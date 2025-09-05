Thiếu nữ Hà Nội mất tích được tìm thấy ở Tây Ninh: Gia đình tiết lộ những điều bất thường

Trên page Công an TP Hà Nội tối 4/9 cho hay, Công an phường Định Công tiếp nhận thông tin của gia đình thiếu nữ H.P.T (18 tuổi; trú tại: KĐT Kim Văn Kim Lũ, Định Công, Hà Nội) về việc trưa ngày 04/9/2025, cháu đi khỏi nhà đến nay chưa về.

Khi đi T. mặc áo đen, quần đen, có biểu hiện bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý. Sau đó gia đình liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ qua ứng dụng mạng xã hội với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền 1 tỷ đồng để chuộc con.

"Các đối tượng này chiếm đoạt quyền sử dụng Zalo của cháu, sau đó lấy hình ảnh, cắt ghép khỏa thân và đe dọa sẽ "hiếp dâm" để bắt gia đình phải chuyển số tiền trên" - báo Tiền Phong dẫn lời anh C. thông tin.

Đặc biệt, trong quá trình di chuyển, các đối tượng còn hướng dẫn T. nói dối là mượn tiền mua hàng rồi vay anh trai số tiền khoảng 2 triệu đồng để đặt xe khách.

Nữ sinh T. thời điểm mất tích - Ảnh: CA Hà Nội

Đến sáng nay 5/9, gia đình anh C. (bố nữ sinh) cho biết đã tìm được con ở Mộc Bài (Tây Ninh), hiện gia đình đã từ Hà Nội đi máy bay vào để đón con.

Chia sẻ thêm về quá trình tìm được con, anh C. cho biết, sau khi liên hệ với bạn bè của T., gia đình đã nắm được cháu sử dụng mạng internet ở Mộc Bài, Tây Ninh nên gia đình đã liên hệ với cơ quan Công an để rà soát, tìm kiếm.

Được biết, nữ sinh T. vừa thi tốt nghiệp THPT và đang chờ nhập học ở một trường đại học tại Hà Nội. Bình thường ở nhà, T. rất ngoan, học giỏi và chưa từng đi đâu xa nhà 1 mình như vậy.

Hiện T. đang được cơ quan Công an Tây Ninh tìm thấy và đưa về trụ sở chăm sóc, trấn an tinh thần.

Cô gái trẻ bị bắt cóc online từ Hà Nội vào TP HCM, đòi tiền chuộc 1 tỷ

Mới trước đó khoảng 1 tuần, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an TP.HCM kịp thời giải cứu cô gái 23 tuổi rơi vào bẫy “bắt cóc online”.

Nạn nhân là chị M. (trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội), bị nhóm người lừa đảo đe dọa và khống chế tinh thần, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc lên tới 1 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm này đã giả danh công an, gọi điện cho chị M, thông báo cô có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Bằng những thủ đoạn đe dọa tinh vi, chúng buộc nạn nhân phải rời khỏi nhà, thuê khách sạn, cắt liên lạc với gia đình và di chuyển vào TP.HCM

Trong quá trình thao túng, chúng còn ép chị M. quay các đoạn clip khỏa thân để sử dụng làm công cụ uy hiếp, đồng thời gửi những hình ảnh này về cho gia đình nhằm gia tăng áp lực. Chúng cảnh báo nếu không chuyển tiền, nạn nhân sẽ bị bán sang ổ mại dâm ở Campuchia.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an TP.HCM, nhanh chóng rà soát, phát hiện chị M. tại khu vực cổng sau sân bay Tân Sơn Nhất và kịp thời can thiệp, đưa nạn nhân trở về an toàn.

Công an TP Hà Nội cho biết, đây là một trong nhiều vụ “bắt cóc online” được phát hiện thời gian gần đây. Điểm chung là tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ và tâm lý hoảng loạn của nạn nhân, chủ yếu là giới trẻ, để khống chế từ xa và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.