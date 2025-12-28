Trung tá quân đội vượt khó chế tạo tên lửa, UAV

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội - Viettel) là một trong những gương mặt tiêu biểu góp mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sáng 27/12.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh và sản phẩm UAV VU-C2. (Ảnh: Tuấn Minh)

Trung tá Linh cho biết, đơn vị của anh được lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ về nghiên cứu chế tạo các sản phẩm thông tin quân sự và các khí tài tác chiến điện tử công nghệ cao.

" Đây là nhiệm vụ rất vinh quang nhưng đầy thử thách, khó khăn ", Trung tá Nguyễn Mạnh Linh bày tỏ.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, quá trình thực hiện nhiệm vụ đặt ra nhiều thách thức lớn. Trước hết là yêu cầu làm chủ các công nghệ rất hiện đại, tiên tiến, vốn chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới nắm giữ, như: công nghệ nhảy tần, công nghệ xử lý trinh sát hay radar thụ động.

Bên cạnh đó, dải sản phẩm của nhiệm vụ rất rộng, từ trang thiết bị cầm tay cho người lính, khí tài lắp trên xe, tàu đến các trạm cố định. Đặc biệt, thời gian thực hiện nhiệm vụ bị rút còn một nửa so với kế hoạch ban đầu, tạo áp lực lớn đối với tập thể cán bộ, kỹ sư.

Để vượt qua những rào cản này, Trung tá Nguyễn Mạnh Linh tiết lộ, phương án đầu tiên và quan trọng nhất mà đơn vị lựa chọn là tập trung nghiên cứu một nền tảng công nghệ sử dụng chung. Với nền tảng này, anh và cộng sự có thể phát triển, chế tạo các sản phẩm và trang thiết bị nhanh chóng, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau.

Thứ hai là ứng dụng các công cụ nghiên cứu hiện đại. Ví dụ như công cụ về thiết kế mô phỏng tính toán, giúp cho quá trình triển khai nghiên cứu song song và đồng thời. Thứ ba là ứng dụng và cập nhật liên tục các công nghệ mới tối ưu về thuật toán, tối ưu về quy trình. Thứ tư là làm việc với tinh thần "làm hết việc, không phải hết giờ" của người lính.

" Với trách nhiệm và cách làm ở trên cùng với sự quyết tâm, kỷ luật và đoàn kết, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng trong quân đội, một số các công nghệ lõi mà ứng dụng, lưỡng dụng cho cả quân sự và dân sự thì được bảo hộ bằng các bằng sáng chế độc quyền ở Việt Nam và quốc tế ", Trung tá Nguyễn Mạnh Linh nói.

Cũng theo vị kỹ sư quân đội, nhiệm vụ này giúp bản thân anh ngày một trưởng thành, phát triển và có những bước bứt phá về khoa học công nghệ.