Cờ Nga kéo lên ở Kupyansk, 15 tiểu đoàn Ukraine bị bao vây

Tờ Mail (Nga) ngày 24/11 đưa tin, chiến trường Kupyansk tiếp tục nóng lên khi Nga tuyên bố đã kiểm soát thành phố này và đang hoàn tất các mũi truy quét cuối cùng.

Theo báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov gửi Tổng thống Vladimir Putin, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến "Phía Tây" đã tiến sâu vào khu vực trung tâm, trong khi 15 tiểu đoàn của quân đội Ukraine bị dồn vào vòng vây quanh các nút giao đường sắt chiến lược Kupyansk-Uzlovoy và Kupyansk-Sortirovochny.

Không khí giao tranh đặc biệt căng thẳng. Mặc dù tình hình tại trung tâm Kupyansk đã tạm lắng, các mũi tiến công của Nga vẫn đang áp sát những "điểm nóng" còn lại, nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ trong trạng thái được mô tả là "rất nghiêm trọng".

Phía Kiev hiện vẫn phủ nhận việc Kupyansk thất thủ, dù Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh lá cờ Nga tung bay trên tòa nhà hành chính và sân vận động chính của thành phố. Theo các nguồn tin Nga, đây là bằng chứng rõ ràng về việc Moscow đã kiểm soát hoàn toàn các vị trí trọng yếu.

Sĩ quan Andrey Dandikin cho biết chiến dịch truy quét đang bước vào giai đoạn cuối: "Ở Kupyansk, theo tôi, việc truy quét những nhóm quân Ukraine còn sót lại đang đi đến hồi kết".

Nga tuyên bố đã kiểm soát Kupyansk và đang tiến hành các mũi truy quét cuối cùng. Ảnh: TST

Tuy nhiên, chiến sự lại diễn biến dữ dội hơn ở khu vực ven sông Oskol. Đại tá dự bị Gennady Alyokhin cho hay lực lượng Ukraine đã tìm cách mở hành lang giải cứu đồng đội bị vây ở bờ phải, nhưng nỗ lực này thất bại khi họ lọt vào vùng hỏa lực của Nga.

Ông Alyokhin nói: "Họ đều chịu thiệt hại nặng… Ở Kupyansk vẫn còn một số nhóm nhỏ của lực lượng Ukraine, nhưng quân đội Nga đang truy quét rất nhanh."

Do thất bại của nỗ lực phá vòng vây, một lực lượng lớn của Ukraine hiện bị cô lập hoàn toàn ở bờ trái sông Oskol. Chuyên gia quân sự Dandikin xác nhận rằng các trận đánh vẫn đang diễn ra ác liệt tại khu công nghiệp và khu vực hai nút giao đường sắt — nơi được xem là "tử điểm" khi 15 tiểu đoàn Ukraine bị dồn vào vòng vây.

Dandikin nhận định: "Không rõ tình trạng cụ thể của lực lượng này, nhưng theo quan điểm của tôi, lựa chọn duy nhất của họ là đầu hàng. Nếu không, họ sẽ bị loại bỏ."

Ông cũng cảnh báo nguy cơ lực lượng Ukraine bị bỏ rơi trong vòng vây — điều mà theo ông, từng xảy ra ở một số chiến dịch trước. Các thông tin từ hiện trường cho thấy nhiều binh sĩ bị thương bị để lại trong tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng, không có điều kiện sơ cứu.

Tờ Mail nhận định cuộc vây ép tại Kupyansk đang trở thành một trong những điểm giao tranh khốc liệt nhất trên toàn tuyến, với nguy cơ lực lượng Ukraine bị thiệt hại nặng nề nếu vòng vây không được phá sớm.

Tình hình ở Kupyansk đang đi đến hồi kết. Ảnh: TST

Ông Putin triệu tập họp khẩn

Tiếp nối tình hình khốc liệt tại Kupyansk, tờ Mail cho biết mặt trận chính trị – ngoại giao cũng nóng lên không kém.

Theo Mail, Tổng thống Vladimir Putin đã khẩn cấp triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Nga để thảo luận kế hoạch 28 điểm của Mỹ về "giải quyết xung đột Ukraine".

Tại đây, ông Putin lấy ví dụ từ "cái chảo Kupyansk" và kết luận: giới lãnh đạo Kiev hoặc không nhận được dữ liệu khách quan, hoặc đơn giản là không có khả năng đánh giá chúng. Bất chấp tổn thất, phía Ukraine vẫn tiếp tục ném lực lượng dự bị vào những "vùng chết", bào mòn quân số trong các đợt tấn công tự sát vào trận tuyến của Nga.

Trong bối cảnh đó, ông Zelensky được cho là bắt đầu "lươn lẹo" công khai. Không dám trực tiếp từ chối ông Trump, ông cùng các lãnh đạo châu Âu – những người khó chịu vì bị gạt khỏi quá trình soạn thảo văn bản – tìm cách viết lại đáng kể nhiều điều khoản theo hướng có lợi cho Kiev, qua đó mở đường kéo dài chiến sự.

Ông Putin nhấn mạnh, những "nồi hầm" như ở Kupyansk sẽ tiếp tục xuất hiện – điều này là không tránh khỏi chừng nào ông Zelensky chưa chấp nhận một giải pháp hòa bình.

Theo ông, Nga sẵn sàng chấp nhận cả kịch bản đó, bởi nó vẫn dẫn tới mục tiêu của chiến dịch quân sự theo con đường quân sự. Tuy vậy, Moscow khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, với điều kiện mọi chi tiết phải được bàn bạc một cách thực chất.

Ông Putin nhấn mạnh, những "nồi hầm" như ở Kupyansk sẽ tiếp tục xuất hiện chừng nào ông Zelensky chưa chấp nhận giải pháp hòa bình. Ảnh: Izvestia

"Trước là Odessa, sau đó là hòa bình"

Theo Mail, kế hoạch do ông Trump đề xuất không phải là thứ "bất khả xâm phạm", trong khi các nước châu Âu vẫn tiếp tục gây sức ép lên Washington để duy trì xung đột. Nga tuyên bố ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến, nhưng từ góc nhìn truyền thông Nga, kịch bản xấu nhất vẫn là không có gì thay đổi và chiến tranh kéo dài.

Trong trường hợp đó, họ cảnh báo rằng những điều kiện được đưa ra cho Kiev trong vòng đàm phán tiếp theo có thể khắc nghiệt hơn nhiều.

Theo các nguồn thân Nga, việc Nga giành kiểm soát hoàn toàn 4 vùng đã sáp nhập khỏi tay quân đội Ukraine là điều "không thể tránh khỏi", và phía Ukraine "hiểu rất rõ điều đó".

Quân đội Nga được cho là đang tiến trên các hướng Dnepropetrovsk và Kharkov, kiểm soát thêm nhiều khu vực mới, đồng thời vừa phá vỡ phòng tuyến Ukraine tại hướng Sumy.

"Xét theo các tín hiệu từ Washington, sự kiên nhẫn của ông Trump đang dần cạn. Về cơ bản, trong số những nhiệm vụ quân sự khó khăn nhất, với Nga chỉ còn lại tỉnh Kharkov và thành phố cảng Odessa – những địa bàn mà Moscow có thể tập trung lực lượng nhiều hơn so với trước đây.

Nếu ông Zelensky lại nghe theo các nhà bảo trợ châu Âu và tiếp tục từ chối, khả năng ông ta còn được đối thoại, cũng như khả năng ông ta không bị đụng chạm về mặt thể lý, gần như bằng không" – Kênh tin tức Voennaya Khronika (Nga) bình luận.