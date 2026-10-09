Truy tìm thanh niên 24 tuổi mất tích bí ẩn cùng chiếc xe máy Sirius màu đỏ

Công an phường Trảng Bom (TP.Đồng Nai) phát đi thông báo khẩn tìm kiếm Ngô Phúc Anh (24 tuổi), là người đã rời khỏi nhà từ ngày 8/10 trên chiếc xe máy Sirius màu đỏ biển số 18.

Ngày 9/10, Công an phường Trảng Bom (TP.Đồng Nai) phát thông báo truy tìm Ngô Phúc Anh (SN 2002, ngụ TP.Đồng Nai).

Hình ảnh nam thanh niên mất tích bí ẩn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo trình báo của gia đình, em Ngô Phúc An rời khỏi nhà từ ngày 8/10 đến nay chưa trở về, gia đình không rõ tung tích. Khi em An rời khỏi nhà sử dụng xe máy Yamaha Sirius FI, màu đỏ mang biển số 18C1-148.43.

Công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Ngô Phúc Anh, vui lòng thông báo ngay cho Công an phường Trảng Bom để phối hợp xác minh, hỗ trợ gia đình tìm kiếm; số điện thoại liên hệ: 0251.628.4888.