Trước ngày ly hôn, mẹ chồng ép con dâu nhận 300 triệu, 5 năm sau cô mới phát hiện sự thật

Cô không ngờ vài tháng sau, chính mình lại là người đề nghị ly hôn.

Có những người bước vào đời mình không phải để ở lại mãi mãi, mà để dạy mình cách trở thành một người tử tế hơn.

Chia tay là tình nghĩa dành cho nhau

Năm thứ tư sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân của cô bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Chồng cô làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất rồi dần trở nên nóng nảy. Hai người cãi nhau từ những chuyện rất nhỏ. Anh trách cô không biết chia sẻ, cô lại cảm thấy mình đã một mình gánh quá nhiều thứ trong gia đình. Và anh có người khác...

Mẹ chồng biết chuyện nhưng chưa bao giờ đứng về phía con trai để trách con dâu. Có lần nghe hai người cãi nhau, bà chỉ gọi cô vào phòng rồi nói: "Vợ chồng sống với nhau, nếu còn thương thì cố sửa. Nhưng nếu đã không còn thương, đừng vì sợ người ngoài nhìn vào mà cố sống khổ cả đời".

Cô không ngờ vài tháng sau, chính mình lại là người đề nghị ly hôn.

Lúc ấy, cô đã có một công việc ổn định và một khoản tiết kiệm nhỏ. Cô không muốn tiếp tục sống trong những ngày hai vợ chồng nhìn nhau bằng sự mệt mỏi. Chồng cô ban đầu không đồng ý, nhưng sau nhiều lần nói chuyện, cuối cùng cũng chấp nhận.

Ngày cô thu dọn đồ, mẹ chồng lặng lẽ vào phòng đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm. Cô nhìn con số trong đó rồi sững người: 300 triệu đồng.

Cô lập tức từ chối. Cô nói mình ly hôn là vì không thể tiếp tục cuộc hôn nhân, cô không có lý do gì để nhận tiền của mẹ chồng.

Bà chỉ đặt cuốn sổ vào tay cô rồi nói: "Cầm lấy. Đây không phải tiền cho con sau khi ly hôn. Đây là tiền mẹ cho con từ trước khi con trở thành con dâu của mẹ".

Cô bật khóc. Bà nói tiếp: "Mấy năm nay con chăm sóc gia đình này, mẹ đều nhìn thấy. Hai đứa không sống được với nhau thì đó là chuyện của hai đứa. Nhưng con rời khỏi nhà này không có nghĩa là những năm tháng con đã sống ở đây trở nên vô nghĩa".

Có những món quà không nhằm giữ một người ở lại

Cô vẫn không nhận. Mẹ chồng phải nói rất lâu cô mới đồng ý cầm cuốn sổ. Trước khi rời đi, bà còn đưa cô xuống tận cửa, dặn rằng sau này nếu cuộc sống có khó khăn thì đừng ngại gọi cho bà.

Cô nghĩ đó có lẽ là lần cuối hai người gặp nhau.

Sau khi ly hôn, cô chuyển đến một thành phố khác làm việc. Cuộc sống ban đầu không dễ dàng, nhưng 300 triệu đồng ấy giúp cô có một khoảng thời gian để ổn định lại mọi thứ. Cô thuê một căn hộ nhỏ, học thêm một nghề mới rồi bắt đầu kinh doanh cùng một người bạn.

Năm đầu tiên, cô gần như không liên lạc với nhà chồng cũ. Cô sợ những mối quan hệ cũ khiến mình khó bước tiếp.

Đến năm thứ ba, cô nghe tin mẹ chồng bị bệnh. Cô lập tức trở về thăm bà.

Hai người ngồi đối diện nhau rất lâu. Bà vẫn hỏi cô công việc thế nào, sống có tốt không, đã có người mới chưa.

Cô cười nói mình vẫn ổn.

Lúc ra về, bà nắm tay cô rồi bảo: "Mẹ biết ngày đó con không muốn nhận tiền vì con sợ người ta nghĩ mẹ đang mua lòng con. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ như vậy".

Cô hỏi tại sao bà lại cho mình nhiều tiền đến thế.

Bà im lặng một lúc rồi nói: "Vì mẹ từng là phụ nữ. Mẹ biết sau khi một cuộc hôn nhân kết thúc, người ta dễ nói phụ nữ phải làm lại từ đầu. Nhưng không ai biết bắt đầu lại cần bao nhiêu can đảm. Mẹ chỉ muốn con có thể bước đi mà không phải quay đầu nhìn lại vì tiền".

Câu nói ấy khiến cô nhớ mãi.

Người thật lòng thương mình không nhất định phải giữ mình ở lại. Đôi khi, họ chỉ muốn mình rời đi mà vẫn đủ sức sống một cuộc đời tốt đẹp.

Đến cuối cùng, thứ cô mang theo không phải 300 triệu mà là một món nợ tình nghĩa

Năm năm sau ngày ly hôn, cô đã có một cuộc sống hoàn toàn khác. Công việc ổn định, cô tự mua được một căn nhà nhỏ và cũng đã kết hôn lần nữa với một người đàn ông biết trân trọng cô.

Điều cô chưa bao giờ quên là 300 triệu đồng năm ấy.

Cô từng nhiều lần muốn gửi lại tiền cho mẹ chồng cũ nhưng bà đều từ chối. Bà nói đó là thứ bà đã cho thì không lấy lại.

Sau này, mỗi dịp Tết cô vẫn mua quà về thăm bà. Hai người không còn là mẹ chồng, con dâu theo nghĩa cũ, nhưng vẫn giữ cho nhau một mối quan hệ đặc biệt.

Cô từng nghĩ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình là một sai lầm. Nhưng sau nhiều năm, cô lại thấy mình đã nhận được một điều rất quý giá từ cuộc hôn nhân ấy: cô gặp một người mẹ chồng hiểu rằng tình thân không nhất thiết phải đi cùng một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc nhưng tình nghĩa không nhất thiết phải chấm dứt theo. Và có những người phụ nữ, dù không thể trở thành người thân của nhau cả đời, vẫn có thể chọn cách đối xử tử tế với nhau ở đoạn cuối.

Một cuộc hôn nhân có thể thất bại, nhưng cách con người đối xử với nhau sau khi nó kết thúc mới thật sự nói lên họ là người thế nào.