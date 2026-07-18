Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ra mắt bộ phim lịch sử được Nhà nước đặt hàng

Đây là tác phẩm điện ảnh có đề tài chiến tranh cách mạng, được Nhà nước đặt hàng sản xuất

Mới đây, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - với vai trò đơn vị phát hành - phối hợp cùng VTC Media - đơn vị thực hiện truyền thông sự kiện, tổ chức Lễ ra mắt chính thức bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương".

Lễ ra mắt phim (Ảnh: Việt Hùng/MCST)

Đây là tác phẩm điện ảnh có đề tài chiến tranh cách mạng, được Nhà nước đặt hàng sản xuất, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ Cách mạng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954.

"Thanh âm vượt đại dương" do đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản được biên kịch Đào Thùy Trang dày công nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 10 năm, lấy cảm hứng từ những tù nhân chính trị kiên trung tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954.

Quá trình sản xuất phim diễn ra từ tháng 11/2024 đến tháng 01/2025 với những bối cảnh được quay trực tiếp tại nhà tù Côn Đảo, nơi từng được xem là chốn địa ngục trần gian nhưng cũng là nơi chứng kiến những bản hùng ca sáng ngời về ý chí bất khuất, kiên trung của những người tù Cách mạng. Tác phẩm do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, thời lượng 116 phút, được phân loại phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (T13).

Các diễn viên tham gia phim (Ảnh:Việt Hùng/MCST)

"Thanh âm vượt đại dương" quy tụ dàn diễn viên thực lực thuộc nhiều thế hệ, từ những nghệ sĩ gạo cội có quá trình dài cống hiến cho điện ảnh Việt Nam như: NSND Bùi Bài Bình (vai lão Bùi) (từng tham gia các phim Mùa Ổi (2000), đoạt giải Bông Sen Vàng Nam diễn viên chính xuất sắc) và Nhà Tiên Tri (2015); NSƯT Đặng Tất Bình, người nghệ sĩ có sự nghiệp gắn liền với những tác phẩm kinh điển của điện ảnh và truyền hình Việt Nam như: Những Người Sống Bên Tôi, Người Đi Tìm Dĩ Vãng, Huyền Sử Thiên Đô, Trăng Trên Đất Khách…

Phim cũng có sự tham gia của những diễn viên trẻ rất được yêu mến thời gian gần đây như: Nguyễn Thùy Dương vai Tâm (Mây), Nguyễn Quang Thuận vai Duy, Nguyễn Vĩnh Xương vai Sec Cut và các diễn viên nước ngoài Maurise Nash vai Chúa đảo, Martin Kruger vai Cai ngục Gary hay Charlie Win vai Nhạc sĩ…

"Thanh âm vượt đại dương" là dự án điện ảnh mang ý nghĩa chính trị và giáo dục truyền thống sâu sắc, khắc họa chân thực cuộc đấu tranh của những người tù chính trị đối mặt với sự tra tấn tàn nhẫn của chế độ thực dân, đồng thời tôn vinh ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do của các thế hệ cha anh.

Phim được phát hành chính thức từ ngày 24/7/2026.

Không chỉ phát hành ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia, "Thanh âm vượt đại dương" dự kiến sẽ phát hành thương mại ở một số cụm rạp lớn trên cả nước để phục vụ đông đảo công chúng.