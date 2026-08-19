Andreyevka thất thủ! Tin xấu đổ dồn về Kiev - Báo Anh hé lộ đàm phán bí mật Mỹ-Kremlin, 1 nhân vật đặc biệt tới Nga

"Bão lửa" đã trút xuống Kiev sau khi Bộ Quốc phòng Nga vừa dứt tuyên bố. Trong khi đó, việc để mất đồng thời 6 điểm nóng chiến lược đang khiến Ukraine gặp khó khăn hơn bao giờ hết.

BQP Nga vừa dứt tuyên bố, tên lửa ồ ạt tấn công Kiev

Đài TST (Nga) ngày 19/8 đưa tin, một làn sóng tấn công mới đang nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine, trong đó các mục tiêu liên quan đến hệ thống năng lượng, cấp nước và khí đốt được đặc biệt chú ý.

Một trong những mục tiêu được bài báo Nga nhắc tới là Trạm xử lý nước thải Bortnychi ở ngoại ô Kiev – mắt xích then chốt trong toàn bộ hệ thống thoát nước của thủ đô Ukraine.

Tại đây được cho là đang tích tụ hàng triệu tấn bùn và chất lắng cặn. Nếu hệ thống xử lý bị gián đoạn trong thời gian dài, lượng lớn nước thải có thể bị dồn ứ, tạo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và đất tại Kiev.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

TST đặt diễn biến này trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga trước đó từng phát tín hiệu về việc tiếp tục gây sức ép mạnh lên hạ tầng Ukraine khi mùa đông tới gần.

Theo bài viết, sau khi hệ thống năng lượng Ukraine đã chịu tổn thất lớn, các cơ sở phục vụ cấp nước, sưởi ấm và vận hành đô thị có thể trở thành những mắt xích tiếp theo chịu sức ép.

Một số đánh giá được dẫn lại cho rằng các nhà máy nhiệt điện tại Kiev hiện chưa thể phục hồi hoàn toàn. Chuyên gia năng lượng Ukraine Yuri Korolchuk cho biết nhiều cơ sở chủ yếu đang tiến hành sửa chữa khẩn cấp thay vì đại tu toàn diện, trong khi thiết bị thay thế có hiệu suất thấp hơn.

Điều này làm gia tăng lo ngại rằng nếu các đợt tập kích tên lửa và UAV tiếp tục với cường độ cao, khả năng duy trì điện, nước và sưởi trong mùa đông của Kiev sẽ ngày càng khó khăn.

Theo TST, đây không còn là những đòn đánh riêng lẻ mà đang tạo thành sức ép có hệ thống nhằm vào năng lực vận hành hậu phương của Ukraine.

Đột phá kinh ngạc! Andreyevka thất thủ, Nga cùng lúc kiểm soát 6 điểm nóng ở Ukraine

Trong khi Kiev chịu sức ép từ các cuộc tập kích tầm xa, tình hình trên mặt trận Donetsk cũng xuất hiện thay đổi đáng chú ý.

Theo nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, tại khu vực giáp ranh giữa hai hướng Dobropolye và Druzhkovka đã xảy ra một “cuộc đột phá đáng kinh ngạc”.

Ông cho biết Bộ Quốc phòng Nga thông báo kiểm soát cộng đồng các khu định cư Andreyevka. Khu vực này bao gồm cùng lúc 6 điểm dân cư: Staroandreyevka, Novoandreyevka, Andreyevka, Varvarovka, Roganskoye và Sergeyevka.

Trên bản đồ do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Andreyevka được đánh dấu là điểm đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga. Ý nghĩa của bước tiến này nằm ở vị trí của Andreyevka.

Ngôi làng nằm trên tuyến đường Dobropolye – Kramatorsk, được phía Nga mô tả là một trong những huyết mạch hậu cần quan trọng phục vụ cụm quân Ukraine trong khu vực.

Nếu lực lượng Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát quanh Andreyevka, áp lực lên tuyến vận chuyển quân, đạn dược và trang thiết bị của Ukraine về hướng Kramatorsk có thể tăng đáng kể.

Nga giành quyền kiểm soát loạt điểm nóng ở Ukraine. Ảnh: Aawsat

Song song với đó, quân Nga cũng tiếp tục gây sức ép trên hướng Orekhov.

