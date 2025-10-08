Truyền thông Mỹ, Singapore, Campuchia ngạc nhiên trước tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Liên tiếp lập kỷ lục

Ngày 2/10, Thủ tướng trì các cuộc họp Thường trực Chính phủ về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: VGP

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là "ngôi sao tăng trưởng" của khu vực Đông Nam Á. Theo các tổ chức này, tốc độ phục hồi ấn tượng cùng với chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ đang giúp Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng vững vàng, cũng như trở thành biểu tượng về khả năng chống chịu trong khu vực. Đây cũng là nguyên nhân nhiều tổ chức quốc tế đồng loạt nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Ngoài ra, các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao việc Việt Nam đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng, cân bằng chính sách tài khóa và tiền tệ, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao năm 2045.

Mới đây nhất, theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á – Thái Bình Dương tháng 10 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào ngày 7/10, khu vực này dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 4,8%, giảm nhẹ so với 5% của năm ngoái.

Đáng chú ý, theo Báo cáo này, Việt Nam được đánh giá dẫn đầu, với 6,6%. Trong khi đó, các quốc gia như Trung Quốc, Campuchia và Indonesia cùng được dự báo là đạt 4,8%. Các quốc đảo Thái Bình Dương chỉ đạt 2,7% và Thái Lan ở mức 2%.

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao Việt Nam về khả năng điều hành chính sách linh hoạt, kiểm soát lạm phát hiệu quả và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.

Ngoài WB, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,7%. Trong khi đó, ADB mới hạ dự báo cho nhiều nền kinh tế như Philippines (5,6%), Indonesia (4,9%), Malaysia (4,3%) và Thái Lan (2,0%). Sau khi điều chỉnh, Việt Nam là nền kinh tế duy nhất được ADB nâng dự báo về tăng trưởng.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 sẽ đạt mức 6,5%. Đây là con số tăng đáng kể so với dự báo trước đó vào tháng 6 (với 5,4%) của tổ chức này.

Tương tự, Ngân hàng UOB (Singapore) cũng đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,5% trong năm 2025. Theo UOB, đà tăng mạnh được thúc đẩy bởi mức tăng 14% của kim ngạch xuất khẩu Việt Nam so với cùng kỳ, đồng thời nhận định tình hình thuế quan bất ổn đã giảm bớt trong nửa cuối năm 2025.

Truyền thông quốc tế bày tỏ ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Kinh tế Việt Nam có nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm nay. Ảnh minh họa

Trên thực tế, một số hãng và trang tin quốc tế như Channel News Asia (Singapore), Finimize.com (Anh), Uz.Kursiv.Media (Uzbekistan)... đăng tải bài viết đánh giá về nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi đáng kể, bất chấp tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Nhiều bài viết trên các hãng, trang tin quốc tế cho rằng, dựa trên số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), có thể thấy kết quả này vượt xa kỳ vọng và phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đặt ra là đạt mức tăng trưởng từ 8,2 - 8,5% trong năm 2025. Mức tăng trưởng này cũng cao hơn dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (dự báo 6,6%) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (dự báo 6,5%).

Mới đây, trang Finimize.com (Anh) nhận định rằng, kinh tế Việt Nam đang dẫn dắt xu hướng tăng trưởng tại khu vực châu Á, trong bối cảnh một số quốc gia khác trong khu vực như Australia và Thái Lan vẫn phải đối mặt với tình trạng lạm phát và tâm lý tiêu dùng thận trọng.

Thành công của Việt Nam cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa chính sách và thương mại, đồng thời cho biết nền kinh tế tăng trưởng vượt kỳ vọng trong giai đoạn 2024 -2025, mặc dù đồng nội tệ có phần suy yếu. Theo trang tin này, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng GDP, cũng như kiểm soát lạm phát, ngay cả khi đồng VND giảm xuống mức thấp kỷ lục 26.364 đồng/USD.

Tương tự, truyền thông tiếng Khmer tại Campuchia cũng bày tỏ ấn tượng với kết quả tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời cho rằng đà tăng trưởng hiện nay phản ánh sự ổn định chính trị lâu dài và đây là thành quả của gần 40 năm cải cách kinh tế.

Tờ Business Times của Singapore đưa tin, Việt Nam được đánh giá là “ngôi sao tăng trưởng” và có thể trở thành nền kinh tế có thành tích tốt nhất Đông Nam Á năm nay. Tờ này chỉ rõ, ngay cả khi chịu tác động nặng nề từ các mức thuế của Mỹ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có sự bứt phá rõ rệt, khi đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,5%. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong các kỳ 6 tháng đầu năm, kể từ năm 2010 của Việt Nam.

Trang Ainvest (Mỹ) nhận định rằng, trước tình hình căng thẳng địa chính trị và xu hướng các nhà sản xuất toàn cầu tìm điểm đến thay thế cho Trung Quốc, Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư mới. Trong đó, hạ tầng logistics được cải thiện mạnh mẽ sẽ là một trong những yếu tố tạo sức hút.

Ngày 6/10, truyền thông Algeria đồng loạt đăng tải các bài viết đánh giá cao về thành tựu tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Đồng thời, truyền thông nước này nhấn mạnh rằng Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất châu Á.

Đáng chú ý, các báo của Algeria cũng đã dẫn thông báo của Chính phủ Việt Nam cho hay tăng trưởng kinh tế quý III của Việt Nam đạt hơn 8,2%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2011 (ngoại trừ giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch năm 2022).