Moscow bị tấn công lớn chưa từng có, phòng không phản ứng khẩn - Lộ manh mối điểm xuất kích của 600 UAV, ông Putin ra lệnh nóng

Đài TST (Nga) ngày 18/8 đưa tin, Moscow vừa hứng chịu đợt tấn công có quy mô chưa từng có kể từ đầu năm 2026.

Moscow bị tấn công chưa từng có

Cụ thể, lúc 5 giờ 13 phút theo giờ Moscow, Thị trưởng Sergei Sobyanin thông báo rằng, kể từ tối hôm trước, tổng cộng 620 UAV Ukraine đã bay về phía thủ đô và vùng Moscow. Gần 200 chiếc trong số đó bị lực lượng phòng không Nga tiêu diệt ngay tại khu vực này.

Sau đó, ông Sobyanin tiếp tục thông báo phòng không Nga bắn hạ thêm hơn 10 UAV đang hướng tới Moscow. Tính trên toàn lãnh thổ Nga, tổng cộng 791 UAV được cho là đã bị đánh chặn.

Theo hãng thông tấn TASS, đây là cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất nhằm vào Nga kể từ đầu năm. Tuy nhiên, quy mô chưa từng có của đòn tấn công khiến thương vong và thiệt hại dưới mặt đất không thể tránh khỏi.

Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết, tại quận Ramenskoye, một UAV rơi trúng nhà dân, khiến một bé gái 10 tuổi bị mảnh vỡ làm bị thương ở bàn tay. Một số người tại quận Bogorodsky và thành phố Kolomna cũng bị thương, hiện đang được các bác sĩ theo dõi.

Chiến trường Ukraine ngày càng khốc liệt hơn. Ảnh: The Guardian

Tại quận Pavlovo-Posadsky, một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, trong khi một tòa nhà khác cũng xảy ra hỏa hoạn. Hai căn nhà tại quận Bogorodsky bị hư hại. Một kho hàng của Wildberries bị ảnh hưởng nhưng không ghi nhận thương vong trong số nhân viên.

Ở Kolomna, một gian hàng thương mại bốc cháy, trụ sở đăng ký hộ tịch và một cửa hàng bị hư hỏng. Tại Kotelniki, giàn giáo ở một khu dân cư đang xây dựng cũng bắt lửa. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp phải chuyển sang trạng thái làm việc tăng cường để khắc phục hậu quả.

Theo phóng viên chiến trường Alexander Kots của báo Komsomolskaya Pravda, cuộc tập kích không chỉ nhằm gây thiệt hại trực tiếp mà có thể còn mang mục đích thăm dò hệ thống năng lượng Moscow.

Chi nhánh Pavlovo-Posadsky thuộc công ty Mosoblenergo đã phải chuyển sang chế độ vận hành đặc biệt. Hơn 10.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện.

Ông Kots nhận định, việc thăm dò mạng lưới điện trong mùa hè có thể là bước chuẩn bị cho những đợt tấn công vào mùa đông, khi hậu quả của mỗi giờ mất điện sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

"Việc thăm dò mạng lưới trong mùa hè là bước chuẩn bị cho mùa đông. Kiev sẽ đánh vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong thời tiết lạnh, khi cái giá của mỗi giờ mất điện tăng cao gấp nhiều lần", ông Kots cảnh báo.

Manh mối hé lộ điểm xuất kích của 600 UAV

Sau cuộc tập kích, một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là hơn 600 UAV đã được phóng từ đâu để có thể đồng loạt tiến về Moscow và vùng ngoại ô.

Theo Trung tá dự bị Oleg Ivannikov, nhiều khả năng số UAV trên xuất kích từ tỉnh Chernigov của Ukraine. Chuyên gia này cho rằng Chernigov được lựa chọn có chủ đích, bởi đây là một trong những khu vực thuận lợi nhất để quân đội Ukraine tổ chức, điều phối và tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Tỉnh Chernigov được lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Theo đánh giá của phía Ukraine, đây là khu vực thuận lợi nhất, vì vậy những đợt tấn công chính được điều phối và tiến hành từ đây", ông Ivannikov nhận định.

Vị trí địa lý được xem là manh mối quan trọng. Chernigov tạo thành hành lang tương đối ngắn và trực tiếp dẫn tới khu vực thủ đô Nga. Những cánh rừng rậm cùng địa hình phức tạp của vùng Polesie cũng giúp che giấu hoạt động di chuyển của các bệ phóng cơ động.

Từ khu vực này, UAV có thể được triển khai ở độ cao cực thấp, men theo địa hình nhằm tránh bị radar phát hiện và tìm cách vượt qua những mắt xích chủ chốt trong mạng lưới phòng không Nga.

Việc hàng trăm UAV xuất hiện trong cùng một đêm còn cho thấy mục tiêu của cuộc tập kích có thể không chỉ là đánh trúng một số cơ sở cụ thể. Số lượng phương tiện quá lớn có khả năng được sử dụng để gây quá tải cho hệ thống phòng không, buộc Nga phải đồng thời phát hiện, theo dõi và phân bổ hỏa lực cho nhiều mục tiêu từ các hướng khác nhau.

Ukraine huy động hơn 600 UAV tham gia cuộc tấn công. Ảnh: TST

Ông Putin phát lệnh nóng

Trong lúc Moscow chịu sức ép chưa từng có từ các đợt UAV, trên biển, Nga cũng các nước phương Tây - đồng minh của Kiev, về việc liên tiếp chặn bắt tàu, tịch thu hàng hóa và từng bước siết chặt các tuyến vận tải phục vụ lợi ích của nước này.

Trước sức ép gia tăng trên nhiều hướng, Tổng thống Vladimir Putin đã phát đi mệnh lệnh nóng: Hải quân Nga phải sẵn sàng đáp trả.

Trong chuyến thị sát cuộc tập trận quy mô lớn của Hạm đội Thái Bình Dương, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ không tiếp tục khoanh tay trước những hành động mà Moscow gọi là "cướp biển và cướp bóc" của phương Tây.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 60 tàu mặt nước, tàu ngầm và tàu hậu cần, gần 30 máy bay và trực thăng, các tổ hợp UAV của không quân hải quân cùng hơn 13.000 quân nhân.

Phát biểu trên tuần dương hạm tên lửa cận vệ Varyag, soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, ông Putin cáo buộc chính quyền một số quốc gia vi phạm luật hàng hải quốc tế khi tìm cách hạn chế hoạt động của những tàu dân sự phục vụ lợi ích kinh tế Nga.

Theo nhà lãnh đạo Nga, phương Tây không chỉ chặn bắt và phạt tàu mà còn tính tới việc tịch thu phương tiện, bán tài sản hoặc chuyển giao số hàng hóa thu giữ được cho Ukraine.

"Dĩ nhiên, đây không gì khác ngoài hành vi cướp biển và cướp bóc", ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ban đầu, Moscow xem xét phương án trang bị vũ khí và bố trí các đội bảo vệ trên tàu dân sự. Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga Nikolai Patrushev từng đề cập việc thành lập những "nhóm hỏa lực cơ động" và triển khai phương tiện bảo vệ chuyên dụng trên tàu.

Tuy nhiên, phương án này được đánh giá là không đủ để đối phó với tàu chiến phương Tây được trang bị pháo, tên lửa và ngư lôi. Nga sau đó chuyển sang kế hoạch sử dụng tàu quân sự hộ tống đội tàu dân sự, đồng thời ngăn chặn những âm mưu bắt giữ.

Ông Putin yêu cầu hải quân phải hành động thận trọng, tuân thủ luật hàng hải quốc tế nhưng kiên quyết. Tuy nhiên, việc điều tàu chiến hộ tống tất cả các chuyến hàng sẽ vô cùng tốn kém và Nga cũng không có đủ lực lượng để bảo vệ mọi tàu dân sự trên các tuyến hàng hải rộng lớn.

Vì vậy, Moscow lựa chọn thêm một phương án cứng rắn hơn: đáp trả tương xứng.

Theo ông Putin, nếu Anh và các nước EU liên tục bắt giữ, tịch thu hoặc cướp hàng hóa trên tàu phục vụ lợi ích của Nga, Moscow sẽ buộc phải hành động tương tự. Đòn đáp trả không nhất thiết diễn ra tại vùng biển nơi tàu Nga bị bắt mà có thể được triển khai ở bất kỳ khu vực nào Moscow cho là cần thiết, kể cả địa bàn do Hạm đội Thái Bình Dương phụ trách.

Điều đó đồng nghĩa nếu một tàu liên quan tới Nga bị bắt ở biển Baltic hoặc Biển Bắc, Hải quân Nga có thể chặn giữ tàu của quốc gia tương ứng tại biển Hoa Đông, biển Nhật Bản hoặc những vùng biển khác có lực lượng Nga hiện diện.

Ông Putin nhấn mạnh đây không còn là một lời cảnh báo đơn thuần: "Chỉ thị này đã được giao cho Bộ Quốc phòng. Tôi biết rằng nội dung đó cũng đã được chuyển tới Bộ tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương".

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Viktor Liina cho biết, từ ngày 24/4 đến ngày 6/8/2026, có 1.001 tàu đi qua vùng đặc quyền kinh tế Nga dọc quần đảo Nam Kuril. Trong đó, 379 tàu treo cờ các quốc gia bị Moscow liệt vào danh sách "không thân thiện", gồm 273 tàu chở hàng khô và 71 tàu chở dầu. Danh sách còn có 26 tàu của Anh và 9 tàu của Pháp.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sau đó cũng xác nhận cách tiếp cận này. Theo ông, Nga có quyền ngăn chặn tàu thương mại của các quốc gia đối địch trong vùng biển Nga hoặc vùng biển quốc tế nếu có đủ cơ sở nghi ngờ chúng vận chuyển hàng hóa phục vụ lợi ích của Ukraine.

Ông Medvedev tuyên bố lực lượng vũ trang Nga có khả năng nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài lưu vực Biển Đen. Nội dung này, theo ông, cũng chính là điều Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đã báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao.

Như vậy, trong lúc Moscow phải đối phó với cuộc tập kích bằng UAV chưa từng có, một mặt trận nóng khác cũng đang hình thành trên biển. Mệnh lệnh đã được chuyển tới các hạm đội và thông điệp của Điện Kremlin rất rõ ràng: nếu tàu Nga tiếp tục bị bắt giữ, Hải quân Nga sẽ đáp trả.