Cụm quân “Vostok” được cho là đang tiến từ phía bắc, trong khi Cụm quân “Dnepr” mở rộng vùng kiểm soát ở phía nam thành phố.

Việc kiểm soát Novosoloshino trước đó giúp lực lượng Nga vượt sông Verkhnyaya Tersa và xuyên qua một tuyến phòng thủ hai tầng. Theo nguồn tin Nga, phía sau khu vực công sự này xuất hiện một khoảng trống phòng thủ kéo dài khoảng 10 km.

Một yếu tố mới trên chiến trường là việc UAV Geran được đưa xuống sử dụng trực tiếp ở khu vực tiền tuyến, không chỉ nhằm vào phương tiện chở quân mà còn để phá công sự.

Theo Degtyaryov, Geran mang đầu đạn lớn hơn đáng kể so với UAV FPV thông thường, khiến việc đối phó với loại phương tiện này trở nên khó khăn hơn.

Tại Orekhov, mục tiêu tiếp theo được nhắc tới là Nikolskoye – một nút phòng thủ lớn. Nếu kiểm soát được khu vực này, quân Nga có thể tiếp tục tiến về Omelnik, một trong những hướng then chốt để gây sức ép lên toàn bộ phòng tuyến Orekhov.

Báo Anh tiết lộ cuộc đàm phán bí mật Mỹ-Kremlin: Ai đã tới Nga?

Giữa lúc chiến trường tiếp tục nóng lên, một diễn biến khác lại xuất hiện trên mặt trận ngoại giao.

Theo tờ Financial Times (Anh), Washington đang tìm cách “phá thế bế tắc” trong tiến trình ngoại giao Nga – Ukraine và thúc đẩy khả năng kết thúc xung đột.

Điểm đáng chú ý là các cuộc đàm phán mới nhất không được tiến hành thông qua kênh ngoại giao truyền thống.

Nhân vật được tiết lộ đã tới Nga là Rodney Mims Cook Jr., Chủ tịch Ủy ban Mỹ thuật Mỹ, người tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NPR

Theo FT, trong thời gian ở Nga, Cook Jr. đã tiến hành các cuộc gặp với đại diện Điện Kremlin trong khuôn khổ một sứ mệnh ngoại giao “thầm lặng”.

Một trong những người ông gặp được cho là Anton Kobyakov, Cố vấn Tổng thống Nga.

Các nguồn tin nói rằng nội dung trao đổi liên quan tới khả năng giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường hòa bình.

Điều đặc biệt là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó công khai nói ông không biết về một phái đoàn Mỹ tới St. Petersburg. Tuy nhiên, FT dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng đây chính là đặc điểm của kênh tiếp xúc lần này: Washington sử dụng những “đặc phái viên không theo cách thông thường” để tiến hành các cuộc thảo luận hậu trường.

Cook Jr. được cho là có mối quan hệ lâu năm với giới văn hóa và một số nhân vật tại Nga.

Ông nói với FT rằng mình hiểu văn hóa Nga và quen biết phần lớn lãnh đạo các tổ chức văn hóa lớn của nước này. Cook mô tả chuyến đi tới St. Petersburg giống như một “cuộc trở về nhà”, với nhiều người tham dự bàn tròn là những người bạn cũ.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể hai bên đã đạt được điều gì sau những cuộc trao đổi kín.

Đáng chú ý, Cook Jr. cho biết ông có kế hoạch sớm trở lại Nga, đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ có “rất nhiều ý tưởng” cần tiếp tục thảo luận với Moscow.

Theo FT, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là hài lòng với những diễn biến này và tỏ ra “lạc quan” về triển vọng đạt được một thỏa thuận.

Như vậy, trong khi sức ép quân sự tiếp tục gia tăng trên chiến trường, một kênh đàm phán ít được biết tới giữa Washington và Điện Kremlin cũng đang âm thầm vận hành. Việc một nhân vật ngoài bộ máy ngoại giao truyền thống được đưa tới Nga cho thấy Mỹ có thể đang thử một con đường khác nhằm tạo đột phá cho tiến trình đàm phán vốn kéo dài bế tắc.