Công an TP Hà Nội ngày 17/8 cho biết, mới đây, một người phụ nữ ở phường Yên Hoà, TP Hà Nôi đã mất hơn 1 tỷ đồng khi đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.

Theo đó, ngày 08/8/2025, Công an phường Yên Hoà tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 1985) về việc bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi đầu tư sàn ngoại hối quốc tế, Chị L cho biết có quen trên mạng một người đàn ông giới thiệu là giám đốc công ty nước ngoài. Người này tư vấn cho chị đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối, bảo đảm thu về lợi nhuận cao. Sau đó chị đăng ký tài khoản và nạp 43 triệu đồng thì nhận được 45 triệu đồng.

Thấy có lãi, chị đã 36 lần chuyển tiền để đầu tư với tổng số tiền lên đến 1 tỷ đồng thì hệ thống báo lãi hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên nạn nhân không thể rút được tiền ra. Lúc này chị mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP cũng tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, qua mạng xã hội, chị T. (44 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) kết bạn và trò chuyện với một người đàn ông, rồi rơi vào “lưới tình” với người này.

Trong lúc quen nhau, người đàn ông này hướng dẫn chị tham gia đầu tư tiền ảo. Ban đầu, chị T. đầu tư số tiền nhỏ và được nhận lãi. Từ đó, chị T. tham gia đầu tư nhiều tiền hơn để mua bán tiền ảo.

Ngày 25/3, chị T. nhận thông báo từ hệ thống cho hay số tiền lãi đã lên đến 19 tỷ đồng. Lúc này, chị T. muốn rút tiền về nhưng không rút được. Hệ thống yêu cầu chị phải nộp tiếp 5% tổng số tiền hiện có, tương ứng khoảng 1 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, chị T. mới nhận ra đã bị lừa và mất toàn bộ số tiền khoảng gần 9 tỷ đồng đã nạp trước đó.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối với lãi suất cao. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

