Quy định mới về thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết

Không mang Căn cước vào khu vực biên giới có thể bị phạt đến 500 nghìn đồng

Ngày 18/3 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 2/5/2026.

Đáng chú ý, Nghị định mới quy định về mức xử phạt đối với Hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới như sau:

Cơ quan công an đề nghị công dân Việt Nam khi vào khu vực biên giới đất liền cần phải mang theo các giấy tờ trên để tránh bị phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân lên đến 75 triệu đồng

Ngoài ra, còn một số hành vi người dân dễ vi phạm như: đi lại, tạm trú, lưu trú trong khu vực biên giới đất liền không đúng quy định; không khai báo, đăng ký lưu trú; sử dụng giấy tờ xuất, nhập cảnh biên giới hết giá trị; đi quá phạm vi cho phép; cung cấp thông tin không đúng sự thật để được cấp giấy tờ; người nước ngoài vào khu vực biên giới không có giấy tờ hợp lệ; chăn thả gia súc, gia cầm qua biên giới… Theo quy định mới, các hành vi này có thể bị phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi làm hư hại mốc quốc giới, bia chủ quyền, cột cờ, dấu hiệu đường biên giới quốc gia bị xử phạt rất nghiêm khắc, mức tối đa lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân (tổ chức vi phạm bị phạt gấp 2 lần). Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép; trục xuất đối với người nước ngoài và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, chi trả toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, buộc tiêu hủy hàng hóa, nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Cũng theo quy định tại Nghị định số 79, hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng hóa không có hoặc không đầy đủ giấy tờ hợp pháp tại khu vực biên giới cũng bị xử phạt nghiêm, mức cao nhất đến 40 triệu đồng và có thể tăng gấp đôi đối với một số loại hàng hóa đặc thù theo quy định.











