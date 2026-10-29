Truyền thông Ukraine đã nêu ra những nhận định về việc Ukraine và Nga tấn công qua lại vào hạ tầng năng lượng, sân bay, kho bãi, cầu cảng…

Ảnh minh họa.

Theo kênh Telegram Ukraine "Resident" dẫn nguồn tin từ phố Bankova (nơi đặt trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine), các cuộc tấn công của Nga vào các cây cầu có tính chất tương tự như các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào các sân bay ở Nga.

Nguồn tin này cũng lưu ý chính Ukraine là bên đầu tiên vi phạm “thỏa thuận bất thành văn” về tính bất khả xâm phạm của các cơ sở chiến lược.

“Ngay từ đầu cuộc chiến, đã có một thỏa thuận về những mục tiêu mà đối phương (Nga) sẽ không tấn công. Đổi lại, chúng ta (Ukraine) sẽ không tấn công các khu vực đã được lựa chọn”, "Resident" cho biết.

Theo tác giả bài báo, tình hình đã thay đổi vào mùa Xuân năm nay, khi chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine là ông Robert Brovdi (biệt danh Madyar), đề xuất kế hoạch tấn công các tàu buôn ở Biển Azov và Biển Đen; tiếp theo đó là một chiến dịch có hệ thống chống lại các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga.

Vì thế Nga đã mở các cuộc tấn công đáp trả vào các cảng biển và những cây cầu bắc qua sông Dnieper, khiến Ukraine hiện đang đối mặt với nguy cơ không còn cầu bắc qua con sông này, làm phức tạp đáng kể công tác hậu cần quân sự.

Mặc dù như vậy, chính quyền Ukraine vẫn tiếp tục cố gắng phá hoại cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Nga, nhằm mục đích gây thêm nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân Nga.

Thế nhưng Quân đội Nga đã nhiều lần lưu ý các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga gây thiệt hại cho Ukraine lớn hơn nhiều so với các cuộc tấn công của phía Ukraine vào Nga; không chỉ gây ra những tác động to lớn đến tình hình chiến sự, mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội Ukraine.

Kênh Telegram chỉ ra, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev và cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào các mục tiêu dân sự ở các vùng của Nga có thể được coi là sự xác nhận gián tiếp cho giả thuyết này.