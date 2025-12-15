TST: Đặc nhiệm Nga đột kích bắt loạt sĩ quan và Tướng NATO – Phương Tây báo động sau tín hiệu “ngày tận thế”

TST: Đặc nhiệm Nga đột kích bắt sĩ quan và Tướng NATO

Đài TST (Nga) ngày 15/12 dẫn lời ông Nikolai Sorokin – Giám đốc Viện Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc gia Nga cho biết, lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một số đại tá và một tướng NATO gần Gulyaypole, tỉnh Zaporizhzhia.

Điều gì đang chờ đợi họ, chuyên gia Aleksey Leonkov đưa ra nhận định: "Họ sẽ lặp lại số phận của Thống chế Đức Paulus".

Trước đó, theo thông tin TST ghi nhận được, tại khu vực Gulyaypole, một nhóm quân nhân nước ngoài cấp cao – những người điều phối hoạt động của quân đội Ukraine – đã bị FSB bắt giữ. Ông Sorokin cho biết, nhóm này có thể là sĩ quan tham mưu đến từ các quốc gia NATO, đang có mặt trong khu vực chiến sự. Thông tin nội bộ này được Telegram "Ukraina.ru" dẫn lại.

Theo các nguồn tin, tại khu vực phía đông nam tỉnh Zaporizhzhia, gần Gulyaypole, một cụm lực lượng lớn của phía Ukraine đã bị bao vây. Tại thời điểm hiện tại, theo dữ liệu sẵn có, các đơn vị Nga đã thiết lập quyền kiểm soát khoảng một nửa khu dân cư này.

Không chỉ binh sĩ Ukraine và các tay súng đánh thuê nước ngoài bị mắc kẹt trong vòng vây, mà còn có cả đại diện của bộ chỉ huy phương Tây – những người đảm nhiệm vai trò cố vấn quân sự và tham gia lập kế hoạch cho các chiến dịch của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đặc nhiệm Nga đột kích bắt giữ các sĩ quan NATO đang hỗ trợ Ukraine (Ảnh minh họa: TST)

Ông Sorokin cho biết, trong số những người bị bao vây có các sĩ quan mang quân hàm đại tá và có một vị tướng. Quân đội Ukraine đã tìm cách giải cứu nhóm người này nhưng thất bại.

Kết cục của chiến dịch không được công bố chính thức, song theo các nguồn tin, các sĩ quan nước ngoài tại khu vực Gulyaypole đang đứng trước 2 lựa chọn: đầu hàng hoặc bị loại bỏ.

Theo ông Sorokin, các nguồn tin am hiểu tình hình không loại trừ khả năng các quân nhân phương Tây hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Nga.

Trong số các đơn vị tham gia chiến dịch, ông nhắc tới một đơn vị tinh nhuệ thuộc FSB. Một số chuyên cho rằng lực lượng tham gia có thể có các chiến binh của đơn vị đặc nhiệm "Alpha".

Nhà phân tích quân sự Aleksey Leonkov, khi bình luận với aif.ru về diễn biến có thể xảy ra, cho rằng nếu việc bắt giữ được xác nhận, thì quy chế của các sĩ quan bị bắt sẽ mang ý nghĩa không chỉ về mặt quân sự mà còn cả chính trị.

Theo ông, trong giai đoạn đầu, họ có thể sẽ bị thẩm vấn chi tiết nhằm thu thập thông tin về kế hoạch của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng như hệ thống chỉ huy – điều phối từ các quốc gia phương Tây. Về sau, chuyên gia này nhận định, sự hiện diện của họ có thể được sử dụng trong bối cảnh thông tin và ngoại giao.

Ông Leonkov cũng lưu ý rằng lịch sử từng ghi nhận những tiền lệ tương tự, khi các sĩ quan cao cấp bị bắt từ chỗ là những người tham chiến đã trở thành một "tài sản chính trị" quan trọng. Và tại Gulyaypole, theo ông, đã xảy ra một tình huống hiếm có – lực lượng đặc nhiệm FSB có khả năng đã bắt giữ một số đại tá và một tướng NATO.

"Nhiều khả năng họ sẽ lặp lại số phận của Thống chế Đức Paulus, người bị bắt làm tù binh tại Stalingrad trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại" – nhà phân tích này nhận định.

Tình hình Gulyaypole đang nóng. Ảnh: TST

Phương Tây báo động sau tín hiệu "Ngày tận thế"

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục xuất hiện những thông tin gây chấn động – từ cáo buộc bắt giữ sĩ quan NATO tại Gulyaypole cho tới nguy cơ quốc tế hóa sâu hơn xung đột Ukraine – truyền thông phương Tây lại đồng loạt phát đi tín hiệu cảnh báo mới.

