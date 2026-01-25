Trung Quốc tung phát minh pin xe điện mới: Sạc hơn 10.000 lần vẫn “khỏe”

Trung Quốc tung phát minh pin xe điện mới

Nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới CATL của Trung Quốc vừa công bố loạt công nghệ pin xe điện mới, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành năng lượng xe điện toàn cầu. Nổi bật trong số này là dòng pin natri-ion Tianxing II, loại pin natri-ion đầu tiên được sản xuất hàng loạt trên thế giới, sở hữu tuổi thọ hơn 10.000 chu kỳ sạc xả và vẫn duy trì hiệu suất ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Theo CATL, pin có thể sạc bình thường ở mức -30 độ C và giữ tới 90% dung lượng ngay cả khi nhiệt độ giảm xuống -40 độ C, qua đó khắc phục hạn chế vận hành tại các khu vực lạnh giá vốn là điểm yếu của nhiều dòng pin hiện nay.

Bên cạnh phiên bản ion natri, dòng pin Tianxing II của CATL còn có ba biến thể pin lithium ion nhằm đáp ứng nhiều kịch bản vận hành khác nhau.

Phiên bản sạc nhanh cho phép nạp từ 20% lên 80% chỉ trong 18 phút, phù hợp với các hoạt động khai thác cường độ cao. Biến thể tầm xa sở hữu dung lượng pin lên tới 253 kWh, giúp xe thương mại hạng nhẹ đạt quãng đường tối đa 800 km, đồng thời giảm trọng lượng nhờ kiến trúc pin mới. Trong khi đó, phiên bản sạc nhanh chịu nhiệt độ cao được thiết kế cho dịch vụ giao hàng tại khu vực có khí hậu nóng.

Nhờ sử dụng natri với trữ lượng dồi dào và chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể so với lithium, các công nghệ pin mới của CATL không chỉ nâng cao hiệu năng mà còn mở ra cơ hội giảm giá thành pin, từ đó thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện trên phạm vi rộng hơn.

Suzuki dừng sản xuất ô tô tại Thái Lan, chuyển nhượng nhà máy cho Ford

Suzuki Motor đã chính thức đạt thỏa thuận bán nhà máy sản xuất ô tô tại tỉnh Rayong, Thái Lan cho Ford Motor và sẽ chấm dứt hoạt động sản xuất ô tô tại đây, theo Nikkei Asia.

Quyết định này xuất phát từ tình trạng sản lượng sụt giảm nghiêm trọng, từ đỉnh gần 60.000 xe/năm xuống chỉ còn khoảng 4.400 xe trong năm 2024, khiến nhà máy không còn hiệu quả hoạt động như kỳ vọng. Suzuki đầu tư vào cơ sở này từ năm 2012 với công suất thiết kế 80.000 xe mỗi năm, chủ yếu sản xuất dòng xe hatchback Swift và các mẫu cỡ nhỏ khác.

Nhà máy Suzuki tại Thái Lan. (Ảnh: Nikkei Asia)

Ford được xem là người mua chiến lược khi mở rộng năng lực sản xuất tại Thái Lan, tiếp nhận khu đất và diện tích nhà xưởng rộng lớn liền kề cơ sở hiện có, củng cố vị thế trong khu vực sản xuất và xuất khẩu sang ASEAN và các thị trường khác.

Giới quan sát cho rằng thương vụ Suzuki chuyển nhượng nhà máy cho Ford phản ánh sự dịch chuyển lớn của ngành ô tô Đông Nam Á, khi các hãng xe Nhật Bản dần mất lợi thế trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các thương hiệu xe điện Trung Quốc, đặc biệt ở phân khúc xe nhỏ và xe điện giá rẻ.

Honda Việt Nam thu hồi mẫu CT125 để khắc phục lỗi

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa tiếp nhận báo cáo từ Công ty Honda Việt Nam về chương trình thu hồi mẫu xe mô-tô Honda CT125 tại thị trường Việt Nam. Chương trình áp dụng cho các xe sản xuất năm 2025, nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối chính thức tại Việt Nam, nhằm kiểm tra và bổ sung nắp ốc trục bánh trước cho những xe thuộc diện ảnh hưởng.

Honda CT125 bị lỗi ở nắp ốc trục bánh trước - Ảnh: HVN

Honda cho biết sẽ hỗ trợ kiểm tra và khắc phục miễn phí cho cả xe do hãng nhập khẩu và sản phẩm cùng mã kiểu loại không do công ty phân phối. Chương trình thu hồi bắt đầu từ ngày 20/1/2026 tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ ủy nhiệm trên toàn quốc, với thời gian kiểm tra ước tính khoảng 0,3 giờ cho mỗi xe.

Honda cam kết liên hệ trực tiếp với khách hàng để đặt lịch kiểm tra và xử lý. Nguyên nhân thu hồi được xác định liên quan đến độ vát không phù hợp của ốc trục bánh trước, có thể phát sinh nguy cơ khi xảy ra va chạm trong một số điều kiện nhất định. Mặc dù vậy, tính đến nay chưa ghi nhận sự cố an toàn nào do lỗi này.

(Tổng hợp)



