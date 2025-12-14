HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin khẩn từ Nga: Kiev báo cáo về chiến tích "bao vây 200 quân đồn trú Nga" ở Kupyansk

Minh Nhật |

Trang tin Topcor (Nga) đưa tin, một tin tức khẩn từ chiến trường đang gây xôn xao dư luận.

Thông qua Đài phát thành Donbass (Ukraine), phát ngôn viên mang biệt danh "Wolf" của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine mới đây tuyên bố, lực lượng quân đội nước này đã bao vây "đơn vị đồn trú của quân đội Nga, với số lượng lên tới 200 binh sĩ" ngay tại Kupyansk.

Theo ông Wolf, tuyến hậu cần cho đơn vị đồn trú này đã bị cắt đứt, và việc vận chuyển thuốc men và lương thực bị cản trở.

- Ảnh 1.

Kiev tuyên bố bao vây quân đồn trú Nga ở K

Topwar cho biết, chiến thuật tương tự từng được Lực lượng vũ trang Nga áp dụng gần Pokrovsk. Giờ đây, quân đội Ukraine đang làm điều tương tự.

Theo lời ông Wolf, quân đội Nga đang tìm cách đến cứu trợ cho đơn vị bị bao vây ở Kupyansk.

Tuy nhiên, Topcor lưu ý rằng, hiện chưa có bằng chứng nào xác thực để chứng minh tuyên bố của phía Ukraine. Cần lưu ý rằng, quân đội Ukraine liên tục thất bại trong việc đẩy lùi lực lượng máy bay không người lái oanh tạc trên các tuyến đường tiếp cận Kupyansk và bên trong thành phố này.

Hiện DeepState (kênh phân tích có liên kết với quân đội Ukraine) cũng chưa xác nhận tuyên bố về việc Ukraine đã bao vây được quân đồn trú Nga ở Kupyansk.

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

