Truy tìm Trần Như Hương SN 1993

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Như Hương để điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đang thụ lý vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", xảy ra tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, xảy ra ngày 23/6/2026 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 44 ngày 03/7/2026, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ảnh Quyết định truy tìm người của Trần Như Hương (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định Trần Như Hương, sinh năm: 1993, Nơi thường trú: Khối Hoàng Trung, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn; Quê quán: Thôn Đoàn Kết, xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang, là đối tượng bị nghi thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện tại, Trần Như Hương không có mặt tại địa phương, chưa xác định được đang làm gì, ở đâu?

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSMT) - Công an thành phố Bắc Ninh, ra Quyết định truy tìm ngày 19/10/2026, đối với Trần Như Hương và đề nghị các đơn vị, cá nhân nếu biết thông tin hoặc phát hiện người bị truy tìm trên, báo ngay đến Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điều tra viên Phạm Văn Đồng, SĐT: 0977.06.5577.