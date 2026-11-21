Ở khoảng cách 40 mét, đạn có thể xuyên thủng tấm thép dày 5 mm với vận tốc đầu nòng 435 m/s.

Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương về Chế tạo Máy chính xác (TsNIITochMash), đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Kalashnikov của Nga, đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để bàn giao cho khách hàng các lô đạn súng ngắn chuyên dụng thế hệ mới.

Theo thông báo chính thức từ cơ quan báo chí của Tập đoàn Kalashnikov, trong khuôn khổ các hợp đồng hiện hành, viện đã bắt đầu quy trình xuất xưởng ba dòng đạn mang mã hiệu SP10, SP11 và SP12, tất cả đều sử dụng cỡ nòng 9×21 mm.

Nguồn ảnh: Bộ phận báo chí của Tập đoàn Kalashnikov

Đây là bộ ba loại đạn được phát triển chuyên biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu tác chiến đa dạng của lực lượng vũ trang và các đơn vị đặc nhiệm, từ khả năng xuyên phá giáp cá nhân hạng nhẹ cho đến tối ưu hóa hiệu quả trấn áp mục tiêu trong không gian hẹp.

Việc đưa vào xuất xưởng đồng loạt cả ba biến thể này cho thấy năng lực sản xuất ổn định và khả năng đáp ứng linh hoạt từng kịch bản chiến đấu của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

SP10: "Mũi khoan" thép xuyên giáp ở cự ly gần

Trong bộ ba sản phẩm chuẩn bị bàn giao, đạn SP10 cỡ 9×21 mm nổi bật nhất với khả năng xuyên giáp vượt trội cùng độ chụm đường đạn rất cao. Để đạt được uy lực này, các kỹ sư của TsNIITochMash đã thiết kế đầu đạn theo cấu trúc bán bọc (semi-jacketed) kết hợp với lõi thép được tôi luyện nhiệt đặc biệt để gia tăng độ cứng.

Nhờ kết cấu lõi thép siêu cứng, SP10 có thể tiêu diệt sinh lực đối phương không mặc giáp ở cự ly lên tới 100 mét.

Đáng chú ý hơn, ở khoảng cách 50 mét, viên đạn này dễ dàng xuyên thủng các trang bị bảo hộ cá nhân (áo giáp chống đạn) đạt tiêu chuẩn cấp độ 2.

Trong các bài thử nghiệm đạn đạo thực tế, đạn SP10 với sơ tốc đầu nòng đạt 435 m/s đã chứng minh khả năng xuyên ngọt tấm thép dày tới 5 mm ngay tại cự ly 40 mét - một thông số cực kỳ ấn tượng đối với một loại đạn dành cho súng ngắn và súng tiểu liên cỡ nhỏ.

SP11: Giải pháp kinh tế và an toàn trong môi trường đô thị

Nếu như SP10 đóng vai trò là vũ khí xuyên phá chủ lực, thì SP11 lại được phát triển như một phiên bản tối ưu hóa về chi phí sản xuất đồng thời giải quyết bài toán an toàn khi tác chiến trong môi trường đô thị hoặc không gian kín. Mục tiêu cốt lõi của dòng đạn này là giảm thiểu tối đa xác suất đạn nảy bật khi va chạm vào các bề mặt cứng như tường bê tông hay kết cấu kim loại.

Để làm được điều đó, đầu đạn của SP11 sử dụng lớp vỏ lưỡng kim (bimetallic) bao bọc lấy phần lõi chì mềm bên trong thay vì lõi thép cứng. Khi chạm mục tiêu cứng, lõi chì sẽ biến dạng và hấp thụ động năng thay vì văng ngược trở lại gây nguy hiểm cho chính xạ thủ và đồng đội.

Với sơ tốc đầu nòng đạt mức 390 m/s, SP11 đảm bảo khả năng hạ gục hiệu quả các mục tiêu sinh lực không được trang bị áo giáp ở tầm bắn lên tới 100 mét, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ yếu nhân hoặc huấn luyện bắn đạn thật với số lượng lớn.

SP12: Sức mạnh hãm mục tiêu vượt trội gấp 2,5 lần

Hoàn thiện bộ ba đạn 9×21 mm là SP12 - dòng đạn sở hữu khả năng hãm mục tiêu mạnh mẽ nhất trong nhóm. Cấu tạo đầu đạn của SP12 là sự kết hợp tinh vi giữa lớp vỏ lưỡng kim bên ngoài với phần lõi kép gồm chì và vật liệu polymer bên trong.

Thiết kế đặc biệt này giúp viên đạn truyền tải gần như toàn bộ động năng vào mục tiêu ngay tại thời điểm va chạm, tạo ra hiệu ứng chấn thương thủy động lực học cực lớn.

Theo số liệu kỹ thuật được công bố, xét về uy lực sát thương và khả năng vô hiệu hóa mục tiêu tức thì, đạn SP12 vượt trội hơn gấp 2,5 lần so với dòng đạn xuyên giáp SP10. Viên đạn đạt sơ tốc đầu nòng lên tới 480 m/s - cao nhất trong cả ba biến thể - cho phép tiêu diệt chính xác các mục tiêu không mặc giáp ở cự ly từ 100 mét trở lên.

Sự kết hợp giữa tốc độ cao và lõi chì-polymer biến SP12 thành thứ vũ khí đáng gờm trong các cuộc đọ súng cự ly gần, nơi việc hạ gục đối phương ngay từ phát bắn đầu tiên mang ý nghĩa quyết định.

Hiện, việc TsNIITochMash chuẩn bị bàn giao đồng bộ các lô đạn SP10, SP11 và SP12 tiếp tục củng cố sức mạnh cho hệ sinh thái vũ khí sử dụng cỡ đạn 9×21 mm của Nga. Trong biên chế quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật Nga hiện nay, cỡ đạn này là "trái tim" của những mẫu súng trứ danh như súng ngắn tự động SR-1M Gyurza (hay biến thể Udav) và súng tiểu liên cỡ nhỏ SR-2M Veresk.

Nhờ sự đa dạng về chủng loại đạn dược từ xuyên thép, chống nảy bật cho đến hãm mục tiêu uy lực cao, người lính đặc nhiệm sử dụng cùng một khẩu súng có thể linh hoạt thay đổi cơ số đạn tùy theo tính chất từng nhiệm vụ cụ thể. Đây chính là yếu tố giúp các dòng vũ khí cỡ 9×21 mm do TsNIITochMash và Tập đoàn Kalashnikov phát triển duy trì vị thế vững chắc trong tác chiến hiện đại.

Nguồn: FT