Air White Whale W5000 là máy bay chở hàng không người lái lớn nhất thế giới tính cho đến nay.

Tân Hoa Xã ngày 14/11 đưa tin, Công ty Air White Whale của Trung Quốc vừa thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cho mẫu máy bay chở hàng không người lái lớn nhất thế giới W5000 (tên đầy đủ là Air White Whale W5000).

Cụ thể, W5000, do hãng hàng không Baijing Airlines phát triển và sản xuất, đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm xác nhận kỹ thuật tại sân bay tổng hợp Etuoke Banner ở Nội Mông. Máy bay này có trọng lượng cất cánh tối đa 10,8 tấn, bao gồm tải trọng lên đến 5 tấn.

Nguồn: Khu công nghệ cao Trường Châu

Một trong những kỷ lục ấn tượng nhất của "Cá voi trắng" W5000 liên quan đến vấn đề kinh tế. Ông Hu Zhendong, người sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của Air White Whale, cho biết chi phí vận chuyển trên mỗi tấn-kilômét của W5000 có thể giảm hơn 60% so với các máy bay chở hàng có người lái truyền thống cùng loại.

Điều này chủ yếu là do chế độ vận hành không người lái, giúp loại bỏ chi phí nhân công và thiết bị liên quan cho khoang lái, từ đó giảm trọng lượng thân máy bay và giảm hơn nữa mức tiêu thụ năng lượng khi bay.

Chi tiết ngày bay thử nghiệm đầu tiên của W5000

Vào ngày hôm đó, chiếc W5000 cất cánh với lực đẩy tối đa, cấu hình cánh tà và càng hạ cánh 8 độ.

Sau quãng đường chạy khoảng 600 mét, nó cất cánh và leo lên độ cao 1000 mét với tốc độ bay hiển thị khoảng 220 km/h và tốc độ leo lên 5 mét/giây.

Trong chuyến bay thử nghiệm kéo dài khoảng 30 phút, máy bay lần lượt thực hiện các thao tác leo lên, bay ngang, quay vòng, hạ độ cao và tiếp cận/hạ cánh. Máy bay thực hiện bốn vòng quay theo lộ trình đã định trước, duy trì góc nghiêng khoảng 20 độ và tốc độ bay hiển thị 220 km/h trong suốt các vòng quay.

Trước khi bước vào giai đoạn hạ cánh, nó hạ độ cao xuống 500 mét và tiếp cận với độ dốc lượn khoảng 3 độ.

Nguồn thông tin: Công ty Air White Whale

Chuyến bay thử nghiệm chủ yếu nhằm xác minh tính ổn định điều khiển của máy bay và khả năng vận hành phối hợp của hệ thống điện, điều khiển bay, điện tử hàng không và hệ thống điều khiển và hỗ trợ mặt đất.

Là một máy bay không người lái vận chuyển hậu cần khu vực cỡ lớn, ưu điểm lớn nhất của W5000 là "tải trọng cao, tầm bay xa và chi phí thấp".

Nó có tải trọng lên đến 5 tấn, thể tích khoang chứa hàng hơn 65 mét khối, tầm bay tối đa 2.600 km và tương thích với nhiều loại thùng và pallet hàng không tiêu chuẩn, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận chuyển đa dạng của hậu cần khu vực xuyên vùng, vận chuyển chuỗi lạnh và hỗ trợ vật tư khẩn cấp.

Nguồn: Khu công nghệ cao Trường Châu

Máy bay này áp dụng chế độ vận hành không người lái "tự lái + giám sát mặt đất", có thể thích ứng với điều kiện hoạt động của các sân bay dân dụng và sân bay hàng không tổng hợp, mở ra những khả năng mới để xây dựng một mạng lưới vận tải hàng không linh hoạt và hiệu quả.

Nguồn: Khu công nghệ cao Trường Châu

"Máy bay được trang bị động cơ phản lực cánh quạt sản xuất trong nước và sử dụng một lượng lớn vật liệu composite sợi carbon sản xuất trong nước cho khung máy bay. Trong khi vẫn đảm bảo độ bền kết cấu của khung máy bay, trọng lượng thân máy bay được giảm thiểu, cho phép phân bổ nhiều trọng lượng cất cánh hơn cho tải trọng hàng hóa, từ đó giảm tiêu thụ nhiên liệu hơn nữa", ông Hu Zhendong giải thích.

Ông cho biết thêm rằng các hệ thống quan trọng như thiết kế tổng thể, hệ thống điều khiển bay và điện tử hàng không, hệ thống điện và khung máy bay bằng vật liệu composite đều đạt được sự tự chủ và kiểm soát trong nước.

Nguyên mẫu W5000 kích thước thật đầu tiên, mang tên Longcheng-1, được lắp ráp vào tháng 10 năm 2024 tại nhà máy của công ty ở Trường Châu. Trước chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, máy bay đã trải qua một loạt các thử nghiệm trên mặt đất về cấu trúc, hệ thống điều khiển và thiết bị trên khoang.

Hiện tại, W5000 đang có 835 đơn đặt hàng dự kiến và dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động thương mại vào cuối năm 2027. Nhiều công việc khác nhau, bao gồm cải tiến mẫu mã và chứng nhận đủ điều kiện bay, đang được tiến hành đều đặn.

Tham khảo: Tân Hoa Xã