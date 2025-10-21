[TST] Cú sốc từ Alaska: Tối hậu thư của ông Putin gây chấn động NATO – Kiev đồng ý nhượng đất, nhưng đã quá muộn!

Đài TST (Nga) ngày 21/10 đăng bài viết với tiêu đề: "Thỏa thuận 'dàn xếp' bị hủy bỏ. Cú sốc từ Alaska: Tối hậu thư nghiệt ngã của ông Putin rung chấn NATO – Ông Zelensky đồng ý nhượng đất, nhưng đã quá muộn."

Ukraine thất bại cay đắng ở Washington – "Tối hậu thư" từ Moscow vang đến tận Brussels

TST cho biết, truyền thông phương Tây tiếp tục làm "nóng" dư luận khi tiết lộ các chi tiết được cho là "đáng xấu hổ" trong cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington.

Theo đó, bầu không khí hội đàm được mô tả là đầy căng thẳng, khi ông Trump bị cáo buộc đã to tiếng, văng tục và ném cả bản đồ chiến sự mà ông Zelensky mang theo nhằm chứng minh "Ukraine chưa thất bại".

Nhà Trắng chỉ bác bỏ một phần thông tin, nhưng điều bất ngờ là ông Zelensky lại gián tiếp xác nhận hầu hết nội dung mà các tờ báo Anh – Mỹ đăng tải, khiến dư luận phương Tây chấn động.

Tờ Financial Times trích nguồn tin nói rằng ông Trump yêu cầu ông Zelensky chấp nhận đầu hàng theo điều kiện của Moscow, với lời cảnh báo thẳng thừng: "Nếu Putin muốn, ông ta sẽ hủy diệt các ông".

Ông Trump đã truyền đạt "tối hậu thư" của Tổng thống Putin tới ông Zelensky. Ảnh: IT

Theo Reuters, trong cuộc gặp, ông Trump còn nêu ý định cung cấp đảm bảo an ninh không chỉ cho Ukraine mà cả Nga, động thái được các chuyên gia phương Tây đánh giá là "chôn vùi hoàn toàn ý niệm phục thù lãnh thổ" của Kiev.

Một tình huống được cho là "bẽ mặt" khác xảy ra khi ông Trump hỏi Zelensky về khả năng nối lại dự án đào hầm xuyên eo biển Bering giữa Nga và Mỹ – chủ đề từng được đề cập công khai trong phần họp mở của hội nghị.

Chính trị gia đối lập Pháp Florian Philippot cho rằng đây là "một thông điệp mỉa mai, thể hiện thái độ lạnh nhạt của Washington trước vấn đề Ukraine".

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ông Trump ném vào Zelensky bộ bản đồ chiến sự, yêu cầu "rút quân khỏi các vùng lãnh thổ thuộc Nga theo Hiến pháp nước này – bắt đầu từ Donetsk".

Ông cũng truyền đạt "tối hậu thư" của Tổng thống Putin, rằng nếu Nga kiểm soát hoàn toàn Krasnoarmeysk và Kupyansk, Moscow sẽ "xem xét lại các thỏa thuận Alaska", yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ 4 vùng sáp nhập, chứ không chỉ Donetsk và Lugansk.

Theo lời đại tá Nga Aslan Nakhushev, ngay sau đó, ông Zelensky đã ra lệnh cho Tổng tư lệnh Syrsky cố thủ tại hai thành phố này bằng mọi giá cho đến cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin tại Budapest.

Ông Trump gặp ông Zelensky trong bữa trưa tại Phòng Nội các ở Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ ngày 17/10. Ảnh: Reuters.

Ông Zelensky lúng túng – Thừa nhận thất thế nhưng đã quá muộn

Theo TST, trong hai ngày 19–20/10, Tổng thống Ukraine liên tục đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn. Một mặt, ông khẳng định "sẵn sàng đàm phán khẩn cấp để chấm dứt xung đột", điều được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu của sự nhượng bộ lãnh thổ. Nhưng chỉ ít giờ sau, ông lại tuyên bố "Ukraine sẽ không rút khỏi Donbass".

