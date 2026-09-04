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Trung Quốc vẫn lũ lụt: Khoảnh khắc ngôi nhà 3 tầng bị cuốn trôi trong vài giây vì bão Saudel

Chi Chi
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Video do người dân ghi lại cho thấy một ngôi nhà 3 tầng bất ngờ sụp đổ giữa dòng nước lũ cuồn cuộn màu vàng đục.

Bão Saudel bất ngờ đổi hướng di chuyển ngược lại, một lần nữa tấn công khu vực duyên hải Đông Nam Trung Quốc và mang theo mưa lớn kéo dài. Tại huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, do chịu ảnh hưởng của mưa lũ nghiêm trọng, một ngôi nhà 3 tầng ở thị trấn Long Hoa đã bị lũ quét đánh sập.

Hiện tại, khu vực này vẫn tiếp tục có mưa, đài khí tượng đã phát đi cảnh báo đỏ về mưa lớn.

Ngôi nhà 3 tầng bị cuốn trôi trong vài giây vì bão Saudel - Ảnh 1.

Một ngôi nhà ở thị trấn Long Hoa, Tiên Du, Phúc Kiến bị nước lũ cuốn sập (Ảnh: Tiêu Tương Thần Báo)

Theo báo Tiêu Tương Thần Báo, đại diện thị trấn Long Hoa cho biết đúng là có sự việc một căn nhà 3 tầng bị lũ quét đánh sập. Tuy nhiên, trước khi căn nhà sập, hộ gia đình này đã sơ tán an toàn nên đợt thiên tai này không gây thiệt hại về người.

Video do người dân ghi lại cho thấy một ngôi nhà 3 tầng bất ngờ sụp đổ giữa dòng nước lũ cuồn cuộn màu vàng đục. Toàn bộ phần thân nhà bên dưới mái bị chìm nghỉm trong dòng nước xiết, chỉ còn lại một phần mái (nghi là tấm pin năng lượng mặt trời) nổi trên mặt nước. Bên cạnh đó, một số người dân cầm ô đang trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc.

Video ghi lại hình ảnh này đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Người dân tại hiện trường cho biết thời điểm đó mưa rất to, mực nước sông liên tục dâng cao và các nhà dân xung quanh cũng đang bị đe doạ bởi lũ lụt. Đại diện chính quyền thị trấn Long Hoa khẳng định người dân đã được sơ tán hoàn toàn, hiện không có thương vong và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để xử lý do địa phương vẫn đang tiếp tục có mưa.

Nguồn: ETtoday

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bão Saudel

lũ lụt

Phúc Kiến

Tiên Du

Long Hoa

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