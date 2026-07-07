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Trường Đại học FPT thông báo về việc ông Nguyễn Thành Nam

Hà Linh
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Trường Đại học FPT khẳng định không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng”.

Trường Đại học FPT vừa có thông báo về vụ việc liên quan ông Nguyễn Thành Nam. Phía Đại học FPT cho biết những năm gần đây, ông Nam không tham gia công tác quản lý, hoàn toàn không giảng dạy môn học Lịch sử/Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường. Ông đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2026 và đã nhận quyết định miễn nhiệm.

Trường Đại học FPT khẳng định không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng”. Các nội dung trong cuốn sách và phát biểu là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của Trường, Trường phản đối quan điểm này.

Theo Đại học FPT, thời gian qua, Trường đã quán triệt, rà soát, gỡ bỏ nội dung chia sẻ của ông Nam về chủ đề Lãnh đạo kiểu cụ Hồ – bản lĩnh doanh nhân Việt trong một hội thảo cho một số doanh nhân. Hội đồng Trường đã họp rà soát, rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sai phạm. Đại học FPT cũng cam kết luôn tuân thủ quy định pháp luật, nỗ lực đóng góp cho hoạt động đào tạo nhân lực và tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc.

Trước đó vào ngày 2/7 và 7/7, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Thành Nam (SN 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (SN 1993, trú tại phường Giảng Võ).

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

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