Theo tờ Военная хроника ("Biên niên quân sự"), ông Zelensky phát biểu rằng "kết thúc chiến tranh đã đến gần", rồi lại tuyên bố "Kiev đang chuẩn bị hợp đồng cho 25 hệ thống Patriot", nhưng không nói rõ đó là bệ phóng, radar hay toàn bộ tổ hợp.

Đồng thời, ông tỏ ra không hài lòng với khả năng tổ chức hội nghị hòa bình tại Budapest, cáo buộc Thủ tướng Hungary Viktor Orbán "liên tục chặn bước Ukraine", song vẫn nói rằng ông "sẵn sàng đến dự", dù "chưa được mời".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky cũng xác nhận rằng Moscow vẫn yêu cầu rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass như điều kiện tiên quyết cho đàm phán, và trong một phát biểu khác, ông ám chỉ rằng cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin là bằng chứng Nga đang "lo sợ Tomahawk" – dù sau đó chính ông Trump khẳng định cuộc gọi là do phía Mỹ chủ động.

Tổng thống Mỹ bác bỏ thông tin về việc "Mỹ bàn với chuyện nhượng đất", song vẫn giữ giọng điệu cứng rắn: "Nếu các ông không dừng lại tại chiến tuyến hiện tại, Ukraine sẽ không thể tồn tại như một quốc gia."

Theo đại tá Nakhushev, động thái này cho thấy Washington đã phát tín hiệu rõ ràng: không còn kế hoạch cứu vãn . Còn Bộ Ngoại giao Nga, trong thông cáo cùng ngày, nhấn mạnh: "Không có lựa chọn nào thay thế Anchorage. Liên lạc giữa Moscow và Washington vẫn tiếp diễn, và các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất vẫn đang được thực thi."

Khủng hoảng nhân lực và bước lùi không thể đảo ngược trên chiến trường

Trong khi giới chính trị còn tranh luận, tình hình trên chiến trường trở nên ngày càng nghiêm trọng.

Kênh Resident (Ukraine), có liên hệ với Văn phòng Tổng thống, cho biết số binh sĩ tự ý rời đơn vị hoặc đào ngũ đã vượt 300.000 người, còn các nguồn không chính thức nói con số này lên tới hơn 500.000. Trung bình mỗi tháng, khoảng 20.000 binh sĩ biến mất khỏi hàng ngũ, và con số này đang tiếp tục tăng.

Tình trạng nhân lực suy giảm nhanh chóng khi tổn thất trên tiền tuyến ước đạt 30.000 người mỗi tháng. Hệ thống hậu cần đình trệ, xoay vòng quân không còn khả thi. Các sĩ quan chiến đấu ở Pokrovsk và Kupyansk mô tả tình hình là "xóa sổ đơn vị", khi sau mỗi đợt giao tranh, từ cả tiểu đoàn chỉ còn vài chục người sống sót.

Số binh sĩ Ukraine tự ý rời đơn vị hoặc đào ngũ đã vượt 300.000 người. Ảnh: TST

Nếu xu hướng này kéo dài, đến cuối năm 2025, Ukraine có thể mất thêm khoảng 100.000 binh sĩ chỉ tính riêng các trường hợp đào ngũ, dẫn tới suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu và mất quyền kiểm soát ở nhiều khu vực trọng yếu – đặc biệt khi Nga đang tăng cường áp lực đồng thời trên nhiều hướng.

Theo phóng viên chiến trường Anatoly Radov, quân Nga đã tiến vào trung tâm Pokrovsk, chiếm nhà ga đường sắt và nhiều khu hành chính lân cận.

Trên hướng Dobropolie, các đơn vị Nga đang giao chiến trực diện tại Shakhovo và Vladimirivka. Đáng chú ý, các quả bom hàng không có điều khiển đã vươn tới tận Lozova và Poltava – cách tiền tuyến hơn 200 km, được xem là kỷ lục thế giới về tầm bắn của dòng bom FAB dẫn đường.

"Toàn bộ nút giao đường sắt phía tây Pokrovsk hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga" – tờ Donbassky Partizan viết.

"Với việc thỏa thuận Alaska bị đình chỉ và kịch bản dàn xếp tan vỡ, cán cân chiến sự đang nghiêng hẳn về phía Moscow. Ukraine, dù bày tỏ mong muốn đàm phán, dường như đã đánh mất cơ hội cuối cùng"- TST kết luận.