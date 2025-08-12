Trúng thầu 245 km hầm, trị giá 10 tỷ USD, 'Vua đào hầm' Đèo Cả rốt ráo đưa kỹ sư sang Trung Quốc học tập, quyết tâm triển khai máy khoan hầm 'thần tốc' ở Việt Nam

Công nghệ đào hầm TBM. Ảnh tạo bởi AI.

Thông tin trên website của Đèo Cả, đầu tháng 8, Tập đoàn này đã gặp một số đối tác Trung Quốc để bàn về việc hợp tác chiến lược phát triển nhân lực và làm chủ công nghệ TBM.

Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy cho biết Tập đoàn Đèo Cả hiện chiếm 80% thị phần ngành hầm, dẫn đầu lĩnh vực này bằng kinh nghiệm thi công hơn 55 km hầm, vận hành 11 hầm đường bộ với tổng chiều dài 32,5 km, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có năng lực thi công hầm cấp đặc biệt (trên 1.500m).

Dẫn số liệu từ các quyết định của Thủ tướng, ông Huy cho biết nhu cầu đầu tư các công trình hầm tại Việt Nam đến năm 2030 ước đạt 22,2 tỷ USD, tương ứng 313 km hầm.

Giai đoạn 2025–2026, Đèo Cả sẽ triển khai loạt dự án lớn như cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (giai đoạn 2), cao tốc Cao Bằng – Bắc Kạn, Quy Nhơn – Pleiku, hầm Cát Lái, đại lộ ven sông Hồng, đường sắt cao tốc Bắc–Nam và tuyến Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai.

Với tổng khối lượng công việc đang nghiên cứu tại các dự án lên tới 245 km hầm, trị giá 10 tỷ USD, Tập đoàn Đèo Cả đang đề xuất Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (Cục 2) phối hợp nghiên cứu triển khai đồng thời 2 công nghệ thi công NATM và TBM cho một số dự án trọng điểm, đồng thời hợp tác liên danh thi công (liên danh/thầu phụ) các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường cao tốc kết hợp đào tạo nhân sự.

Ngoài ra, Cục 2 sẽ cung cấp, mua bán và cho thuê thiết bị thi công cho Tập đoàn Đèo Cả và các đối tác gồm: thiết bị khoan hầm (NATM, TBM), thiết bị đặt ray chuyên dụng, thiết bị nâng cẩu dầm siêu trường; và đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện, vật liệu phục vụ dự án đường sắt và hạ tầng lớn.





Cũng trong đầu tháng 8, tại tỉnh Lạng Sơn, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức Hội nghị chuyển giao, ứng dụng công nghệ thi công hầm hệ Đèo Cả NATM và TBM cho các đối tác. Tại đây, Đèo Cả cho biết với công nghệ TBM, Tập đoàn sẵn sàng đầu tư chi phí cao để cử cán bộ đi tu nghiệp, từng bước làm chủ công nghệ trước khi triển khai chuyển giao rộng rãi cho đối tác trong nước, sau đó mới tính đến xuất khẩu công nghệ.

"Tập đoàn đã đầu tư, cử đội ngũ kỹ sư được chọn lọc sang Trung Quốc học tập, trực tiếp làm việc thi công tại các tuyến hầm TBM, và gần đây đã đầu tư thiết bị TBM. Chương trình tu nghiệp được thiết kế theo từng nhóm đối tượng và trình độ, đảm bảo tính bài bản và khả năng ứng dụng thực tiễn ngay tại công trường", Tập đoàn Đèo Cả thông tin.

Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cho biết lãnh đạo Tập đoàn khẩn trương hoàn thiện các giáo trình lý thuyết và thực hành trong khuôn khổ chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, sau đào tạo và chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp đối tác sẽ có đội ngũ tự chủ kỹ thuật, làm chủ thiết bị và tổ chức thi công hầm an toàn – hiệu quả – chất lượng trong điều kiện địa chất phức tạp. Đồng thời, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư thông qua việc dự toán chi phí, kiểm soát hao phí và nâng cao lợi nhuận.

"Đặc biệt, trong giai đoạn 2 của dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, 3 công trình hầm sẽ đồng thời được vận dụng làm "thao trường", nơi học viên được thực hành tại hiện trường. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam sẽ sắp xếp các học viên tham gia vào dự án cầu Đại Ngãi 1 để học tập chuyển giao công nghệ thi công cầu dây văng", Đèo Cả thông tin.



