Kiev phản đòn sau báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Nga

Đài TST (Nga) ngày 14/12 đưa tin, những thông tin khẩn cấp và cực kỳ đáng lo ngại đang đến từ hướng Bắc. Đã có một "chi tiết" không xuất hiện trong phần báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov trình lên Tổng thống Putin cuối tháng 11 về tình hình Kupyansk. Tới hôm nay, tức hơn 1 tuần sau ngày báo cáo, chi tiết ấy mới được hé lộ.

TST dẫn nguồn từ một số phóng viên chiến trường Nga cho biết, quân đội Ukraine đã kịp tập hợp lực lượng phát động một chiến dịch tấn công táo bạo, và "có thể đã xuyên thủng tuyến phòng ngự của Nga, tến vào trung tâm Kupyansk".

Nguồn tin ban đầu đến từ các kênh Ukraine, viện dẫn lời Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Syrsky. Sau đó, kênh tin tức "Biên niên sử Quân sự" của Nga đưa ra thông tin chưa được xác nhận rằng phía Ukraine đã rút tới 5 tiểu đoàn từ tỉnh Chernihiv để đưa vào mũi đột phá nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Nga..

Cùng thời điểm đó, trên mạng xuất hiện các đoạn video từ camera gắn ngực của các tay súng Ukraine, cho thấy họ đã đột nhập vào trung tâm Kupyansk dưới màn sương mù. Những người này sau đó được xác định là lính đánh thuê Brazil.

Theo phóng viên chiến trường Nga Timofey Ermakov, những lính đánh thuê này đã lợi dụng thời tiết sương mù, đã vào khu vực ga đường sắt Kupyansk-Yuzhny. Nhiều khả năng cuộc đột kích xuất phát từ khu rừng Malye Rovny:

Tuy nhiên, cũng theo Ermakov, nhóm lính đánh thuê này đã bị lực lượng UAV của Nga loại bỏ.

Kiev bất ngờ phản công ác liệt ở Kupyansk. (Ảnh minh họa. Nguồn: TST(

Không lâu sau, kênh tin tức SHOT (Nga) đưa tin, Kiev đã điều 300 tay súng từ "quân đoàn Brazil" trong Lực lượng vũ trang Ukraine, đóng quanh các làng Sobolevka và Mirovoye (Moskovka).

Không quân Nga đã giáng các đòn chính xác bằng bom FAB-500, loại bỏ hơn 40 "lính đánh thuê" chỉ trong một lượt. Sau đó, Lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi một số đợt phản kích của Ukraine vốn tìm cách thọc vào vùng rìa Kupyansk.

Những tưởng mọi việc dừng lại ở đây, nhưng sau đó tin tức trở nên đáng ngại hơn và mâu thuẫn hơn.

Một số nguồn tiếp tục khẳng định, lực lượng Ukraine vẫn đang tìm cách đột phá và đạt được những thành công nhỏ. Ngày 9/12, ông Sergey Lebedev – một điều phối viên của mạng lưới "phong trào ngầm" thân Nga ở Ukraine cho biết, tình hình quanh Kupyansk đang xấu đi nhanh nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Tình hình càng phức tạp vì lực lượng Nga trong thành phố bị hạn chế, còn việc bám trụ phía bắc thành phố thì hầu như không có. Hậu cần buộc phải đi qua các điểm bị UAV Ukraine theo dõi và bắn phá 24/7.

Ngày 12/12, xuất hiện những tin tức đáng lo và mâu thuẫn nhất từ đường chiến tuyến ở phía Bắc.

"Có rất nhiều 'bơm tin' về tình hình ở Kupyansk. Điều có thể nói chắc, dựa trên thông tin từ người tại chỗ: lực lượng Ukraine không từ bỏ nỗ lực đột nhập vào thành phố, họ dồn lực lượng khá lớn. Tuy nhiên, họ cũng chịu tổn thất nặng" - blogger quân sự đến từ kênh tin tức "MIG Nga" cho hay.

