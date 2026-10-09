HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy tìm thanh niên 24 tuổi mất tích bí ẩn cùng chiếc xe máy Sirius màu đỏ

Minh Tuệ
|

Công an phường Trảng Bom (TP.Đồng Nai) phát đi thông báo khẩn tìm kiếm Ngô Phúc Anh (24 tuổi), là người đã rời khỏi nhà từ ngày 8/10 trên chiếc xe máy Sirius màu đỏ biển số 18.

Ngày 9/10, Công an phường Trảng Bom (TP.Đồng Nai) phát thông báo truy tìm Ngô Phúc Anh (SN 2002, ngụ TP.Đồng Nai).

- Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên mất tích bí ẩn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo trình báo của gia đình, em Ngô Phúc An rời khỏi nhà từ ngày 8/10 đến nay chưa trở về, gia đình không rõ tung tích. Khi em An rời khỏi nhà sử dụng xe máy Yamaha Sirius FI, màu đỏ mang biển số 18C1-148.43.

Công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Ngô Phúc Anh, vui lòng thông báo ngay cho Công an phường Trảng Bom để phối hợp xác minh, hỗ trợ gia đình tìm kiếm; số điện thoại liên hệ: 0251.628.4888.

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng
Tags

phúc anh

Trảng Bom

Đồng Nai

mất tích

sirius

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại