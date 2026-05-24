Truy tìm Trần Thị Tố Loan SN 1980

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát thông báo truy tìm Trần Thị Tố Loan (sinh ngày 23/5/1980, trú tại Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 16/3/2026 tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, người bị truy tìm là Trần Thị Tố Loan, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam; đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m65, da trắng, dáng vóc người cân đối, có sẹo chấm cách khoảng 2cm dưới đuôi mắt trái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm; khi phát hiện người có thông tin lai lịch nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hoặc Công an phường Việt Hưng để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân nếu có thông tin liên quan đến đối tượng đề nghị cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.