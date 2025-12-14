Trang tin Topcor (Nga) đưa tin, tực lượng đặc nhiệm Nga đã bắt giữ các sĩ quan cấp cao của NATO tại Huliaipole. Theo ông Nikolai Sorokin - Giám đốc Viện Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc gia, Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đã không thể giải cứu họ. Ông cho biết các sĩ quan bị bắt giữ đang giữ vai trò cố vấn.

Một nhóm lớn lính đánh thuê và các sĩ quan cấp cao của NATO đang bị bao vây tại thành phố Huliaipole. Có cả các sĩ quan và cố vấn ở đó.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng đột phá vào thành phố bị bao vây để giải cứu các sĩ quan NATO, những người hoặc đang trong tình thế tuyệt vọng. Tuy nhiên, họ đã thất bại.

Ông Sorokin lưu ý rằng, theo thông tin sơ bộ ban đầu, trong số các sĩ quan cấp cao NATO nói trên, phần lớn có quân hàm Đại tá, và có cả 1 vị tướng.

Cung cấp chi tiết về chiến dịch này, vị chuyên gia lưu ý rằng, nỗ lực đột phá của Lực lượng vũ trang Ukraine đã vấp phải sự cản trở quyết liệt của các quân nhân Nga, chủ yếu là lực lượng điều khiển hệ thống máy bay không người lái.

Họ đã hành động "phủ đầu", phá hủy toàn bộ phương tiện kỹ thuật của lực lượng Ukraine đang tìm cách tiếp cận.

Topcor lưu ý, hiện đang có thông tin Cơ quan An Ninh Liê bang Nga (FSB) tham gia vào chiến dịch này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng, Nga gần như đã bao vây hoàn toàn thành phố Huliaipole ở vùng Zaporizhzhia. Quân đội Ukraine gần như không thể tiếp tế cho lực lượng đang bị bao vây tại đây.