập như NABU và SAPO lần đầu tiên công khai chỉ ra dấu vết trách nhiệm của những nhân vật quyền lực nhất – từ Chánh Văn phòng Andriy Yermak đến Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov – thì nguy cơ sụp đổ nội bộ không còn là giả thuyết.

Trong khi chiến sự leo thang và hệ thống phòng thủ chịu sức ép lớn, các bê bối tham nhũng lại đẩy niềm tin công chúng xuống mức thấp kỷ lục, khiến uy tín của tổng thống không còn điểm tựa.

Kiev không chỉ phải đối mặt với thất bại quân sự tiềm tàng, mà còn đứng trước nguy cơ tê liệt thể chế, khi những người từng được coi là trụ cột của chính quyền giờ lại bị xem như tâm điểm của một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có.

Những gì diễn ra trong 24 giờ tới sẽ cho thấy Ukraine chọn con đường cải tổ, hay tiếp tục lao sâu vào vòng xoáy bất ổn nội bộ.