Ông Putin nổi giận, hàng loạt tàu bốc cháy ở Odesa

Theo TST, trong khi Kiev tìm cách "làm nóng" Kupyansk bằng các đòn phản công mang tính trình diễn, Moscow đáp trả bằng một nước cờ ở tầm cao hơn nhiều. Sự kiên nhẫn của Tổng thống Vladimir Putin, theo cách nói của giới quan sát, đã chạm giới hạn.

Và đòn trừng phạt không rơi xuống chiến hào, mà giáng thẳng vào các cảng biển, tàu thuyền và hạ tầng sống còn của Ukraine. Đêm 13/12, tàu thuyền bốc cháy tại Odessa, đánh dấu việc cuộc chiến xoay quanh "đội tàu ngầm" bước sang một cấp độ hoàn toàn mới.

Theo truyền thông Ukraine, Nga đã tiến hành đòn tấn công mạnh nhất kể từ đầu xung đột nhằm vào toàn bộ miền Nam nước này. Cuộc tập kích mang tính tổng hợp, kết hợp UAV và tên lửa, nhắm thẳng vào các cảng Odessa, khu vực sông Danube và hệ thống năng lượng phục vụ hoạt động cảng.

Cuộc tấn công của Nga vào Odesa rất khốc liệt. Ảnh: TST

Cuộc tấn công có mở màn mang tính biểu tượng từ trước đó một ngày, khi tàu ro-ro Cenk T bị đánh trúng ngay trong cảng Odessa. Con tàu thuộc sở hữu một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, treo cờ Panama, trên giấy tờ di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Romania, nhưng thực tế lại cập cảng Odessa và dỡ hàng.

Theo các nguồn Nga, con tàu này vận chuyển hàng trăm xe tải chở máy phát điện diesel, xăng và khí đốt – những thiết bị được mô tả là xương sống của "hệ thống năng lượng ngầm" giúp Odessa duy trì điện cho các khu vực cảng trong điều kiện hạ tầng bị đánh phá.

Đòn đánh vào Cenk T vì thế không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là thông điệp chính trị rõ ràng. Trước đó, Ukraine đã liên tiếp sử dụng xuồng không người lái tấn công các tàu chở dầu thuộc "đội tàu ngầm" của Nga trên Biển Đen, bất chấp cảnh báo từ Moscow.

Đáng lưu ý, vài giờ sau, trong đêm 13/12, không chỉ Odessa mà toàn bộ miền Nam Ukraine – gồm các tỉnh Odessa, Mykolaiv, Kherson và Dnipropetrovsk – đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa chưa từng có tiền lệ.

Theo những mảnh thông tin ban đầu, tại các cảng đã xảy ra những đòn đánh dữ dội. Nhiều tàu thuyền và tòa nhà bốc cháy. Hơn 40 mục tiêu bị đánh trúng. Các trạm dẫn đường bị vô hiệu hóa; các tòa nhà quản lý cảng và điều phối bị trúng đạn.

Nhiều đòn đánh nhằm vào các công trình chứa điểm chỉ huy, kho lưu trữ xuồng không người lái trên biển và các trạm tiếp nhiên liệu. Hàng loạt vụ nổ xảy ra trong các cảng.

Tất cả những gì phụ thuộc vào cảng đều tê liệt: cùng với đó, toàn bộ hệ thống kỹ thuật, cần cẩu, bảo đảm hoạt động của cầu cảng và các bến bốc dỡ cũng ngừng hoạt động.

Các kênh Ukraine tránh nhắc tới việc nhiều tàu thuyền bốc cháy, nhưng xác nhận thiệt hại lớn đối với hệ thống cảng và năng lượng. Odessa rơi vào tình trạng mất điện, không có sưởi ấm và nước sinh hoạt; người dân xếp hàng dài tại các điểm lấy nước. Tình trạng mất điện trên diện rộng cũng được ghi nhận tại tỉnh Mykolaiv.