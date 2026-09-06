"Trời ơi, 33 năm rồi tôi gặp lại nhìn Hạ Vy vẫn trẻ như mới 33 tuổi"

"Trời ơi, tôi và Hạ Vy biết nhau phải 33 năm rồi mà giờ gặp lại nhìn Hạ Vy vẫn trẻ như mới 33 tuổi" – Vân Sơn nói.

Mới đây, chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hạ Vy từng nổi đình đám một thời.



Vừa gặp Hạ Vy, danh hài Vân Sơn đã phải thốt lên: "Trời ơi, tôi và Hạ Vy biết nhau phải 33 năm rồi mà giờ gặp lại nhìn Hạ Vy vẫn trẻ như mới 33 tuổi. Tôi không thể tin Hạ Vy lại trẻ thế này, như không có tuổi.

Hạ Vy hiện tại

Lúc đó, Hạ Vy là ca sĩ được khán giả ưu ái nhất vì quá xinh, lại có giọng ca nhẹ nhàng, ngọt ngào, như rót mật vào lòng người ta. Giọng ca đó, vóc dáng đó, nhan sắc đó đã đốn bao trái tim chàng trai ngày ấy".

Hạ Vy chia sẻ bí quyết trẻ lâu: "Tôi cứ cười nhiều, ngồi đâu cũng cười. Cười nhiều thì trẻ lâu. Cảm ơn anh Vân Sơn đã cho tôi nhiều lời khen có cánh".

Tiếp đó, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Hồi nhỏ, tôi đi học ở Việt Nam và sinh hoạt văn nghệ trong trường.

Mẹ tôi là giáo viên, mỗi lần đi dạy thường dẫn tôi tới trường mẹ dạy. Tôi cũng dạn dĩ lắm, đến đó thì hay hát cùng mấy anh chị học trò của mẹ. Cuối năm trường có văn nghệ thì tôi được mời lên hát.

Khi ấy tôi mới 7 tuổi, đang học lớp hai nhưng vẫn mạnh dạn lên sân khấu hát. Tôi lùn quá nên phải kéo hết cái mic xuống cũng không tới chỗ tôi. Đó là kỷ niệm tôi nhớ nhất.

Lớn lên một chút thì tôi cũng đi sinh hoạt văn nghệ tại trường mình học. Nhà tôi có 5 chị em gái và 1 em trai út. Cả nhà tôi đều mê văn nghệ, ca hát nên mấy chị em cứ rủ nhau đi thi hát, thi văn nghệ ở trường.

Tuy nhiên, chỉ mình tôi đi theo con đường ca hát, còn các chị em tôi đi làm nghề khác, người làm giáo viên, người làm kỹ sư.

Nhưng chị em tôi vui lắm, tới giờ này gặp nhau ngồi lại là cũng đàn hát.

Trước khi đi Mỹ, tôi có được đoàn Hải Đăng 2 ở Nha Trang mời cộng tác nhưng trong thời gian ngắn lắm. Tôi chỉ hát ở đoàn đó một thời gian rất ngắn rồi đi Mỹ luôn.

Vì thế, nếu tính thời gian tôi hoạt động chuyên nghiệp thì phải từ năm 1993, khi tôi qua Mỹ lập nghiệp".