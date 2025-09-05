Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội tối 5/9 cho biết vừa ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Tuấn Anh (SN 1993; HKTT: phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, chị T. (SN 1997, trú tỉnh Hưng Yên) đã nhiều lần chuyển khoản cho Phạm Tuấn Anh tổng cộng hơn 150 triệu đồng để nhờ xin giảm nhẹ hình phạt cho em trai. Tuy nhiên, Tuấn Anh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Đối tượng Tuấn Anh (trái) - Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 7/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (cũ) đã khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh. Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 27/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can.

Công an đề nghị, nếu phát hiện Phạm Tuấn Anh ở đâu, người dân báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (SĐT: 0972.178.968), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt."