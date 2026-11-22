Công ty công nghệ Nga ra mắt UAV đánh chặn tốc độ cao - có tên Bolt - đạt vận tốc 290 km/h.

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia thuộc Công ty JSC PLOSHCHAD có trụ sở tại Skolkovo (Nga) vừa được cấp bằng sáng chế cho máy bay không người lái đánh chặn Bolt, hoạt động ở chế độ hoàn toàn tự động.

Chiếc UAV này có thể tăng tốc lên đến 290 km/h và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 14 km, Trung tâm Kulibin thuộc Mặt trận Nhân dân Toàn Nga cho biết.

Máy bay không người lái đánh chặn Bolt. Nguồn ảnh: Mặt trận Nhân dân Toàn Nga

Không chỉ sở hữu tốc độ cao, chiếc UAV còn trang bị hệ thống dẫn đường thông minh. Nó được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp tác chiến linh hoạt trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu bay tầm thấp.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ bay vượt trội và khả năng tự chủ hoàn toàn mà không cần phụ thuộc vào các hệ thống radar hay thiết bị trinh sát mặt đất hỗ trợ.

UAV Bolt có khả năng tác chiến suốt ngày đêm

Về mặt hiệu năng khí động học, UAV đánh chặn Bolt sở hữu tốc độ hành trình ổn định ở mức 140 km/h và có thể tăng tốc bứt phá lên ngưỡng cực đại 290 km/h khi bước vào giai đoạn truy đuổi - ngang ngửa tốc độ tối đa của một chiếc xe đua Công thức 1 (F1) trên đoạn đường thẳng.

Phạm vi hoạt động hiệu quả của thiết bị dao động từ 8 đến 14 km, tùy thuộc vào vận tốc bay trung bình mà người vận hành thiết lập. Để đảm bảo dung lượng pin tối ưu cho các pha tăng tốc đột ngột, trần bay của Bolt được giới hạn ở độ cao tối đa 1.500 mét so với mặt đất.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến liên tục trong mọi điều kiện thời tiết và ánh sáng, đội ngũ phát triển đã trang bị cho Bolt hệ thống đầu dò mục tiêu hoạt động đồng thời trên hai dải tần độc lập. Cụ thể, hệ thống bao gồm một kênh quang học (truyền hình) có độ phân giải 720p phục vụ tác chiến ban ngày và một kênh cảm biến hồng ngoại (ảnh nhiệt) độ phân giải 640p chuyên dụng cho ban đêm hoặc môi trường tầm nhìn hạn chế.

Máy tính điều khiển tích hợp ngay trên thân máy bay cho phép xử lý dữ liệu và khóa mục tiêu linh hoạt thông qua cả hai kênh này, giúp thiết bị duy trì khả năng săn đuổi xuyên suốt 24/24 giờ.

Trong điều kiện vận hành thực tế, đầu dò của Bolt có thể phát hiện và bám bắt mục tiêu từ khoảng cách 200 đến 400 mét, tùy thuộc vào kích thước vật thể bay. Khi tiếp cận ở cự ly gần, cảm biến mục tiêu tiệm cận (NTS) sẽ tự động kích hoạt trong phạm vi từ 3 đến 10 mét, với ngưỡng khoảng cách có thể điều chỉnh linh hoạt trước khi phóng.

Một trong những cải tiến kỹ thuật quan trọng giúp Bolt được cấp bằng sáng chế là cấu trúc thiết kế "tất cả trong một".

Các kỹ sư của JSC PLOSHCHAD đã tối ưu hóa không gian để tích hợp toàn bộ các cụm linh kiện chức năng, từ hệ thống dẫn đường, máy tính xử lý cho đến đầu đạn, vào bên trong một lớp vỏ bọc duy nhất. Cách bố trí này không chỉ nâng cao độ chính xác và hiệu quả tiêu diệt mục tiêu mà còn đơn giản hóa tối đa quy trình vận hành.

Người lính có thể triển khai Bolt ngay lập tức từ mặt đất hoặc phóng trực tiếp từ ống chứa chuyên dụng (container vận chuyển kiêm bệ phóng) ngay cả sau thời gian dài lưu kho bảo quản, mà không cần lắp đặt thêm bất kỳ khí tài phát hiện bên ngoài nào.

Về nguyên lý hoạt động ở pha cuối, phần mũi của UAV được lắp đặt một mô-đun cảm biến tiệm cận hướng thẳng về phía trước theo trục bay. Bên trong mô-đun này là một cụm cảm biến laser LiDAR đo thời gian bay được sắp xếp theo cấu trúc hình tròn. Cách bố trí đặc biệt này tạo ra một vùng quét cảm ứng hình nón bao phủ phía trước mũi máy bay, giúp nhận diện chính xác vật cản và mục tiêu đang lao tới.

Ngay khi mục tiêu lọt vào vùng quét ở khoảng cách tối ưu, cụm LiDAR sẽ phát tín hiệu điện tử truyền thẳng tới mô-đun kích hoạt tấn công thông qua sự điều phối của máy tính trung tâm. Mô-đun này sau đó sẽ gửi lệnh trực tiếp đến khối đầu đạn được đặt ở phần khoang giữa, nằm dọc theo trục trọng tâm của thân máy bay.

Cơ chế liên kết khép kín và phản ứng tức thời này đảm bảo đầu đạn của Bolt được kích nổ đúng vào khoảnh khắc vàng ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng, tối ưu hóa sức công phá để hạ gục mục tiêu chỉ trong một lần đánh chặn.

Tham khảo: Science