Nhắc đến Tây Ban Nha, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bóng đá, kiến trúc hay văn hóa Địa Trung Hải, đặc biệt sau chức vô địch World Cup 2026, sức hút của quốc gia này càng tăng mạnh.

Chức vô địch World Cup 2026 một lần nữa đưa Tây Ban Nha trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Bên cạnh vị thế cường quốc bóng đá, quốc gia này còn sở hữu một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất châu Âu đó là Đại học Barcelona nằm tại thành phố Barcelona, vùng Catalonia, Tây Ban Nha.

Với lịch sử kéo dài 575 năm, Đại học Barcelona nhiều năm được xếp trong nhóm đại học hàng đầu Tây Ban Nha và là điểm đến mơ ước của hàng chục nghìn sinh viên quốc tế.

Ngôi trường 576 năm tuổi, nhiều năm dẫn đầu các bảng xếp hạng đại học tại Tây Ban Nha

Được thành lập vào năm 1450, Đại học Barcelona là một trong những trường đại học lâu đời nhất châu Âu và là cơ sở giáo dục đại học có bề dày lịch sử hàng đầu tại Tây Ban Nha. Trải qua hơn nửa thiên niên kỷ phát triển, ngôi trường này đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục cũng như khoa học của đất nước.

Điều khiến Đại học Barcelona nổi bật không chỉ là tuổi đời, mà còn là vị thế học thuật ổn định trên các bảng xếp hạng quốc tế. Theo hệ thống xếp hạng chính thức của trường, UB hiện đứng số 1 Tây Ban Nha ở nhiều bảng xếp hạng uy tín như QS World University Rankings, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU), Best Global Universities và CWUR. Ở quy mô thế giới, trường thường xuyên góp mặt trong nhóm khoảng 150-200 đại học xuất sắc nhất, đồng thời nằm trong nhóm đại học nghiên cứu hàng đầu châu Âu.

Được thành lập vào năm 1450, Đại học Barcelona là một trong những trường đại học lâu đời nhất châu Âu và là cơ sở giáo dục đại học có bề dày lịch sử hàng đầu tại Tây Ban Nha

Một trong những điểm tạo nên danh tiếng của Đại học Barcelona là năng lực nghiên cứu. Trường là thành viên của League of European Research Universities (LERU) - liên minh quy tụ các trường đại học nghiên cứu hàng đầu châu Âu như Oxford, Cambridge hay Heidelberg. Việc góp mặt trong mạng lưới này cho thấy năng lực khoa học, công bố quốc tế và ảnh hưởng học thuật của UB được cộng đồng học thuật quốc tế đánh giá rất cao.

Hiện nay, Đại học Barcelona đào tạo khoảng 60.000 sinh viên, sở hữu 16 khoa, hàng trăm chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, cùng đội ngũ hàng nghìn giảng viên và nhà nghiên cứu. Trường đặc biệt nổi tiếng ở các lĩnh vực như y học, dược học, sinh học, khoa học môi trường, hóa học, kinh tế, luật, tâm lý học và khoa học xã hội.

Hiện nay, Đại học Barcelona đào tạo khoảng 60.000 sinh viên

Khuôn viên đẹp như bảo tàng

Nhắc đến Đại học Barcelona, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Historic Building - tòa nhà trung tâm được xây dựng từ thế kỷ XIX, được xem là biểu tượng của trường. Với kiến trúc tân Gothic kết hợp phong cách cổ điển, những dãy hành lang mái vòm, sân trong phủ đầy cây xanh, cầu thang đá và thư viện cổ kính, nơi đây thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm du lịch cũng như các bộ phim, chương trình truyền hình quay tại Barcelona.

Không ít du khách khi ghé thăm thành phố Barcelona cũng dành thời gian tham quan khuôn viên trường bởi vẻ đẹp mang đậm dấu ấn châu Âu cổ điển. Không gian học tập tại đây tạo cảm giác như đang bước vào một viện hàn lâm lâu đời hơn là một trường đại học thông thường.

Nhắc đến Đại học Barcelona, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Historic Building - tòa nhà trung tâm được xây dựng từ thế kỷ XIX, được xem là biểu tượng của trường

Bên cạnh các công trình lịch sử, Đại học Barcelona còn sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với nhiều khu học xá trải rộng khắp thành phố. Trường có hàng chục thư viện chuyên ngành, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm nghiên cứu, viện nghiên cứu liên ngành, bệnh viện đại học phục vụ đào tạo y khoa cùng nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận nghiên cứu ngay từ những năm học đầu tiên.

Bên cạnh các công trình lịch sử, Đại học Barcelona còn sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại

Môi trường quốc tế cũng là một trong những điểm mạnh của UB. Mỗi năm, trường đón hàng chục nghìn sinh viên quốc tế đến từ hơn 130 quốc gia thông qua các chương trình trao đổi và đào tạo chính quy. Nhiều chương trình sau đại học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp trường trở thành điểm đến quen thuộc của sinh viên quốc tế muốn theo học tại Tây Ban Nha.

Cái nôi đào tạo nhiều nhân vật có ảnh hưởng

Trong hơn 575 năm tồn tại, Đại học Barcelona đã đào tạo hàng loạt nhà khoa học, bác sĩ, luật gia, chính trị gia, doanh nhân và học giả có ảnh hưởng tại Tây Ban Nha cũng như quốc tế. Uy tín của trường không chỉ đến từ số lượng công trình nghiên cứu mà còn từ chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo.

Đại học Barcelona đặc biệt nổi bật trong các lĩnh vực khoa học sức khỏe, khoa học sự sống và khoa học môi trường. Theo nhiều bảng xếp hạng chuyên ngành, đây đều là những lĩnh vực có vị trí rất cao trong hệ thống giáo dục châu Âu. Nhiều nhóm nghiên cứu của trường đang tham gia các dự án quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu, y học chính xác, trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững.

Không gian học tập tại đây tạo cảm giác như đang bước vào một viện hàn lâm lâu đời

Ngoài nghiên cứu, UB cũng chú trọng kết nối với doanh nghiệp và cộng đồng thông qua các trung tâm chuyển giao công nghệ, các chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên. Điều này giúp người học có thêm nhiều cơ hội thực tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Chính sự kết hợp giữa truyền thống lâu đời, chất lượng nghiên cứu hàng đầu, môi trường học thuật quốc tế và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đã giúp Đại học Barcelona duy trì vị thế là một trong những đại học danh tiếng nhất Tây Ban Nha suốt nhiều năm qua.

Dù không có một danh hiệu chính thức nào mang tên "trường đại học số 1 Tây Ban Nha", nhưng xét trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín, Đại học Barcelona vẫn là cái tên thường xuyên giữ vị trí dẫn đầu và được xem như "lá cờ đầu" của giáo dục đại học xứ sở bò tót.

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