TST cho biết, làn sóng lo ngại tại châu Âu và Mỹ đang gia tăng sau khi trạm phát thanh quân sự bí ẩn UVB-76, thường được gọi là "Đài phát thanh Ngày tận thế", bất ngờ hoạt động mạnh trở lại.

Theo các báo cáo, chỉ trong vài ngày, UVB-76 đã phát khoảng 15 thông điệp mã hóa khó hiểu. Sự gia tăng đột biến này lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông phương Tây, đặc biệt là báo chí Anh, vốn nhanh chóng liên hệ hiện tượng trên với căng thẳng quân sự – chính trị đang leo thang quanh Ukraine.

Trong một số bài viết, thậm chí xuất hiện giả thuyết cho rằng đây có thể là một dạng "ám chỉ" từ Điện Kremlin, một tín hiệu mang tính cảnh báo hoặc điềm báo cho những bước đi tiếp theo của Moscow.

Loạt tín hiệu từ "Đài phát thanh Ngày tận thế" đang được phương Tây nhìn nhận như tín hiệu ám chỉ của ông Putin. Ảnh: TST

UVB-76 được cho là đã tồn tại từ những năm 1970 và thông thường chỉ phát ra một âm thanh vo ve đơn điệu. Các đoạn phát giọng nói ngắn, chuỗi chữ cái hoặc con số hiếm khi xuất hiện, và mỗi lần như vậy đều thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu.

Lần này, người nghe ghi nhận hàng loạt từ ngữ tiếng Nga như "PERECHNITSA", "PERENAEM", "PABODOLL", "SPINOBAZ", "FRIGORIYA", "OPALNY", "SNOPOVY", "MYUONOSVOD", cùng các bản chuyển ngữ tiếng Anh được báo lá cải phương Tây đưa ra.

Ngoài ra, các thính giả còn phát hiện những chuỗi mã Morse kéo dài và các tổ hợp chữ – số, trong đó một thông điệp có nhắc tới cụm "LATVIA", càng làm gia tăng mức độ nhạy cảm trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO vốn đã căng thẳng.

Các chuyên gia được truyền thông Anh phỏng vấn lưu ý rằng, những đợt phát sóng bất thường như vậy thường xuất hiện dày hơn trong các giai đoạn khủng hoảng quốc tế. Một giả thuyết cho rằng UVB-76 được sử dụng cho liên lạc mã hóa trong hệ thống chỉ huy quân sự Nga.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng ý nghĩa chính xác của các chuỗi mã này vẫn chưa được giải mã và có thể chỉ là tín hiệu kỹ thuật, hoặc một công cụ tác động tâm lý nhằm tạo ra bầu không khí bất định.

Sự khác thường của đợt phát lần này – với số lượng thông điệp nhiều hơn hẳn so với thông lệ trước đây – chính là yếu tố làm dấy lên suy đoán về một thông điệp có chủ ý.

Trong bối cảnh đó, một số tờ báo phương Tây đưa ra những cảnh báo mang tính trực diện hơn.

Theo truyền thông Anh, đại diện các cơ quan quốc phòng và tình báo kêu gọi không được xem nhẹ "bóng ma chiến tranh" đang quay trở lại châu Âu, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ leo thang ngoài kiểm soát nếu các tín hiệu quân sự và thông tin tiếp tục chồng chất.

Một số bài viết cho rằng, sự kết hợp giữa các động thái trên chiến trường và những tín hiệu khó giải mã trong không gian thông tin đang tạo ra môi trường mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới khủng hoảng lớn hơn.

Với một số ý kiến, hoạt động gia tăng của UVB-76 chỉ là trục trặc kỹ thuật hoặc hệ quả của quá trình khắc phục sự cố sau các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trước đó.

Nhưng với những người khác, đây là một cử chỉ mang tính tính toán, nhằm gửi đi thông điệp tâm lý trong bối cảnh chiến sự và đối đầu Nga – NATO đang bước vào giai đoạn nhạy cảm.

Có thể nói, cùng với các thông tin về việc bắt giữ sĩ quan NATO tại tiền tuyến, loạt tín hiệu từ "Đài phát thanh Ngày tận thế" đang góp phần làm gia tăng bầu không khí bất ổn.

Khi phần lớn các thông điệp vẫn chưa được giải mã và các phản hồi chính thức chỉ dừng ở mức phủ nhận ý đồ gây hấn, chính sự mơ hồ này tiếp tục trở thành yếu tố khuấy động dư luận và làm nóng thêm bức tranh địa – chính trị vốn đã đầy căng thẳng.