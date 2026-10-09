Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc hưởng lợi 355 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 31 bị can về 6 tội danh.

Trong số 31 bị can, hai cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định ông Hưng được hưởng lợi 355 triệu đồng còn ông Giang hưởng lợi 500 triệu đồng.

Bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh, gồm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo kết luận điều tra, hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của ông Bình gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng. Bị can còn bị cáo buộc nhận hối lộ 62,2 tỷ đồng, gồm 43,8 tỷ đồng trong hoạt động mua bán quặng sắt và 18,4 tỷ đồng trong hoạt động mua bán than cốc.

Ngoài ra, hành vi thiếu trách nhiệm của ông Bình được xác định gây thiệt hại hơn 46,2 tỷ đồng.

Ba bị can khác bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM; Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên VTM; và Bùi Sỹ Ngọc, nguyên Trưởng phòng Vật tư VTM.

Ông Lê Ngọc Hưng khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Trong đó, ông Dũng và ông Nguyên cùng bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bùi Sỹ Ngọc bị đề nghị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định bị can này giúp sức cho Bùi Thanh Bình nhận hối lộ 18,4 tỷ đồng và được chia 400 triệu đồng.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí còn có nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp, gồm Mai Văn Tinh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNS; Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS; Nguyễn Trọng Khôi, nguyên Phó Tổng giám đốc VNS; Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng giám đốc VTM; Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng giám đốc VTM; và Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM.

Ở nhóm đưa hối lộ, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát, với số tiền đưa hối lộ 48 tỷ đồng; Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty Tiến Đại Phát, 5 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Tốt, nguyên Giám đốc Công ty Trung Thành Thái Nguyên, 7,4 tỷ đồng.

Hai bị can Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty An Bình, và Lê Xuân Định cũng bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ, liên quan khoản tiền 1,8 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Khiêm, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, với số tiền hưởng lợi 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD.

Theo kết luận điều tra bổ sung, sai phạm tại VTM liên quan nhiều hoạt động, gồm thực hiện gói thầu EPC thuộc dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai, mua bán quặng sắt, than cốc và quản lý vật tư, nguyên liệu.

Đối với gói thầu EPC, cơ quan điều tra xác định quá trình đàm phán, quyết định giao Công ty Gang thép Côn Minh (KISC) thực hiện gói thầu trị giá 160 triệu USD và việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư có những vi phạm, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 241,39 tỷ đồng.

Trong hoạt động kinh doanh quặng sắt, từ năm 2015 đến năm 2020, VTM bán quặng cho 16 doanh nghiệp với giá thấp hơn thị trường. Tổng số tiền chênh lệch giữa giá thị trường và giá bán thực tế được xác định hơn 987,97 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 434,77 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định nhiều bị can là lãnh đạo, cán bộ VTM đã tham gia thực hiện, giúp sức cho các sai phạm nêu trên.

Riêng trong hoạt động mua bán than cốc, Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát, và Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trung Thành, bị xác định đã thỏa thuận, đưa cho Bùi Thanh Bình tổng cộng 18,4 tỷ đồng để được cung cấp than cốc cho VTM.

Kết quả thẩm định cho thấy VTM mua than cốc của hai doanh nghiệp này cao hơn giá thị trường 29,3 tỷ đồng, trong đó phần thiệt hại tài sản Nhà nước được xác định hơn 13,37 tỷ đồng.

Đối với việc thất thoát vật tư, nguyên liệu giai đoạn 2015-2019, cơ quan điều tra kết luận Bùi Thanh Bình, Bùi Sỹ Ngọc và Nguyễn Duy Dũng thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý tài sản, hạch toán sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 46,29 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết luận điều tra xác định Nguyễn Ngọc Khiêm đã lợi dụng mối quan hệ, ảnh hưởng cá nhân để tác động đến những người có chức vụ, quyền hạn tại Lào Cai, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu quặng sắt của Công ty An Bình.

Liên quan việc khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra cho biết đã thực hiện kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản của các đại diện doanh nghiệp bị khởi tố.

Đối với 13 doanh nghiệp có người liên quan không bị khởi tố, cơ quan điều tra đã yêu cầu giao nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Đến thời điểm kết luận điều tra bổ sung, 12 doanh nghiệp đã nộp tiền, giao tài sản với tổng giá trị tạm tính khoảng 336,93 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định việc các doanh nghiệp có vốn Nhà nước đã thoái vốn tại VTM không đồng nghĩa hậu quả, thiệt hại do các hành vi phạm tội trước đó được khắc phục. Vì vậy, các bị can, tổ chức và cá nhân liên quan vẫn phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả theo kết quả điều tra.