Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Trần Như Ánh (SN 1993, trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng), đối tượng cướp balo chứa 45 triệu đồng tại phường Hòa Xuân.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 30/8, chị T.K.Tr (SN 1982, trú đường Phan Bôi, Hòa Xuân) sau khi dọn dẹp quán kinh doanh của mình đã để balo màu đen, bên trong có 45 triệu đồng tiền mặt vào cốp xe Air Blade dựng trước quán.

Do sơ suất để nguyên chìa khóa trên xe, chị Tr mất cảnh giác khi đứng dựa vào xe xem điện thoại. Lợi dụng sơ hở này, một đối tượng nam thanh niên áp sát, đẩy ngã chị Tr, nhanh chóng bật cốp xe, cướp chiếc balo chứa tài sản rồi tẩu thoát về hướng Quốc lộ 1A.

Trần Như Ánh (trái) và tang vật vụ cướp - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, xác định nghi phạm là Trần Như Ánh. Ngày 1/9, Ánh bị triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Ánh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi lấy được balo, Ánh mang đến bãi đất trống ở ngã tư Nguyễn Văn Vĩnh – Âu Dương Lân để lục soát rồi vứt lại túi.

Tang vật tạm giữ gồm: 01 xe mô tô, 01 điện thoại di động, 6.500.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên bị hại.

Công an TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Tội cướp tài sản 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; h) Tái phạm nguy hiểm.

