Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nghỉ việc do sắp xếp được hưởng chính sách thế nào?

Chính phủ đã ban hành nghị định quy định cụ thể chính sách, chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Thời gian qua, sau khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố, nhiều địa phương đã phản ánh, kiến nghị hướng dẫn việc giải quyết chế độ chính sách với người hoạt động không chuyên trách.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hiện nay gồm 3 chức danh: trưởng thôn (hoặc tổ trưởng tổ dân phố), bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận. Nếu sau khi 3 thôn sáp nhập lại thành một, 3 chức danh sẽ thay cho 9 chức danh, dẫn đến dôi dư.

Từ thực tế trên, các địa phương đề nghị Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ ban hành nghị quyết áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc.

Đây cũng là vấn đề được các địa phương quan tâm tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội vụ. Giải đáp vấn đề này, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, hạn chót để hoàn thành rà soát và báo cáo các chính sách liên quan là tháng 9 tới.

Liên quan đến cơ chế hỗ trợ, các địa phương cần có sự phân loại để áp dụng chính sách một cách công bằng. Các địa phương phải phân biệt rõ hai trường hợp: dư dôi do nghỉ công tác theo sắp xếp và dư dôi để thực hiện lộ trình cơ cấu lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

Theo đó, với những trường hợp trực tiếp chịu tác động từ việc sáp nhập dẫn đến dư dôi sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ theo hướng dẫn hiện hành. Đối với những trường hợp không trực tiếp chịu tác động, địa phương cần rà soát kỹ lưỡng để tránh sai sót.

Vẫn theo Bộ Nội vụ, nguồn kinh phí thực hiện các chính sách này sẽ do ngân sách địa phương tự cân đối, không sử dụng ngân sách Trung ương. HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định mức chi dựa trên thực tế ngân sách của địa phương mình.

Hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương

Về cơ sở để địa phương thực hiện, Bộ Nội vụ nêu rõ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185, quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời tại Nghị định 154 quy định về tinh giản biên chế đã quy định cụ thể chính sách, chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo đó, với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc trường hợp chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương sẽ thực hiện việc giải quyết chính sách theo Nghị định 154.

Với các trường hợp nghỉ việc không thuộc trường hợp áp dụng của Nghị định 154, các địa phương căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản hướng dẫn về giải quyết chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, làm cơ sở thực hiện.

“Các địa phương căn cứ Nghị định 154 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ nêu trên để thực hiện, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn”, Bộ Nội vụ nêu rõ.