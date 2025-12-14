Báo Nga: Hào quang đã thuộc về Việt Nam!

Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, với nhiều dấu hiệu cho thấy đà bứt phá này chưa dừng lại mà mới chỉ mở ra giai đoạn đầu của một xu hướng dài hạn.

Sự kiện nâng hạng thị trường – điều Việt Nam đã chờ đợi suốt nhiều năm – đang đến gần, đồng nghĩa với việc dòng vốn trị giá hàng tỷ USD có khả năng được kích hoạt và chảy vào thị trường tài chính trong nước.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam dần nổi lên như một điểm đến thay thế, thu hút sự chú ý vốn lâu nay tập trung vào Trung Quốc – thị trường lớn nhất châu Á.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: istock

CNBC: "Trung Quốc hãy nhường chỗ"

Sputnik cho biết, trong bài viết đăng ngày 9/12 với tiêu đề "Chứng khoán Việt Nam đang bùng nổ, có thể chỉ là sự khởi đầu", hãng tin CNBC (Mỹ) thừa nhận rằng Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư toàn cầu, vị thế độc tôn của Trung Quốc trong khu vực không còn như trước.

"Trung Quốc hãy nhường chỗ. Việt Nam đang giành lấy một phần ánh hào quang từ thị trường lớn nhất châu Á" - kênh truyền hình tài chính Mỹ nhận định.

Theo phân tích của CNBC, sự kết hợp giữa đà tăng của thị trường chứng khoán, các cải cách kinh tế trong nước và những biến động của thương mại toàn cầu đã giúp Việt Nam vươn lên trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất năm 2025.

Số liệu cũng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt: quỹ ETF VanEck Vietnam (VNM) tăng khoảng 62%, trong khi ETF iShares MSCI China (MCHI) chỉ ghi nhận mức tăng gần 31%, phản ánh mức sinh lời vượt trội của thị trường Việt Nam so với Trung Quốc.

Bà Thea Jamison, Giám đốc điều hành Change Global, đánh giá rằng Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò của mình trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

"Các thị trường mới nổi hiện nay mang lại nhiều tiềm năng hơn so với Trung Quốc, và Việt Nam nổi lên như một 'ngôi sao đầy triển vọng trong nhóm này" - bà Jamison nhấn mạnh.

CNBC cho rằng lực đẩy quan trọng nhất của đợt tăng trưởng này đến từ dòng tiền mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt Nam – vốn vẫn được xem là có mức định giá thấp so với Mỹ – đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân có thời điểm đạt xấp xỉ 2 tỷ USD mỗi phiên.

Theo bà Jamison, nhà đầu tư nước ngoài phần nào đã bỏ lỡ nhịp tăng này, trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang giảm dần sự lệ thuộc vào vốn ngoại mang tính chu kỳ, chuyển sang phát triển dựa trên nội lực và nền tảng nhà đầu tư trong nước. Thực tế, khối ngoại đã bán ròng gần 5 tỷ USD trên sàn HoSE kể từ đầu năm 2025.

Tuy nhiên, triển vọng này được kỳ vọng sẽ sớm đảo chiều. Niềm tin của thị trường được củng cố rõ rệt sau khi FTSE Russell công bố vào tháng 10 kế hoạch nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Quyết định của FTSE Russell được đưa ra trên cơ sở những cải cách gần đây, đáng chú ý là việc loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ứớc tính việc nâng hạng có thể mang lại cho thị trường chứng khoán Việt Nam thêm khoảng 5–6 tỷ USD vốn đầu tư mới. Ảnh: Everypixel.com

Nhiều kỳ vọng

Bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng giám đốc VinaCapital, ước tính việc nâng hạng có thể mang lại cho thị trường chứng khoán Việt Nam thêm khoảng 5–6 tỷ USD vốn đầu tư mới. Theo bà, các cơ quan quản lý trong nước có đủ năng lực để hoàn tất những cải cách còn lại, bảo đảm tiến trình nâng hạng diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 9/2026.

VinaCapital dự báo năm 2026 sẽ là giai đoạn thị trường vận động ổn định hơn, với lợi nhuận doanh nghiệp có thể tăng khoảng 15%, tương ứng với mức tăng kỳ vọng 15–20% của chỉ số chứng khoán. Bà Thu cho rằng mặt bằng định giá hiện nay vẫn hợp lý và tiếp tục phản ánh dư địa tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới.

Động lực tăng trưởng của Việt Nam không chỉ thể hiện trên thị trường chứng khoán mà còn gắn liền với quá trình cải thiện môi trường kinh doanh. Trong thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Dù vậy, bài viết cũng lưu ý rằng rủi ro vẫn hiện hữu. Đại diện VinaCapital cho rằng các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, đặc biệt trong quan hệ Mỹ – Trung, xu hướng rút vốn khỏi các thị trường mới nổi hay áp lực tỷ giá có thể khiến nhà đầu tư duy trì sự thận trọng.

Ngoài ra, dù tiềm năng lớn, mức độ tiếp cận và sự quan tâm của nhà đầu tư Mỹ đối với thị trường Việt Nam hiện vẫn chưa thực sự tương xứng.

Thực tế, việc nâng hạng thị trường chứng khoán không đơn thuần là một đánh giá kỹ thuật, mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng tài chính quốc tế đối với hơn hai thập kỷ Việt Nam kiên trì xây dựng một thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Khi được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón nhận thêm hàng tỷ USD khi các quỹ đầu tư toàn cầu mở rộng phân bổ vốn.

Như Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng từng khẳng định, việc FTSE chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ mở ra cơ hội lớn trong thu hút vốn ngoại, mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam trong hệ thống tài chính quốc tế.