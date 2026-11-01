Ca sĩ Đăng Khôi cho biết nhận được thư chúc mừng, ghi nhận từ Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng NSND Nguyễn Xuân Bắc dành cho hành trình tham gia Silk Way Star 2026. Theo nam ca sĩ, thư ghi nhận nỗ lực kết hợp âm nhạc truyền thống với cách thể hiện đương đại, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. “Với Khôi, hơn cả những thành tích trên sân khấu, điều luôn theo đuổi là cơ hội được góp một phần công sức nhỏ bé để giới thiệu âm nhạc, văn hóa truyền thống và những giá trị tốt đẹp của quê hương Việt Nam đến với bạn bè năm châu, quốc tế”, anh chia sẻ.