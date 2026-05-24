HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quy định mới về thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết

Duy Anh
|

Nghị định mới vừa ban hành quy định về mức xử phạt khi người dân vào khu vực biên giới không mang theo thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước, Căn cước điện tử hoặc hộ chiếu.

Không mang Căn cước vào khu vực biên giới có thể bị phạt đến 500 nghìn đồng

Ngày 18/3 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 2/5/2026.

Đáng chú ý, Nghị định mới quy định về mức xử phạt đối với Hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới như sau:

Quy định mới về thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết - Ảnh 1.

Cơ quan công an đề nghị công dân Việt Nam khi vào khu vực biên giới đất liền cần phải mang theo các giấy tờ trên để tránh bị phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân lên đến 75 triệu đồng

Ngoài ra, còn một số hành vi người dân dễ vi phạm như: đi lại, tạm trú, lưu trú trong khu vực biên giới đất liền không đúng quy định; không khai báo, đăng ký lưu trú; sử dụng giấy tờ xuất, nhập cảnh biên giới hết giá trị; đi quá phạm vi cho phép; cung cấp thông tin không đúng sự thật để được cấp giấy tờ; người nước ngoài vào khu vực biên giới không có giấy tờ hợp lệ; chăn thả gia súc, gia cầm qua biên giới… Theo quy định mới, các hành vi này có thể bị phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi làm hư hại mốc quốc giới, bia chủ quyền, cột cờ, dấu hiệu đường biên giới quốc gia bị xử phạt rất nghiêm khắc, mức tối đa lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân (tổ chức vi phạm bị phạt gấp 2 lần). Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép; trục xuất đối với người nước ngoài và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, chi trả toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả.

Quy định mới về thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết - Ảnh 2.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, buộc tiêu hủy hàng hóa, nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Cũng theo quy định tại Nghị định số 79, hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng hóa không có hoặc không đầy đủ giấy tờ hợp pháp tại khu vực biên giới cũng bị xử phạt nghiêm, mức cao nhất đến 40 triệu đồng và có thể tăng gấp đôi đối với một số loại hàng hóa đặc thù theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước




Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

CCCD

chính sách mới

hộ chiếu

thẻ căn cước

quy định mới

bộ công an

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại