Trung Quốc vận hành tổ máy nhiệt điện than “hai vòm” 660 MW đầu tiên trên thế giới

(Ảnh chụp màn hình)

Đây được xem là bước đột phá quan trọng trong công nghệ sử dụng than hiệu suất cao và thân thiện môi trường, theo Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG).

Đại diện đơn vị vận hành cho biết khi đi vào vận hành toàn diện, tổ máy sẽ cung cấp khoảng 6 tỷ kWh điện mỗi năm, tương đương giá trị sản lượng khoảng 2 tỷ Nhân dân tệ (275 triệu USD). Nhờ ứng dụng công nghệ mới, dự án dự kiến cắt giảm hơn 300.000 tấn khí thải CO₂ mỗi năm - tương đương với việc trồng thêm 2 triệu cây xanh.

Dự án này nằm trong khuôn khổ sáng kiến năng lượng sạch tích hợp gió, Mặt trời, than và hệ thống lưu trữ, với mục tiêu tận dụng ưu thế bổ sung giữa nguồn năng lượng truyền thống và tái tạo. Cách tiếp cận "than và năng lượng tái tạo" được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao độ ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Tổ máy được thiết kế đặc biệt để đốt than antraxit - loại than khó bắt lửa và duy trì cháy ổn định. Cấu trúc "hai vòm" giúp quá trình đốt cháy diễn ra đồng đều, hoàn toàn và hiệu quả hơn, qua đó giảm đáng kể lượng chất thải gây ô nhiễm. Theo CMG, công nghệ mới có thể giúp tiết kiệm hơn 72 triệu Nhân dân tệ chi phí than mỗi năm, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình cải thiện cơ cấu năng lượng tại khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Tổ máy cũng khắc phục thành công nhiều thách thức kỹ thuật trong việc đốt than antraxit một cách hiệu quả và sạch hơn. Hệ thống sử dụng khí metan trong vỉa than để khởi động và hỗ trợ quá trình cháy, thay thế cho nhiên liệu dầu truyền thống. Nhờ đó, lượng khí CO₂ phát thải giảm tới 53%, còn các chất ô nhiễm như oxit nitơ, hợp chất lưu huỳnh và hạt bụi được cắt giảm hơn 90%.

Việc đưa vào vận hành tổ máy nhiệt điện "hai vòm" 660 MW đánh dấu nỗ lực của Trung Quốc trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng than, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển dịch sang mô hình năng lượng bền vững hơn.