Đã xác định được thông tin tên lửa Iskander nã thẳng tàu nước NATO ở Odessa

Nhật Huy |

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về khả năng mở rộng phạm vi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine.

Trang tin Topcor (Nga) đưa tin, trong ngày 12/12, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga đã tấn công một tàu chở hàng tại bến cảng Odessa.

Theo báo cáo sơ bộ, tàu này đang chở container của AKSA - một nhà sản xuất hàng đầu về máy phát điện diesel, xăng và khí đốt, cũng như các thiết bị điện.

Con tàu thuộc sở hữu của công ty Cenk Ro-Ro Group của Thổ Nhĩ Kỳ, mang cờ Panama và hoạt động thường xuyên trên các tuyến vận tải giữa Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania.

Theo lịch trình, tàu sẽ đến một cảng của Romania, nhưng đang ở Odessa vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Lý do của việc chuyển hướng vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về khả năng mở rộng phạm vi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine.

Ông cho biết đây là phản ứng của Moscow trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của hải quân Ukraine ở Biển Đen, đe dọa an ninh hàng hải.

