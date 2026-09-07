Trương Quỳnh Anh bật khóc: "Không cần nhìn vào cuộc đời người khác để ngưỡng mộ"

"Tôi xót xa" – Trương Quỳnh Anh nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Trương Quỳnh Anh, ca sĩ Bùi Duy Ngọc.



Hoàn cảnh của chương trình tuần này là em Nguyễn Thị Thanh Nhi (sinh năm 2013), học sinh lớp 8 Trường THCS Văn Lang, hiện sống cùng ông bà nội và ba em tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Mẹ em qua đời vào năm 2024, còn cha không minh mẫn, không có khả năng chăm sóc các con và đã rời khỏi gia đình nhiều năm.

Sau khi mẹ mất, ông bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất của bốn chị em. Ông nội Nguyễn Thành Minh (sinh năm 1960) từng gặp tai nạn lao động khi đi biển và phải cắt bỏ chân phải. Nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông chỉ còn khoản trợ cấp khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Bà Đặng Thị Kim Cúc (sinh năm 1961) vẫn ngày ngày mưu sinh bằng việc bán khoai nướng, bắp nướng và đậu phộng luộc ven biển. Những ngày thuận lợi, sau khi trừ chi phí, bà kiếm được khoảng 100 ngàn đồng.

Bốn chị em Nhi được hưởng trợ cấp trẻ mồ côi 500 ngàn đồng mỗi tháng, số tiền này chỉ đủ trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Ngoài giờ học, Nhi tranh thủ phụ bà chuẩn bị hàng, bán hàng, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp và chăm sóc các em. Căn nhà nhỏ của gia đình đã xuống cấp, thường xuyên dột mỗi khi trời mưa. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và các mạnh thường quân, các em có thêm quần áo, sách vở để tiếp tục đến trường.

Thiếu vắng vòng tay mẹ từ khi còn nhỏ, Nhi vẫn cố gắng học tập và thay mẹ chăm lo cho các em. Em ước mơ trở thành luật sư, có một công việc ổn định để chăm sóc ông bà, bảo vệ, yêu thương các em và trở thành chỗ dựa cho gia đình sau này.

MC Thái Vũ xót xa nói: "Tôi đau lòng khi ông bà tuổi đã cao, ông mất một chân nhưng vẫn phải gồng gánh chăm sóc bốn cháu nhỏ mồ côi. Những hôm buôn bán ế ẩm, ông bà chấp nhận nhịn đói để dành thức ăn cho các cháu. Có những lúc bà phải nhập viện, ông vẫn gắng gượng đi bán hàng kiếm tiền. Tôi trăn trở vô cùng".

Chứng kiến hoàn cảnh của bốn chị em, Trương Quỳnh Anh bật khóc nói: "Các em không phải không thích cá hay những món ăn ngon nhưng luôn nghĩ đến việc tiết kiệm để bà đỡ vất vả. Vì vậy, mì gói trở thành món ăn quen thuộc, nhất là những ngày mưa bà không thể đi bán hàng.

Tôi xót xa bởi các em dường như chưa có nhiều cơ hội được thưởng thức những bữa ăn đủ đầy, giàu dinh dưỡng".

Nhìn vóc dáng các em nhỏ bé hơn bạn bè đồng trang lứa vì cuộc sống thiếu thốn, nữ ca sĩ càng thương cảm. Nữ ca sĩ nhắn nhủ: "Mỗi người có một số phận khác nhau nên con không cần nhìn vào cuộc đời của người khác để ngưỡng mộ. Cô nghĩ những gì con đã trải qua sẽ giúp con trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Con mới 13 tuổi nhưng đã có những suy nghĩ rất chín chắn, cô tin đó cũng sẽ là hành trang tốt cho con sau này.

Con lại đang học rất giỏi, nếu tiếp tục kiên trì và cố gắng, cô tin con sẽ thành công. Con hãy xem khoảng thời gian này là lúc để tập trung học tập, rèn luyện bản thân, để sau này khi bước ra đời, con sẽ không phải sợ hãi trước bất kỳ điều gì".

Ca sĩ Bùi Duy Ngọc cũng cảm phục bốn chị em khi dù còn nhỏ, các em đã biết phụ giúp ông bà bán hàng và chăm sóc ông bà lúc đau bệnh. Nam ca sĩ liên tục động viên các em cố gắng học tập, đồng thời mong ông bà giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa cho các cháu.