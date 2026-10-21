Tất cả người dân lắp camera tại nơi làm việc chú ý mức phạt 70 triệu đồng vừa được áp dụng

Từ ngày 19/8, doanh nghiệp áp dụng biện pháp công nghệ để thu thập dữ liệu cá nhân của người lao động mà không thông báo cho người lao động có thể bị phạt tới 70 triệu đồng.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc ứng dụng camera, phần mềm theo dõi và các thiết bị công nghệ trong quản lý lao động ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, từ ngày 19/8/2026, doanh nghiệp áp dụng biện pháp công nghệ để thu thập dữ liệu cá nhân của người lao động mà không bảo đảm người lao động biết rõ, không thông báo theo quy định có thể bị xử phạt đến 70 triệu đồng.

Không phải cứ lắp camera là vi phạm

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc lắp đặt camera giám sát, sử dụng phần mềm quản lý thiết bị hoặc các công cụ công nghệ khác có thể giúp doanh nghiệp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản, quản lý hoạt động và nâng cao hiệu quả công việc. Pháp luật không cấm doanh nghiệp sử dụng những công cụ này.

Tuy nhiên, dữ liệu hình ảnh, thông tin về hoạt động, vị trí hoặc các dữ liệu khác gắn với người lao động có thể là dữ liệu cá nhân. Vì vậy, quá trình thu thập, xử lý những dữ liệu này phải bảo đảm các nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có yêu cầu minh bạch, thông báo để người lao động biết rõ về biện pháp công nghệ được áp dụng.

Theo Nghị định số 330 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi áp dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật để thu thập dữ liệu cá nhân của người lao động nhưng không bảo đảm người lao động biết rõ về biện pháp đó sẽ bị xử lý theo quy định.

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Theo quy định về mức phạt đối với tổ chức, cá nhân tại Nghị định, trường hợp chủ thể vi phạm là tổ chức thì mức phạt được áp dụng theo khung nêu trên; cá nhân có cùng hành vi vi phạm bị phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức, tương ứng từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng.

Người lao động có quyền được biết dữ liệu của mình được xử lý

Cùng với chế tài xử phạt, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng xác lập nhiều quyền quan trọng của chủ thể dữ liệu.

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình; đồng ý, không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý trong trường hợp pháp luật quy định; xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu; yêu cầu cung cấp, xóa hoặc hạn chế xử lý dữ liệu; phản đối việc xử lý dữ liệu và thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, việc người lao động làm việc trong môi trường có camera hoặc sử dụng thiết bị, phần mềm của doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đương nhiên được thu thập, sử dụng mọi dữ liệu liên quan đến người lao động mà không cần thông báo.

Do đó, doanh nghiệp cần xác định rõ mục đích thu thập, phạm vi dữ liệu được thu thập, phương thức xử lý, thời gian lưu trữ và các biện pháp bảo vệ dữ liệu; đồng thời thực hiện việc thông báo, cung cấp thông tin cho người lao động theo đúng quy định.

Chủ động rà soát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Công an phường Trung An khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ động rà soát toàn bộ hệ thống camera, phần mềm theo dõi và các thiết bị công nghệ đang sử dụng để thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của người lao động.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý cần được thực hiện đúng mục đích, đúng phạm vi và bảo đảm người lao động được biết rõ. Doanh nghiệp không chỉ cần quan tâm đến hiệu quả quản lý mà còn phải chú trọng bảo vệ quyền riêng tư, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ giúp doanh nghiệp phòng ngừa nguy cơ vi phạm và bị xử lý mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc minh bạch, an toàn, tôn trọng quyền con người, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng xã hội số trong tình hình mới.



