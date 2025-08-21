Trước nguy cơ mất đi khách hàng Ấn Độ, Nga ‘cầu cứu’ thành công một cá mập nhập khẩu dầu của thế giới - Ít nhất 15 lô hàng sắp được giao

Theo dữ liệu từ Reuters, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã mua ít nhất 15 lô dầu thô Nga để giao trong tháng 10 và 11 trong bối cảnh nhu cầu của Ấn Độ đối với nguồn cung này suy giảm. Diễn biến này cho thấy sự dịch chuyển trong dòng chảy dầu mỏ toàn cầu và có thể tạo thêm sức ép lên thị trường Trung Đông.

Theo thông tin từ các nhà phân tích và thương nhân, mỗi chuyến hàng dầu Ural của Nga dao động từ 700.000 đến 1 triệu thùng. Richard Jones, chuyên gia tại Energy Aspects (Singapore), cho biết Trung Quốc đã chốt mua 15 chuyến hàng vào cuối tuần trước.

Báo cáo ngày 14/8 của Kpler cũng ước tính Trung Quốc đặt mua khoảng 13 lô dầu Ural và Varandey giao trong tháng 10, cùng ít nhất hai lô Ural cho tháng 11.

Việc mua bổ sung nguồn cung Nga được đánh giá sẽ giúp Trung Quốc hạn chế phụ thuộc vào dầu Trung Đông, vốn có giá cao hơn từ 2–3 USD/thùng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến thị trường Dubai chịu thêm áp lực, trong bối cảnh nhu cầu theo mùa suy yếu và cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt.

Đối với Ấn Độ, quốc gia từng là khách hàng mua dầu Nga lớn nhất bằng đường biển gần đây đã giảm mạnh nhập khẩu, chủ yếu do mức chiết khấu thu hẹp.

Theo Energy Aspects, các nhà máy lọc dầu nhà nước Ấn Độ đã cắt giảm khoảng 600.000–700.000 thùng/ngày. Đây là lý do khiến một phần nguồn cung Nga chuyển hướng sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý không phải toàn bộ khối lượng bổ sung này đều được Trung Quốc hấp thụ, bởi dầu Ural không phải là loại nguyên liệu chính cho các nhà máy lọc dầu lớn của nước này.

Trung Quốc vốn nhập khẩu chủ yếu dầu ESPO từ cảng Kozmino (Nga) nhờ vị trí địa lý thuận lợi, trong khi lượng dầu Ural nhập khẩu từ đầu năm đến nay chỉ ở mức 50.000 thùng/ngày, theo dữ liệu Kpler.

Ngoài ra, yếu tố chính trị cũng được theo dõi sát sao. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cảnh báo khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia tiếp tục mua dầu Nga.

Ông cho biết Washington có thể xem xét động thái này trong vòng "hai đến ba tuần tới" nếu nỗ lực thúc đẩy chấm dứt những động thái của Nga tại Ukraine không đạt kết quả.

Với vị thế là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và khách hàng hàng đầu của Nga, Trung Quốc đang tận dụng cơ hội để đa dạng hóa nguồn cung. Song, việc cân đối giữa lợi ích kinh tế và rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với các nhà máy lọc dầu nước này trong những tháng tới.