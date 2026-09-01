"Bé Xuân Mai bảo Tuấn Cảnh: Cha ơi đừng đi làm nữa, để con đi hát kiếm tiền nuôi cha"

"Tôi không bán ngày thường vì các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu tôi còn đi làm công việc khác, không có thời gian để bán cơm" – bố Xuân Mai nói.

Mới đây, tại một livestream cùng danh hài Thúy Nga, bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã chia sẻ về tình hình công việc hiện tại của anh tại Mỹ. Trong đó, Tuấn Cảnh còn chuyển qua bán cả cơm văn phòng, order theo suất.



Anh nói: "Tôi vừa khai trương một tiệm bán cơm theo suất mang đi, không bán ăn tại chỗ. Tôi chỉ mở từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ 7 và chủ nhật. Tuần này tôi có cơm phần.

Tôi không bán ngày thường vì các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu tôi còn đi làm công việc khác, không có thời gian để bán cơm. Vì mọi người yêu cầu quá nên tôi làm cơm phần bán cho mọi người. Các món tôi làm đều là cơm Việt hết.

Tuần này tôi có cá kho tộ, canh cua mùng tơi rau đay hoặc canh bầu bí. Ai muốn order thì cứ gọi điện đặt trước nửa tiếng rồi tới lấy.

Tôi chỉ bán vào thời gian đó thôi vì còn đi làm, đi học hành nữa".

Danh hài Thúy Nga tiết lộ: "Anh Tuấn Cảnh làm nhiều việc quá, giống bé Xuân Mai đẻ 3 con rồi giờ lại vòng về đi hát.

Xuân Mai bảo anh Tuấn Cảnh là cha ơi đừng bán bánh chưng, nem cua bể, đừng đi làm nữa cực lắm, để con đi hát kiếm tiền nuôi cha. Nghe thương lắm, có hiếu ghê!".

Được biết, hiện tại ngoài bán cơm suất, Tuấn Cảnh còn bán bánh chưng và nem cua bể chuẩn vị Bắc, ship khắc các tiểu bang nước Mỹ. Ngoài ra anh còn đi làm công nhân cho hãng.

Nam ca sĩ làm việc rất chăm chỉ và buôn bán khá ổn nhờ sự trợ giúp của danh hài Thúy Nga.

Thi thoảng, Tuấn Cảnh vẫn cùng Thúy Nga livestream, quay tiểu phẩm ngắn để giải trí cho khán giả.

Trước đây, Tuấn Cảnh từng làm chủ một tiệm phở gà vị Bắc rất đắt khách ở Mỹ, thường xuyên được các đồng nghiệp tới ăn. Tuy nhiên, nam ca sĩ quyết định sang nhượng tiệm phở vì quá vất vả, phải đứng bếp nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi sang nhượng tiệm phở, Tuấn Cảnh sang nhà vợ ở Hawaii khoảng một năm rồi trở lại buôn bán. Anh tự tay gói bánh chưng, làm nem cua bể bán cho khách hàng khắp nơi. Ngoài ra, anh cũng đi làm công nhân cho hãng để kiếm thêm thu nhập.