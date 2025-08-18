Chiều ngày 18/8/2025 – Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 1) vừa đưa ra phán quyết đối với bị cáo Dương Hữu Trí (38 tuổi, trú phường 7, TP Vũng Tàu cũ; nay là phường Tam Thắng, TP HCM).

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người, đồng thời bị xử thêm các tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Chống người thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, sáng 3/32025, Công an phường 7, TP Vũng Tàu thực hiện kiểm tra ma túy định kỳ tại nơi cư trú của Dương Hữu Trí. Tuy nhiên, Trí chống đối không hợp tác mà còn dùng dao tấn công lực lượng chức năng, đâm rách áo một chiến sĩ, đập phá điện thoại và tự tay châm lửa đốt cháy hai xe máy công vụ.

Xe mô tô của tổ công tác bị đối tượng đốt - Ảnh: Công an Bà Rịa- Vũng Tàu

Khi lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường tiếp cận hiện trường, Trí mở bình gas dọa cho nổ và tiếp tục cố thủ, dùng hung khí và nước sôi chống trả quyết liệt. Đỉnh điểm, Trí dùng dao đâm thẳng vào đội hình chiến sĩ cảnh sát cơ động, khiến Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật – Phòng Cảnh sát Cơ động công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – bị thương nặng, sau đó hy sinh tại bệnh viện cùng ngày.

Hồ sơ cũng xác định Trí có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và từng bị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc tại địa phương. Đến tháng 5/2023, Trí mới chấp hành xong và phải tiếp tục chịu quản lý sau cai nghiện cho đến 19/6/2025.

Báo Lao Động dẫn lời bị cáo Trí thừa nhận tại toà do lo sợ bị bắt đi cai nghiện tiếp nên đã hoảng loạn, chống đối lực lượng công an dù biết rõ việc kiểm tra là đúng quy định.

Đối tượng Dương Hữu Trí lúc mới bị bắt- Ảnh: Kinh tế đô thị

Có mặt tại tòa, mẹ chiến sĩ Nhật là bà Phạm Thị Ánh Hồng nghẹn giọng cho biết, nghe tin con bị đâm bà chạy vội đến bệnh viện, thấy rất đông bác sĩ cấp cứu nhưng vẫn nghĩ "con chỉ bị thương thôi".

"Nhật là đứa con ngoan, có trách nhiệm với gia đình. Tôi không đòi bồi thường, chỉ mong pháp luật công minh, răn đe để con tôi là người cuối cùng phải hy sinh khi làm nhiệm vụ", VnExpress dẫn lời bà Hồng nói.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trí là côn đồ, đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe cán bộ chiến sĩ, hủy hoại tài sản nhà nước, gây mất trật tự và bất an cho xã hội, nên buộc phải xử phạt nghiêm khắc nhất để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm, quyết tâm truy bắt tội phạm của Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ nghĩa vụ kể từ ngày 3/3/2025.